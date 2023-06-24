«Холодная война в Европе»: 75 лет назад начался первый берлинский кризис

75 лет назад советские силы в ответ на провокационные действия западных держав начали сухопутную и водную транспортную блокаду секторов Берлина, находившихся под контролем США, Великобритании и Франции. Официальная Москва пыталась таким образом заставить Запад вернуться к исполнению договорённостей 1945 года о статусе Германии и прервать процесс создания на базе западных оккупационных зон отдельного государства. По словам историков, в ответ западные державы развернули против СССР информационную войну, обвинив Советский Союз в попытках заморить голодом берлинцев и широко разрекламировав организованные США воздушные поставки в город продовольствия и топлива. Кризис разрешился путём переговоров в 1949 году, но достичь поставленных целей власти СССР в полной мере не смогли.

24 июня 1948 года начались события, вошедшие в историю как первый берлинский кризис. В ответ на провокационные шаги западных стран советская военная администрация в Германии заблокировала наземные и речные транспортные коммуникации западных держав с секторами Берлина, находившимися под американской, британской и французской оккупацией. Власти СССР попытались остановить инициированный Западом процесс раскола Германии, однако поставленных целей достичь не смогли.

Начало кризиса

После победы над нацизмом в 1945 году члены Антигитлеровской коалиции согласно ранее достигнутым договорённостям разделили территорию Германии на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, британскую и французскую. Точно так же был разделён и Берлин. Западные секторы бывшей столицы Третьего рейха превратились в анклав, полностью окружённый территориями, находящимися под советским контролем.

«Официальная Москва выступала за создание в дальнейшем на базе оккупационных зон единой нейтральной Германии без каких-либо реваншистских амбиций», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.

При этом создание единой нейтральной Германии было частью более широкой стратегии достижения международно-политического равновесия в Европе.

«Согласно замыслам Сталина, нейтральная зона должна была пройти по всей Европе — от Скандинавии до Средиземноморья: через Финляндию, единую Германию, Австрию и далее на юг», — пояснил в комментарии RT историк Евгений Спицын.

По его словам, американцев такой замысел советского руководства не устраивал. Они хотели отбросить СССР с тех рубежей, которые он занял в Восточной Европе по итогам Второй мировой войны, максимально распространив западное влияние.

Американский военный полицейский в Германии

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Как отметил Дмитрий Суржик, после завершения войны Вашингтон инициировал политические проекты, нарушавшие договорённости, которые были достигнуты между США и СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Антисоветский курс стал официальным во внешней политике США под руководством Гарри Трумэна.

Издававшиеся в американской зоне оккупации газеты подвергались военной цензуре и представляли собой фактически прозападную пропаганду. С 1 января 1947 года американцы и британцы в одностороннем порядке объединили свои оккупационные зоны в одну, известную в исторической литературе как Бизония. В 1947—1948 годах по инициативе государственного секретаря США Джорджа Маршалла началась реализация масштабного плана оказания экономической поддержки европейским государствам при условии их лояльности по отношению к Вашингтону и изгнания политиков левого толка из их правительств. Параллельно Соединённые Штаты начали вводить в действие целую систему ограничительных и запретительных мер в сферах финансов и международной торговли, направленных против СССР.

В начале 1948 года Бизония была преобразована в Тризонию за счёт присоединения французской зоны оккупации. После этого власти западных держав начали активно вести переговоры о создании на базе Тризонии отдельного государства с собственным правительством. В частности, был запущен процесс введения в оборот на её территории отдельной валюты. С февраля 1948 года в Великобритании шли переговоры представителей США, Британии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга о будущем Западной Германии, известные как Лондонское совещание. СССР на них не приглашали, хотя, исходя из соглашений 1945 года, без ведома Москвы германские проблемы обсуждать было нельзя.

Грузовики на блокпосту между зонами оккупации в Германии в 1948 году

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© UPI/Bettmann Archive

В конце марта 1948-го советское руководство решило ввести ряд ограничений на движение транспорта между западными зонами оккупации и секторами западных держав в Берлине.

«1 апреля 1948 года американский персонал, следующий транзитом через советскую зону, был остановлен для проверки документов и аккредитации. Такого ранее не было. Американцы возмутились», — рассказал Дмитрий Суржик.

Представители США в ответ перекрыли все виды поставок из западных зон ответственности в советскую.

Блокада Западного Берлина

У американских элит изначально отсутствовала единая стратегия по действиям в западных районах Берлина. Одна часть советников Гарри Трумэна считала, что Москва не готова к полномасштабному конфликту и что жёсткая позиция Вашингтона послужит лучшим средством сдерживания СССР. Однако другие представители окружения президента США опасались вооружённого противостояния с Советским Союзом, указывая на то, что американское общество к нему не готово. Некоторые из них говорили, что из соображений престижа лучше самим покинуть Западный Берлин, чем делать это потом под советским военным давлением. Однако в политических баталиях победили сторонники жёсткой линии.

В июне 1948 года западные союзники без согласования с СССР провели в Тризонии денежную реформу, в ходе которой рейхсмарки заменялись на немецкие марки. По словам историков, это было не только политической провокацией, но и потенциальным экономическим ударом по советской зоне оккупации, в которую немедленно стали стекаться старые обесценившиеся деньги.

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24 июня 1948 года советская военная администрация ввела полную сухопутную и водную транспортную блокаду западных оккупационных секторов Берлина. При этом СССР формально не нарушил никаких соглашений — вопрос наземных и речных коммуникаций с Западным Берлином не был урегулирован документально. Что касается авиации, то в своё время СССР согласовал с западными союзниками коридоры движения самолётов, поэтому воздушной блокады города не было.

«Установлением блокады СССР ответил на односторонние политические шаги западных держав», — пояснил сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Валерий Куличков.

По словам Евгения Спицына, в США возобновилась острая дискуссия касательно стратегии дальнейших действий. Часть военных из соображений «сохранения лица» призывали не останавливаться даже перед применением силы, которое могло бы привести к развязыванию третьей мировой войны. Однако другие советники Трумэна указывали на нехватку у Соединённых Штатов войск в Европе и предлагали покинуть Западный Берлин. Но неожиданно для себя американцы нашли третий путь.

В первые же дни блокады американские военные приступили к переброске грузов, необходимых для снабжения Берлина, по воздуху. А в июле власти США приняли решение увеличить объёмы воздушных поставок. Между западной зоной оккупации и Берлином заработал «воздушный мост».

Американский самолёт, доставлявший грузы в Берлин во время кризиса 1948—1949 года

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По словам историков, советские власти и сами предпринимали необходимые действия для решения проблем населения западных районов города. Для этих нужд было выделено продовольствие, которое жители западных секторов могли запросто получить по своим карточкам или купить за деньги в магазинах на территории Восточного Берлина, многие из которых работали прямо возле линии соприкосновения. Параллельно советская администрация подняла нормы снабжения продуктами населения своей оккупационной зоны.

«К сожалению, советская сторона не смогла организовать грамотное информационное обеспечение своих шагов. В силу неудачного пиара все усилия официальной Москвы не были оценены должным образом, в то время как американцы широко разрекламировали свои действия по «спасению бедных берлинцев», — рассказал Дмитрий Суржик.

С логистической точки зрения американский «воздушный мост» был достаточно эффективен. Известно, что только за один день — 18 сентября 1948 года — американские и английские военно-транспортные самолёты доставили 7 тыс. т продовольствия, горючего и снаряжения. Всего к работе «моста» привлекли 57 тыс. человек, было задействовано 575 самолётов.

Загрузка самолёта, участвовавшего в перевозке грузов в западные районы Берлина в 1948 году

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При этом, как отмечают историки, кризисные решения обеих сторон носили временный характер: обеспечивать Западный Берлин по воздуху было всё же проблематично, а восточногерманская промышленность страдала из-за ограничений, введённых против неё западными державами. В Западной Германии была запрещена деятельность Коммунистической партии, а в Восточной происходила конфискация западных газет. На каком-то этапе противостояния западные элиты даже обдумывали перспективу перевода конфликта в горячую стадию, включая нанесение ядерных ударов по территории СССР. Ситуация зашла в дипломатический тупик.

В начале 1949 года Иосиф Сталин в интервью американским СМИ заявил о готовности снять блокаду с Западного Берлина, если западные державы, в свою очередь, снимут контрблокаду.

В мае 1949-го представители СССР и США провели в ООН секретные переговоры, по итогам которых стороны согласились снять взаимные ограничения. Берлинский кризис разрешился. Однако принципиально от своей антисоветской позиции Запад не отказался и продолжил нарушать договорённости 1945 года.

По словам историков, в 1949 году был полноценно запущен процесс создания двух Германий: ФРГ и ГДР.

«С первого берлинского кризиса по инициативе Запада фактически началась холодная война в Европе. И это противостояние затянулось более чем на четыре десятилетия», — подытожил Дмитрий Суржик.