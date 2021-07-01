«Была гарантом мира в Европе»: российские политики и военные — о роспуске Организации Варшавского договора

30 лет назад был подписан протокол об официальном прекращении действия Варшавского договора, предусматривавшего создание военно-политического союза социалистических государств Восточной Европы. Этот международный правовой акт действовал более 35 лет и был, по словам экспертов, гарантом мира в Европе. Опрошенные RT политики, общественные деятели и военные рассказали о своём видении причин и последствий распада Организации Варшавского договора.

1 июля 1991 года в Праге был подписан протокол о прекращении действия Варшавского договора, который был заключён 14 мая 1955 года на совещании по обеспечению мира и безопасности в Европе. Подписание Варшавского договора было ответом на ратификацию западными государствами Парижских соглашений 1954 года, предусматривающих создание военной группировки Западноевропейского союза (ЗЕС) и включение ФРГ в НАТО.

Варшавский договор предусматривал оказание немедленной помощи в случае нападения на одно или несколько подписавших его государств, а также размещение на их территориях частей советской армии. Членами Организации Варшавского договора (ОВД) были Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия и Албания, договорившиеся согласовывать действия в сфере международных отношений и обороны. Группы войск объединённых сил ОВД располагались на территории ГДР, Чехословакии, Польши и Венгрии.

В 1980-е годы в части восточноевропейских государств, входивших в ОВД, произошли революции. В результате социалистические правительства были отстранены от власти. В 1990 году на фоне объединения Западной и Восточной Германии из договора вышла ГДР. В феврале — марте 1991 года были упразднены военные структуры ОВД, а в июле — прекращено действие самого договора.

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RT спросил у российских политиков, общественных деятелей и военных, как они оценивают распад Организации Варшавского договора и его последствия.

Генерал Владимир Лобов, в 1989—1991 годах — начальник штаба Объединённых вооружённых сил государств — участниц Организации Варшавского договора, в дальнейшем — начальник Генштаба СССР:

«Плохо оцениваю, неудовлетворительно. Не нужно было допускать его распада. В мире всегда не хватает безопасности, а Варшавский договор был сдерживающим фактором».

Руководитель группы мониторинга комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров, в 1991 году — сотрудник КГБ СССР, в дальнейшем — член Совета Федерации РФ:

«Варшавский договор являлся мощным союзом для противостояния НАТО. После того как Горбачёв под давлением США принял решение сдать Восточную Германию, её проглотила ФРГ, соответственно, необходимо было избавиться от Варшавского договора, поскольку он мешал администрации Белого дома. Распад Варшавского договора — одно из трагических событий в истории наряду с распадом СССР. Причём инициатива исхода, к сожалению, от последнего президента СССР Горбачёва, который, находясь под обаянием руководителей западных стран, решил закончить противостояние в холодной войне. США, воспользовавшись тем, что СССР отказался от данного военно-политического блока, прибрали европейские страны к рукам. Теперь они в НАТО противостоят России, причём довольно агрессивно. Фактически СССР добровольно сдал позиции. С большим трудом удалось преодолеть эти негативные тенденции, выйти из жуткого болота, в которое её завели последние руководители СССР, и вновь стать великой державой».

Подписание Варшавского договора 14 мая 1955 года

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Член Совета Федерального политического совета Партии роста Сергей Станкевич, в 1990-е годы — член Верховного СССР, первый заместитель председателя Моссовета, советник президента России Бориса Ельцина:

«Никакого процесса распада не было. Как только начали падать один за другим коммунистические или социалистические режимы в Центральной и Восточной Европе, приходившие к власти новые правительства заявляли о том, что они хотят прекратить своё членство. Дальше СССР оставалось только или как-то нажимать, грозить и требовать принудительно (остаться. — RT) в союзе, или согласиться и разойтись мирно, пожав друг другу руки. Вот второй вариант и был выбран. СССР действовал на два этапа при Горбачёве: сначала было принято решение, что эти страны выходят из военной организации ОВД, а политическое участие остаётся. Через несколько месяцев, собравшись вместе, руководители стран, входящих в ОВД, всё-таки приняли решение о роспуске организации. Никаких эксцессов при этом не последовало. Решение было в тот момент совершенно логичным и безальтернативным. Я считаю, что это способствовало снятию серьёзных рисков и серьёзного обострения в отношениях между Москвой и новыми правительствами в Центральной и Восточной Европе. Раз эти страны вышли из ОВД и сделали это сами, надо было выводить войска, которые входили в состав вооружённых сил ОВД. Начался упорядоченный вывод войск. Тут, конечно, были допущены некоторые ошибки при заключении соответствующих договоров. Можно было на гораздо более благоприятных для России условиях это сделать. Но хорошо, что это было сделано вовремя, пока не обострилась ситуация вокруг наших военнослужащих».

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Эксперт Центра перспективных исследований безопасности России НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Владимир Золотарёв, в прошлом — сотрудник штаба Объединённых вооружённых сил государств — участниц Организации Варшавского договора, начальник Института военной истории Минобороны РФ, председатель комиссии при президенте РФ по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести:

«ОВД — это был уникальный сплав, военно-организационный, военно-политический, научно-технический, очень сильная, мощная сдерживающая организация, которая являлась гарантом безопасности в Европе, в мире. Самое тяжёлое последствие развала ОВД — это то, что было вывезено под открытое небо большое количество наших войск из Венгрии, Чехословакии, Польши, Западной группы войск. Кроме того, произошло обострение межгосударственных отношений. Думаю, что огромное количество геополитических и геостратегических неприятностей, которые мы испытываем прямо сейчас, связанны с распадом Организации Варшавского договора».

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, в прошлом — депутат Государственной думы РФ, партии «Яблоко»:

«Распад Варшавского договора был неизбежен. В очередь распались коммунистические режимы в Восточной Европе, и автоматически рухнул Варшавский договор. Сам распад договора был следствием смены политических режимов. Безусловно, Россия потеряла влияние. Договорённости с западными странами заключались очень поспешно и непродуманно, отсутствовал государственный подход со стороны СССР. Вместо того чтобы с выгодой для СССР создать этот процесс трансформации внешней политики, всё пустили на самотёк и проиграли, хотя можно было сделать это более разумно. В том виде, в котором существовала ОВД до того, сохранить её».

Регулировщик болгарской Народной армии рядовой М. Ставрев. Совместные учения объединённых вооружённых сил государств —участников Варшавского договора «Щит-82». Народная Республика Болгария, 25 сентября — 1 октября 1982 года

РИА Новости

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Генерал-полковник Георгий Шпак, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России:

«Как можно было так ликвидировать Варшавский договор — без документирования последствий этой ликвидации? У профессиональных военных это решение верховного главнокомандования вызвало удивление. Американцы продолжают приближаться к нашим границам, невзирая на то, что устная договорённость (о нерасширении НАТО на восток. — RT) была. Где письменный документ? Теперь надо быть очень внимательными и держать порох сухим. Американцам верить нельзя».

Декан ВШТ МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков, в 1991 году — главный редактор «Независимой газеты»:

«К тому моменту, когда это произошло, речь шла о скором возможном исчезновении СССР. А это был главный центральный канал, вокруг которого Варшавский договор создавался. Кроме того, одновременно разрушались или уже были разрушены другие организации, созданные вокруг СССР, в том числе Совет экономической взаимопомощи. Политика Горбачёва была такой — он не собирался поддерживать ни одну организацию, которая ранее обеспечивала прочные связи СССР со странами Восточной Европы, входившими в ОВД. Ликвидация ОВД была проведена бездумно, но она была естественной в разрушительном потоке, во главе которого стояло тогдашнее руководство СССР».

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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков:

«Распад Организации Варшавского договора был закономерным, так как участниками этого договора были не свободные демократические страны, а тоталитарная диктатура и её удерживаемые силой сателлиты. Как только народы стран Варшавского договора добились возможности выразить свою волю, эта организация прекратила существование».

Председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, в 1991 году — народный депутат РСФСР:

«Во-первых, я убеждён, что Варшавский договор не распался, а был целенаправленно разрушен Горбачёвым и его командой. На встрече руководителей стран Варшавского договора в 1989 году после предложения Горбачёва о необходимости записать в итоговом документе отказ от интернациональной помощи друг другу Эриха Хоннекера увезли в больницу с почечными коликами, а Николае Чаушеску публично обвинил Горбачёва в предательстве не только СССР, но и всего социализма. Во-вторых, гибель Варшавского договора нарушила баланс мировой политики и привела не только к расширению НАТО на восток, не только к бомбардировке НАТО Югославии в 1999 году, но и обрушила систему мирового порядка, установленную Ялтой и Потсдамом, которая обеспечивала мир в Европе на протяжении почти 50 лет. Разрушение Варшавского договора сделало беззащитными народы постсоветского пространства и их союзников, что частично компенсируется созданием Договора о коллективной безопасности, но до сих пор ещё не получило адекватной замены. Российскую Федерацию спасает наличие ядерного оружия, но мир можно обеспечивать не только им, но и союзническими отношениями. Проблема до сих пор не решена».

Генерал-полковник Леонид Ивашов, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ:

«Распад Варшавского договора, как и распад СССР, был запланирован, проплачен и проводился в рамках геополитической операции. Эта политическая операция оказалась успешной, с чем я при личной встрече отставного директора ЦРУ господина Кейси (Уильяма Кейси. — RT) поздравлял. И он с восторгом принял это поздравление. Социалистический проект мешал осуществлению «американской мечты», мечты крупного американского капитала о мировом господстве. И его, как препятствие, убрали».

Разрушение Берлинской стены 9 ноября 1989 года

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов:

«Членов Варшавского договора объединяла прежде всего общность идеологии правящих в этих странах политических сил. Но монополия коммунистических партий привела страны, которые считали себя социалистическими, к кризису. Где-то кризис разрешился мягко, «бархатно», как в бывшей Чехословакии, где-то — кроваво и жестоко, как в Румынии. А новые силы, пришедшие к власти в этих странах, выход из кризиса видели в поспешном пересмотре отношений с тогда ещё Советским Союзом — отношений экономических, политических, военных.

Последним ударом по Организации Варшавского договора стало объединение, а точнее поглощение Западной Германией бывшей ГДР. После того как из военной структуры Варшавского договора осенью 1990 года вышла Национальная народная армия ГДР, процесс распада было уже не остановить. У кого-то это вызывало эйфорию. Были иллюзии, что с самой мыслью о военном противостоянии в Европе теперь покончено.

Но и восьми лет не прошло после того, как в Праге был подписан протокол о полном прекращении действия договора, как на европейскую землю впервые за более чем полвека начали падать бомбы. Натовские бомбы. Хотя бывшая Югославия никогда не была членом Варшавского договора, уверен, никакой военной операции НАТО на Балканах не было бы, если бы договор существовал. Оказалось, что именно Организация Варшавского договора была гарантом десятилетий мира в послевоенной Европе. Да, это был худой мир. Мир, основанный на горах оружия. Но такова была реальность. А главное — оружие молчало. Но после того, как реальность изменилась, безопаснее определённо не стало».

Погрузка советской военной техники на паром «Композитор Мусоргский» в Ростокском порту. Вывод советских войск из Германии

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Александр Руцкой, в 1991—1993 годах — вице-президент Российской Федерации:

«Распад Варшавского договора привёл к тому, что СССР пришлось вывести войска в чисто поле, распродать технику. По сути, собственными руками были уничтожены Вооружённые силы СССР. Сегодня Россия пожинает плоды этого события, в частности, мы наблюдаем нахождение НАТО у российских границ, санкции и хамство со стороны Запада».

Генерал армии Юрий Балуевский, бывший начальник Генерального штаба России:

«Расцениваю распад ОВД как личное предательство Горбачёва и логическое продолжение распада соцлагеря. Но распад начался уже в 1981 году во время событий в Польше (когда профсоюз «Солидарность» организовал в ПНР массовые протесты. — RT), когда ОВД отказалась от своей внутренней функции — защиты от внутренних угроз. Распад продолжился в 1990 году, когда СССР и ОВД не стали гарантами безопасности ГДР. Лозунги «У нас нет врагов!», «С кем вы собрались воевать?», активно и целенаправленно внедрявшиеся в массовое сознание населения СССР и других стран ОВД, привели к развалу СССР, Варшавского договора. Объединённые вооружённые силы ОВД перестали быть гарантом безопасности на планете. Последствия распада ОВД ещё предстоит оценить нашим детям и внукам».