«Люди продемонстрировали желание жить в одной стране»: почему референдум 1991 года не смог спасти СССР

30 лет назад состоялся референдум о будущем Советского Союза. Более 76% его участников выступили за сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. Однако, как отмечают эксперты, политические элиты советских республик не прислушались к волеизъявлению народа, и менее чем через год страна прекратила своё существование.

17 марта 1991 года прошёл референдум о сохранении СССР. На нём победили сторонники единства страны, но это не смогло остановить процесс развала Советского Союза.

Спасти Союз

По словам историков, процесс распада СССР фактически начался в конце 1980-х годов, когда несколько республик оказались охвачены акциями протеста и межнациональными конфликтами, с которыми ничего не могли поделать союзные власти. Вскоре прибалтийские республики, а также Грузия, Армения и Молдавия, взяли курс на выход из состава Советского Союза. К власти в них в 1990—1991 годах пришли националистические силы, отказывавшиеся платить налоги в общесоюзный бюджет и установившие контроль над местными экономиками. Эти события получили название «парад суверенитетов».

Как отмечают эксперты, в некоторых случаях против радикально настроенных сторонников независимости использовались силовые структуры, в частности ОМОН, внутренние войска и армейские части, но при этом первые лица страны старались не брать на себя за это ответственность.

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Пытаясь вернуть политический процесс в управляемое русло, союзные власти начали реформирование государства. 3 декабря 1990 года Съезд народных депутатов СССР принял постановление «Об общей концепции нового Союзного договора и порядке его заключения».

С целью легитимизации процесса реформ союзные власти решили инициировать первый в истории страны всесоюзный референдум и официально обсудить на нём вопрос о необходимости сохранения СССР «как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

24 декабря 1990 года IV Съезд народных депутатов СССР принял постановление «О проведении референдума СССР по вопросу о Союзе Советских Социалистических Республик». За него проголосовали 1665 делегатов из 1816 присутствующих. С целью воплощения в жизнь данного решения, 16 января 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление «Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик».

Централизованно референдум проводился только в девяти из 15 союзных республиках: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР и Казахской ССР. При этом власти части из них сделали определённые оговорки.

События в Вильнюсе 11— 13 января 1991 года. Десантники у Дома печати

РИА Новости

© Игорь Носов

Так, в Казахской ССР была изменена формулировка вопроса. У жителей республики спрашивали: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств»? В РСФСР на референдум параллельно вынесли вопрос о введении поста президента республики, а в УССР — о согласии на то, чтобы Украина входила в состав Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины.

Что же касается шести республик, отказавшихся от централизованной организации референдума, то в них голосование проводилось на уровне отдельных предприятий, воинских частей и автономных образований. В частности, референдум состоялся в Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Референдум и его последствия

17 марта 1991 года в референдуме о дальнейшей судьбе СССР приняли участие свыше 148,5 млн советских граждан — порядка 80% населения, имевшего право голоса. Из них примерно 113,5 млн (более 76,4%) выступили за сохранение Советского Союза, против — 32,3 млн (около 21,7%).

Идею сохранения СССР поддержали жители всех централизованно участвовавших в голосовании советских республик. Уровень её одобрения колебался от 70,2% в УССР до 97,9% в Туркменской ССР. Результаты референдума в РСФСР в целом соответствовали общесоюзным. За сохранение СССР проголосовали свыше 71,3% россиян.

«Март 1991 года — это самый острый период в борьбе между руководством СССР и РСФСР. И пиковым моментом в нём стал референдум», — отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев.

По его словам, результаты противостояния между российским и союзным руководством 17 марта 1991 года оказались неоднозначными. Борис Ельцин добился введения поста президента РСФСР, позволившего ему легитимизировать противостояние с союзным центром.

В Латвии, Эстонии и Молдавии, несмотря на отказ республиканских властей централизованно проводить референдум, свыше 20% населения проголосовали на участках, открытых на предприятиях и в воинских частях, и поддержали сохранения Советского Союза.

«Несмотря на сложности, участки были открыты, и голосование было проведено. В нём приняло участие достаточно большое количество людей», — рассказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер, принимавший в 1991 году участие в организации референдума в Молдавской ССР.

Как отметил Борис Межуев, люди, голосовавшие на референдуме за сохранение СССР, ожидали от Михаила Горбачёва каких-то активных действий, но их не последовало. Напротив, начались попытки поиска компромисса с силами, выступавшими за прекращение действия союзного договора.

Митинг на Манежной площади в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР

РИА Новости

© Олег Ласточкин

23 апреля 1991 года руководители девяти союзных республик, официально проводивших референдум, приняли совместное заявление о программе действий по сохранению обновлённого Союза. С весны 1991 года работы над проектом нового союзного договора проводились в подмосковной государственной резиденции «Ново-Огарево». Наряду с руководством СССР в этой работе принимали участие руководители союзных и автономных республик. В результате данных консультаций полномочия союзных властей в проекте договора были радикально урезаны.

Подписание договора о создании обновлённого объединения республик, которое по итогам переговоров получило названия Союз суверенных государств, должно было произойти 20 августа 1991 года. Однако группа советских руководителей во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым выступила против радикального реформирования Советского Союза. 18 августа они попытались убедить президента СССР Михаила Горбачёва, находившегося на отдыхе в Форосе, ввести в стране чрезвычайное положение, но тот отказался.

В тот же день в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, а 19 августа — в столицу Советского Союза были введены войска. Сторонникам ГКЧП не удалось заручиться поддержкой ЦК КПСС. 22 августа Михаил Горбачёв вернулся в Москву, а большинство членов ГКЧП были арестованы.

Колонны военной техники стоят на Калининском проспекте, в связи с введением чрезвычайного положения в августе 1991 г

РИА Новости

© Владимир Федоренко

По словам историков, начиная с августа 1991 года центробежные тенденции в СССР усилились. Осенью велись переговоры о преобразовании Советского Союза в конфедерацию, но они не увенчались успехом.

«Никакая конфедерация никому не была нужна. Слишком разные были возможности у сторон, чтобы они могли заключить такое соглашение», — заявил Владимир Брутер.

8 декабря президенты РСФСР, Белоруссии и Украины заключили Беловежские соглашения о создании Союза Независимых Государств. 25 декабря Михаил Горбачёв заявил о завершении своей деятельности как президента СССР, а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР констатировал прекращение существования Советского Союза.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, Советский Союз можно было бы сохранить, но этого не захотела делать партийная элита, действовавшая исходя из своих узких интересов.

Президент Украины Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич и Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин во время церемонии подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств

© Ю. Иванов

«Экономическая и политическая слабость союзного центра не позволила воплотить в жизни результаты референдума. Время было упущено. Элиты пошли против воли народов, высказавшихся за сохранение СССР», — отметил Борис Межуев.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк также считает, что развал СССР не соответствовал желаниям населения страны.

«Существовало два реальных сценария: проведение реформ по «китайскому» пути или создание ССГ без Прибалтики и, возможно, без Грузии. Ведь весной 1991 года люди продемонстрировали желание жить в одной стране, иметь общий дом. Но уже с августа процесс развала СССР принял необратимый характер», — резюмировал Никита Данюк.