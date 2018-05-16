«Культ борьбы с советскими войсками»: почему Литва выступила за пожизненное заключение для маршала Язова

Прокуратура Литвы настаивает на пожизненном заключении экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова. 93-летнего маршала обвиняют в создании преступной группы с целью удержать республику в составе Советского Союза. В частности, на Язова возлагается вина за организацию операции по штурму Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Тогда в ходе столкновений погибли 14 демонстрантов и один военнослужащий. Эксперты уверены, что прокуратура прибалтийского государства не стремится установить истинную картину трагедии. Какие цели преследуют власти Литвы, разбирался RT.

Литовский прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене попросила суд Вильнюса приговорить к пожизненному заключению бывшего министра обороны СССР Дмитрия Тимофеевича Язова (1987—1991). Она считает, что на 93-летнем советском маршале лежит ответственность за гибель демонстрантов у Вильнюсской телебашни.

В ночь на 13 января 1991 года около 200 спецназовцев подразделения КГБ «Альфа» и бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии начали операцию по установлению контроля над телебашней в столице Литвы. Советские войска натолкнулись на сопротивление активистов, оцепивших этот стратегически важный объект.

Вильнюс настаивает, что действия «защитников телебашни» были законными, так как с 11 марта 1990 года республика была независимой от СССР. Москва декларацию о выходе Литвы из состава Советского Союза не признала. 10 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв потребовал отменить все антиконституционные акты, принятые социалистическими республиками.

Литовский активист у советского танка

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С целью восстановления конституционного порядка 10 января в Вильнюсе советские войска заняли Дом печати, Департамент охраны края, телефонный узел. 12 января две колонны бронетехники двинулись к телебашне, откуда вещали сторонники движения «Саюдис», пропагандировавшие идею выхода республики из СССР.

Жертвами столкновений у телебашни стали 14 демонстрантов и один советский военнослужащий (прокуратура утверждает, что он погиб от рук своих сослуживцев), около тысячи человек пострадали. Поддержку советским войскам оказывали подразделение Вильнюсского ОМОНа и местное русскоязычное население, которое в столкновениях не участвовало.

«Акт агрессии»

Дмитрий Язов является последним из ныне живущих маршалов Советского Союза. С июля 1942 года по май 1945 года он был участником боёв на Волховском и Ленинградском фронтах. После войны Язов связал свою жизнь с армейской службой. С 1974 года он начал карьеру в Минобороны.

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Во второй половине 1970-х годов Дмитрий Тимофеевич проходил службу на Дальнем Востоке и в Чехословакии. С 1980 по 1984 год Язов командовал войсками Среднеазиатского военного округа. В мае 1987 года он был назначен главой военного ведомства. Под руководством Дмитрия Тимофеевича был осуществлён вывод советского контингента из Афганистана.

Обвинительный акт против Язова прокуратура Литвы сформулировала ещё в конце января 2016 года. В документе говорилось, что советский маршал создал «преступную группу» из 160 офицеров и госдеятелей, рассчитывая сохранить Литву в составе СССР.

В якобы «преступный сговор» с Язовым вступили глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков, командир группы КГБ «Альфа» Михаил Головатый, член Политбюро КПСС Олег Шенин, а также функционеры литовский компартии — секретарь ЦК Альгимантас Науджюнас и второй секретарь коммунистической партии Владислав Швед. Российские власти не комментируют данные обвинения.

Председатель КГБ СССР Владимир Крючков

РИА Новости

На процесс в качестве свидетеля литовские следователи несколько раз вызывали экс-генерального секретаря ЦК КПСС и бывшего президента СССР Михаила Горбачёва. Прокуратура полагает, что бывший руководитель советского государства был осведомлён о планах «агрессии против Литвы».

«Как Д. Язов, так и Б. Пуго непосредственно подчинялись М. Горбачёву, поэтому последний может располагать данными о действиях и решениях этих лиц и организованной ими группы сообщников», — сказал 11 мая 2016 года в суде адвокат, назначенный литовским государством.

Горбачёв проигнорировал все повестки в Вильнюсский окружной суд. Комментируя претензии литовских властей, он заявил, что не был осведомлён о действиях войск и начале штурма телебашни.

Советские спецназовцы

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В 2014 году Литва подготовила европейские ордера на арест 79 подозреваемых, среди которых оказались граждане РФ, Украины и Белоруссии, занимавшие в 1991 году руководящие посты в Минобороны, МВД, КГБ и КПСС. Однако никто из иностранцев не был осуждён.

Первые и на текущий момент последние приговоры были вынесены Вильнюсским судом в 1999 году шести литовским гражданам. В 2000-е годы «заговорщики» обжаловали решения в ЕСПЧ.

Достоверная картина неизвестна

Дело о событиях 13 января расследуется литовской прокуратурой с 1990-х годов. По версии ведомства, советские спецназовцы и десантники совершили «акт агрессии» против независимости республики и «преступления против человечности». Утверждается, что советские солдаты и офицеры якобы широко использовали «средства запугивания и террора».

В комментарии RT бывший начальник управления делами Минобороны СССР (1987—1991), генерал-полковник Леонид Ивашов назвал некорректной трактовку событий литовской стороной. По его словам, достоверная картина трагедии до сих пор не установлена. Эксперт не исключает, что гибель демонстрантов стала следствием давки и стрельбы провокаторов по толпе.

«В Литве, как и по всему Союзу, правоохранители и военнослужащие подвергались нападениям. Ситуация была крайне напряжённая, и кровь проливалась не только в Вильнюсе. Естественно, литовским властям было выгодно возложить вину за гибель людей на советских воинов, не разбираясь в обстоятельствах», — заявил Ивашов.

В интервью прибалтийским СМИ бывший второй секретарь Коммунистической партии Литвы Владислав Швед неоднократно говорил о том, что акт медицинской экспертизы, подписанный главным судмедэкспертом Литвы Антанасом Гармусом 26 февраля 1991 года, исчез из материалов дела о штурме телебашни. Но прокуратуру Литвы этот факт не смущает.

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«Литовские судмедэксперты установили, что у большинства погибших у телебашни направление пулевых каналов шло сверху вниз под углом 40−60 градусов. Причём один был убит пулей образца 1908 года для винтовок Мосина образца 1891−1930 годов. Но ведь десантники были не в телебашне, а стояли перед толпой», — цитирует Шведа портал Rubaltic.ru.

Поддерживать постоянный шум

В разговоре с RT председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин заявил, что в деле о событиях 13 января литовская прокуратура неслучайно выбрала формулировку «преступления против человечности». На данный вид правонарушения не распространяется срок давности.

Такой подход позволяет привлекать к уголовной ответственности стариков и умерших людей. Действительно, некоторых из списка фигурантов резонансного дела уже нет в живых. Так, в 1991 году умер Борис Пуго, в 2007 году — Владимир Крючков, в 2009 году — Олег Шенин.

«Этот процесс имеет отчётливую политическую подоплёку. Вряд ли речь идёт об установлении истины. Просто литовским властям выгодно поддерживать постоянный шум вокруг январских столкновений. Из борьбы с советскими войсками они пытаются сделать культ для последующих поколений, чтобы легитимизировать литовскую государственность и демонизировать современную Россию», — пояснил Тригнин.

Адвокат подчеркнул, что с юридической точки зрения расследование литовской прокуратуры является бессмысленной акцией, которая к тому же не нашла международной поддержки.

В 1991 году Москва не признавала независимость Литвы и потому обладала законным правом на силовой сценарий восстановления конституционного порядка, напомнил Тригнин. При этом литовские власти в 1991 году опирались уже на собственную правовую базу, которая трактовала ввод советских войск как агрессию.

«Это извечная вилка между правом нации на самоопределение и правом государства защищать свою территориальную целостность. Конфликты на постсоветском пространстве демонстрируют, что найти компромисс в таком вопросе невозможно, а вот спекулировать на юридических формулировках, провоцировать и зарабатывать политические очки можно сколько угодно», — констатировал Тригнин.