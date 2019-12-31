«Мужественный поступок»: как ушёл в отставку первый президент Российской Федерации Борис Ельцин

20 лет назад президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. Его слова ознаменовали завершение сложной и неоднозначной эпохи, которую в СМИ часто называют «лихими девяностыми». По словам экспертов, произошедшие в это время социально-политические перемены, колебание уровня жизни населения, чеченская кампания и возникновение жёсткой экономической конкуренции привели к снижению авторитета власти. Сложным испытанием стал для страны и дефолт 1998 года. Какую роль в истории России сыграли 1990-е годы и почему глава государства пришёл к решению досрочно оставить свой пост — в материале RT.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин подписал указ о своём уходе с поста президента Российской Федерации.

«Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», — заявил он в своём новогоднем обращении к соотечественникам.

Развал СССР

Прологом к событиям 1990-х годов стал развал Советского Союза. СССР, образованный в 1922 году, прошёл через тяжёлые испытания, в частности Великую Отечественную войну, совершил ряд масштабных научных и экономических прорывов. Это позволило Союзу стать одной из двух наиболее могущественных держав в мире.

До сих пор у историков нет единства мнений относительно причин, приведших к краху СССР. Одни утверждают, что страну охватил системный кризис, связанный с недоверием населения к догмам коммунистической партии и экономическим отставанием от стран Запада. Другие же связывают произошедшее с проникновением в руководство КПСС лиц, находившихся под влиянием американских элит.

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В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв инициировал серию реформ, известных как «перестройка». Была ослаблена роль компартии, началось сокращение партийного аппарата, прошла реформа избирательного законодательства.

Между 1985 и 1989 годами прошло три совещания с участием Горбачёва и президента США Рональда Рейгана. В 1989 году Москва вывела войска из Афганистана и не стала вмешиваться в антикоммунистические революции в странах Восточной Европы, входивших в организацию Варшавского договора. На Мальтийском саммите в начале декабря 1989 года Михаил Горбачёв и новый президент США Джордж Буш договорились завершить холодную войну. Западные лидеры обещали советскому руководству, что НАТО не будет расширяться на Восток, если власти СССР согласятся на объединение Германии.

Во второй половине 1980-х годов в СССР возникли несколько очагов межнациональных столкновений и усилились сепаратистские тенденции. 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики. В 1989 году аналогичным образом поступило руководство Литовской и Латвийской ССР.

12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Позже руководство республики во главе с председателем ВС Борисом Ельциным значительно расширило полномочия правительства. Республиканские власти пытались предотвратить выход из состава РСФСР автономий.

Президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и Президент России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ в Беловежской пуще

РИА Новости

17 марта 1991 года в девяти из 15 республик прошли референдумы о сохранении Союза в реформированном виде. За это выступили 76,4% избирателей. Михаил Горбачёв и лидеры входивших в СССР республик приступили к разработке нового союзного договора, существенно снижавшего уровень централизации государства. В ночь с 18 на 19 августа группа высших руководителей СССР выступила против принятия нового союзного договора, который, по их мнению, фактически означал распад страны. Они сформировали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачёва от власти, но безуспешно. Союзные республики одна за другой начали заявлять о своей независимости. 8 декабря лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Белоруссия) подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств и роспуске СССР.

Россия 1990-х годов

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в уральском селе Бутка. В 1955 году он окончил строительный факультет Уральского политехнического института. В дальнейшем он прошёл путь от мастера треста «Южгорстрой» до первого секретаря Свердловского обкома КПСС и депутата Верховного совета СССР. В 1985 году Борис Ельцин возглавил Московский горком КПСС, а в 1990 году — Верховный совет РСФСР. 12 июня 1991 года в ходе всенародных прямых открытых выборов был избран президентом РСФСР.

В начале 1990-х годов в стране фактически установилось двоевластие. Несмотря на введение президентского поста, Съезд народных депутатов и Верховный совет сохранили за собой широкие полномочия. 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ, которым ликвидировал власть советов и расширил собственные полномочия. Однако Конституционный суд признал его нарушающим требования Конституции, а Верховный совет отказался исполнять. На следующий день ВС объявил о прекращении полномочий Ельцина. Парламент приступил к формированию собственных силовых подразделений.

В начале октября 1993 года политические трения между сторонниками Верховного совета и президента переросли в открытое противостояние. Большая часть силовиков поддержали Бориса Ельцина. 4 октября Дом советов был очищен от сторонников парламента, а президент продолжил начатые им реформы.

04 October 1993

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«Вместе с развалом СССР из общества был вынут стержень — коммунистическая идеология. Заменить его сразу ничем не вышло. На фоне резкой либерализации экономики и перехода государственных предприятий в частные руки произошло сильное имущественное расслоение, появились олигархи, подскочил уровень преступности. Социум стал конкурентным, но конкуренция зачастую носила недобросовестный характер. Всё это шокировало людей», — рассказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, российское общество было дезориентировано, прежде всего, в нравственном плане.

«Многим казалось, что ценности всеобщего братства и товарищества утрачивали актуальность. Бизнес в значительной мере держался на банальных спекуляциях, всё измерялось деньгами.

В бюджетных учреждениях и на заводах образовалась задолженность по зарплате. В стране упала рождаемость, сократилась средняя продолжительность жизни», — говорит политолог.

Кризис усугублялся нарастанием сепаратистских тенденций на Северном Кавказе. В 1991 году председатель исполкома так называемого Общенационального конгресса чеченского народа Джохар Дудаев организовал силовой разгон легитимного Верховного совета Чечено-Ингушской АССР и провозгласил создание не признанной никем в мире Чеченской Республики Ичкерия. Сепаратисты и представители преступного мира захватили расположенные в регионе склады с оружием, из-за чего на юге России резко обострилась криминогенная ситуация. В 1994 году Борис Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». В Чечню были введены войска. Летом 1995 года федеральные силы контролировали 85% Чечни, но год спустя ситуация изменилась. Сепаратистам удалось вытеснить силовиков из ряда населённых пунктов. 31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий. Из Чечни выводились войска, а вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года.

«Холодная война завершилась, и США пытались установить однополярный мир. Ельцину аплодировали обе палаты американского парламента, а Россию включили в G-8, хотя на самом деле на равных с нами на Западе никто разговаривать не хотел», — отметил Кошкин.

При этом, по его словам, сегодня в политической и исторической науке существуют разные оценки событий начала и середины 1990-х годов. Если одни исследователи считают их периодом упадка, то другие расценивают их как болезненный переход к демократической системе.

Кризис 1998 года и его последствия

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Его причинами эксперты называют огромный государственный долг РФ, низкие мировые цены на энергоносители, а также популистскую экономическую политику государства.

Московский банковский союз оценивал потери России в результате событий августа 1998 года в $96 млрд. В результате девальвации, падения производства и сокращения сбора налогов ВВП РФ сократился, и страна стала одним из крупнейших должников в мире. К девальвации рубля привели резкий рост цен и стремительное падение доходов населения.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов называет общую ситуацию в стране в 1998—1999 годах сочетанием нескольких кризисов: экономического, социального, политического и кризиса государственности.

«Экономика фактически только нащупывала возможности для восстановления. Это сказывалось на социальной сфере, люди не получали зарплату месяцами. Уровень жизни был чрезвычайно низким. В это время совокупный валовой продукт России фактически равнялся региональному продукту штата Нью-Йорк. Россия сильно откатилась назад по уровню доходов, выросла смертность. Впереди маячила демографическая катастрофа. Но самой серьёзной проблемой всё-таки был кризис государственности», — рассказал эксперт в беседе с RT.

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По его словам, перед государством стояло несколько сложных проблем: возобновление боевых действий в Чечне, противоречащие друг другу нормы законодательства, трения между федеральным центром и регионами.

«Центральная власть была практически парализована, серьёзные позитивные сдвиги начали происходить только после того, как премьер-министром России стал Владимир Путин. Это касалось как боевых действий в Чечне, так и общей дееспособности власти. Начался процесс возрождения государственности», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

В конце 1999 года Борис Ельцин принял решение о выходе в отставку. Согласно воспоминаниям его родных, президент только утром 31 декабря рассказал им о своём намерении. В тот же день он подписал указ о своём уходе с поста и обратился с прощальной речью к соотечественникам.

«Я много раз слышал — «Ельцин любыми путями будет держаться за власть, он никому её не отдаст». Это — враньё», — заявил он.

Он подчеркнул, что уходит досрочно, осознав необходимость этого шага.

«Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы — те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти», — сказал Борис Ельцин.

В соответствии с Конституцией он возложил обязанности президента на председателя правительства Владимира Путина.

«Когда страна услышала обращение Бориса Ельцина, все были очень удивлены. По моему мнению, это был мужественный поступок. Он не старался держаться за власть до последнего. Ельцина уже подводило здоровье, он понимал, видимо, что разбросал камни, и что теперь стране нужен человек, который их соберёт», — предположил Андрей Кошкин.

По словам Владимира Шаповалова, шаг Бориса Ельцина был прогнозируемым в контексте общей политической ситуации, но мало кто ожидал, что это произойдёт перед Новым годом.

«Это было правильное и своевременное решение. Уже наметились позитивные сдвиги. И у людей возникла уверенность в том, что страна, наконец, обретёт большую устойчивость и стабильность в своём развитии», — резюмировал Шаповалов.