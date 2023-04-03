«Сдалась под влияние США»: историк-американист — о реализации плана Маршалла и его последствиях для Европы

75 лет назад, 3 апреля 1948 года, был официально утверждён президентом США Гарри Трумэном план Маршалла — разработанная госсекретарём программа восстановления и развития Европы после завершения Второй мировой войны. По словам историков, американский план предполагал вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела партнёров по программе, и поэтому от участия в ней отказался Советский Союз, а также связанные с ним государства Восточной Европы. Правительства стран Западной Европы приняли условия США и получили от Вашингтона субсидий и займов на сумму, по разным оценкам, от $13 млрд до $17 млрд. Реализация программы завершилась в 1951 году. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в интервью RT рассказал об условиях, на которых Европа согласилась участвовать в плане Маршалла, и о долгосрочных последствиях его реализации.

— Каковы были предпосылки к принятию плана Маршалла? Какие цели преследовали при этом власти США?

— По мнению автора плана Джорджа Маршалла, европейские страны после войны стали развиваться в неправильном направлении. США опасались, что в Европе начинается мощный левый поворот. И действительно, практически во всех основных странах Европы после Второй мировой войны в правительства вошли представители левых сил: коммунистов, социалистов и социал-демократов. В годы войны эти силы играли важную роль в деятельности движения Сопротивления, что предопределило их популярность и высокий уровень влияния в обществе. Власти США испугались, что в итоге Западная Европа естественным путём перейдёт в сферу влияния СССР, вот и начали действовать.

— То есть условием получения помощи от США было изгнание коммунистов из органов власти?

— По сути дела, не только коммунистов, но и левых в принципе. Процедура участия в плане Маршалла предполагала заключение двусторонних соглашений и создание совместных комиссий, в которые входили представители США и правительств соответствующей страны. Условием для запуска этих процедур было исключение из правительства всех критиков США, левых политиков. Ну а дальше уже не правительства, а именно совместные комиссии фактически решали, куда конкретно будет направлена американская помощь. И они же контролировали, как расходовались выделенные средства.

— Как на практике выглядела реализация плана Маршалла? Что конкретно получали европейцы?

— План Маршалла в целом заключался в выделении определённых средств на помощь европейским государствам, экономики которых были разрушены войной. Эти средства шли на закупку оборудования (например, станков для заводов), необходимых населению товаров, обеспечение финансовой устойчивости.

Также по теме «Самая выгодная инвестиция»: как план Маршалла помог США покорить Европу 70 лет назад президент США Гарри Трумэн подписал план Маршалла. Этот документ позволил Соединённым Штатам установить свои правила игры...

— Все ли европейские государства участвовали в реализации плана Маршалла?

— Изначально помощь была предложена всем, но СССР отказался, а за ним и все остальные страны Восточного блока. А государства Западной Европы приняли участие в реализации плана Маршалла.

— С экономической точки зрения реализация плана была успешной?

— Да, достаточно успешной. Без внешней помощи многим европейским государствам было бы сложно в тех условиях перезапустить свои экономики, восстановить хозяйство. А так уже к началу 1950-х годов они смогли преодолеть основные трудности.

— Каковы были глобальные последствия реализации плана Маршалла? Как он изменил Европу и что получили США?

— США обрели возможность оказывать решающее влияние на европейские государства. Американский капитал и американские товары получили неограниченный доступ к европейскому рынку. Это, в свою очередь, обеспечило длительный послевоенный рост американской экономики.

Демонстрация против плана Маршалла во Франции

Gettyimages.ru

© Keystone-France / Gamma-Keystone

Европейцы смогли решить проблемы, которые для отдельно взятых небольших государств были непосильными: восстановление инфраструктуры, помощь миллионам перемещённых лиц. Для некоторых стран полученная помощь была жизненно важной.

— Была ли в реализации плана Маршалла для европейцев негативная сторона?

— Западная Европа полностью сдалась под влияние США и в дальнейшем безоговорочно следовала указаниям из Вашингтона. Был создан блок НАТО, развернулась холодная война. Изгнание левых сил из правительств ограничило политические манёвры местных властей.

Австрийские фермеры работают на агротехнике, полученной в рамках реализации плана Маршалла

Gettyimages.ru

© brandstaetter images

— Каковы были долгоиграющие последствия реализации плана Маршалла?

— Германия и Италия, побеждённые страны, продемонстрировали просто чудеса в экономическом развитии. В Великобритании такой эффект не наблюдался. США списали Лондону военные долги, но на фоне начала крушения Британской империи это не имело решающего значения. Экономическое положение Великобритании, несмотря на реализацию плана Маршалла, оказалось очень тяжёлым. Непростой была экономическая ситуация и во Франции, которая также теряла свои колонии и вела колониальные войны.

Президент США Гарри Трумэн

Gettyimages.ru

© Bettmann

— Сегодня на Западе идут разговоры о новом «плане Маршалла для Украины». Насколько это реально и к чему может привести?

— По-моему, это абсолютный нонсенс. Ситуация ведь совсем другая. Тогда только завершилась великая катастрофа Второй мировой войны. Были победители и побеждённые, с благодарностью принимавшие помощь. Сегодня ничего этого нет. Украина в эту схему никак не ложится. Она не была ни противником США, ни настоящим союзником. Современная Украина — это проект Соединённых Штатов. Вашингтон просто создал украинское государство в том виде «анти-России», в котором оно существует сегодня, — путём переворотов и насильственных изменений политического курса.

Конечно, властям США жаль терять плод своих трудов, но этот плод уже перезрел. И на масштабные программы помощи Украине никто не пойдёт, так как вернуть эти средства потом не выйдет. Поэтому Украину пока просто временно содержат. Без западного финансирования этот проект уже давно бы схлопнулся.