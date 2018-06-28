«Атмосфера политического хаоса»: почему 30 лет назад не удалось спасти Советский Союз от раскола

28 июня 1988 года стартовала XIX Всесоюзная партийная конференция, на которой делегаты утвердили план демократических преобразований. В СССР исчезла монополия КПСС, появились свободные выборы, а союзные республики получили больше полномочий. Политические реформы олицетворяли собой второй этап перестройки. Ослабление роли партократии было призвано ускорить рост экономики. Однако демократизация обернулась «парадом суверенитетов», предопределившим распад советского государства. Можно ли было сохранить СССР — читайте в материале RT.

30 лет назад в Москве открылась XIX Всесоюзная партийная конференция, которая, по мнению историков, имела судьбоносное значение для будущего Советского Союза. При поддержке генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва делегаты приняли решения, которые легли в основу глубоких перемен в конституционном строе советского государства.

«Механизмы обновления»

Первой с 1941 года конференции КПСС (ранее основным форматом работы верхушки компартии были съезды) предшествовали достаточно масштабные экономические реформы в рамках так называемой стратегии ускорения, которую объявил Горбачёв 23 апреля 1985 года.

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В 1986 году правительство СССР фактически легализовало небольшой частный бизнес (закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»), позволив гражданам получать дополнительные доходы. В 1987 году государство ослабило контроль над заводами и фабриками (закон «О государственном предприятии»). Одновременно власти смягчили цензуру в СМИ и вернули членам КПСС право на внутрипартийные дискуссии.

Однако на фоне падения цен на нефть Горбачёву не удалось добиться желаемого экономического эффекта. Советский лидер видел выход из кризиса в дальнейшей либерализации экономики и политической жизни.

26 мая 1988 года правительство приняло закон «О кооперации», который был призван поддержать предпринимательскую активность и ликвидировать дефицит продуктов.

В свою очередь, XIX Всесоюзная партийная конференция стала важнейшей вехой в процессе политической модернизации государства. Как полагал Горбачёв, оживление общественно-политической жизни и реформа системы госуправления способны ускорить социально-экономическое развитие страны.

Голосование на XIX Всесоюзной конференция КПСС

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Выступая перед делегатами, генеральный секретарь КПСС отметил, что «дееспособность многих партийных организаций ещё не на уровне задач перестройки».

«Мы ещё не преодолели глубинных причин торможения, не везде подключили, а в чём-то и не выработали механизмы обновления… Нужны новые качественные перемены в нашем развитии, а это требует кардинальных решений, активных и инициативных действий», — заявил Горбачёв.

«Вся власть советам!»

По итогам XIX конференции, завершившейся 1 июля 1988 года, были одобрены пять резолюций: «О демократизации советского общества и реформе политической системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных отношениях», «О гласности» и «О правовой реформе». На основе этих документов были внесены изменения в Конституцию и законодательство СССР.

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Главным итогом конференции считается «возвращение к истокам» советского государства, которое выразилось в наделении Советов законодательными, управленческими и контрольными функциями (ленинский лозунг «Вся власть Советам!»). Предполагалось, что партийная номенклатура и бюрократия (которая, как думал Горбачёв, тормозила реформы) лишатся прежнего привилегированного положения.

С целью демократизации в СССР была создана «двухэтажная» система органов госвласти. Высшим институтом стал Съезд народных депутатов — законодательный орган, состоявший из 2250 членов. Одновременно продолжал работать Верховный Совет, который, по сути, являлся парламентом советского государства.

«Происходило дублирование функций двух законодательных органов власти. На мой взгляд, подобные меры вкупе с последовавшей затем отменой монополии КПСС (1990 год) окончательно разбалансировали политическую систему государства», — заявил в комментарии RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев несколько иначе оценивает результат создания «двухэтажной» системы. По его мнению, положительным итогом реформы стало появление «относительно свободных выборов». В то же время, как рассуждает эксперт, результаты XIX Всесоюзной партийной конференции оказались весьма противоречивыми. Основным объектом критики стало предложение Горбачёва совместить посты руководителей партийных и советских органов. В частности, против этой меры выступил Борис Ельцин, представлявший на тот момент интересы условного «либерального» крыла КПСС.

Выступление члена ЦК КПСС Бориса Ельцина на XIX Всесоюзной конференции

РИА Новости

© Борис Бабанов

«Я не могу назвать реформы, утверждённые на съезде, всецело демократическими. Почти все благие начинания перечеркнуло решение о совмещении постов. Партийная элита сохраняла существенное влияние, а это тормозило кардинальное обновление государственных механизмов и экономики», — пояснил Межуев.

«Сохранить базовые ценности»

Одним из самых неоднозначных решений XIX конференции КПСС считается поддержка федеративного характера советского государства и культурной самобытности социалистических республик. В принятых резолюциях и выступлениях делегатов не шла речь о расширении автономии, однако на окраинах СССР начались митинги за увеличение политических полномочий, зародились националистические организации, прокатилась волна этнических конфликтов.

16 ноября 1988 года о независимости объявила Эстония. А в 1989—1990 годах состоялся так называемый парад суверенитетов, когда все союзные республики, включая РСФСР, провозгласили выход из состава единого государства.

Дезинтеграционные процессы усугублялись ухудшением снабжения городов. Из-за политической нестабильности плановая экономика СССР начала давать сбои, а частный сектор оказался не в состоянии обеспечить население продуктами питания и товарами широкого потребления.

«У меня нет сомнений, что советское государство можно было спасти. В период перестройки не стоило подвергать политическую систему столь радикальной трансформации, которая к тому же сопровождалась рассредоточением функций и полномочий органов власти», — заявил Коктыш.

По мнению политолога, СССР вполне мог пойти по «китайскому» или «шведскому» пути, если бы сконцентрировал усилия на перестройке экономики. Коктыш убеждён, что в период глубокого системного кризиса было недопустимо возвращать практику публичных дискуссий и отменять ведущую роль КПСС.

На митинге 6 сентября 1989 года в Баку.

РИА Новости

«Очевидно, что коммунистическая идеология в том виде, в котором она существовала, была нежизнеспособна. В такой ситуации имело смысл сохранить базовые ценности социализма и объединиться вокруг общей цели — модернизации экономики путём её поэтапного перевода на рыночные рельсы», — сказал Коктыш.

Межуев полагает, что партийной элите не хватало «здорового консерватизма». Руководство КПСС погрязло в бесконечных спорах, не осознавая, что бурные баталии закладывают идейную и политическую основу для стремительной коррозии государственности.