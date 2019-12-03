Смена эпох: как Мальтийский саммит стал символом окончания холодной войны

30 лет назад генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Джордж Буш — старший по итогам переговоров на Мальте заявили о смене эпох, что некоторые наблюдатели расценили как заявление об окончании холодной войны. Однако, по словам экспертов, эта встреча стала лишь одним из этапов её завершения, который имел большое символическое значение. В ходе Мальтийского саммита и вскоре после него руководство СССР получило от властей США обещания наладить мирное сосуществование, партнёрство и экономическое сотрудничество, но большинство из них вскоре были нарушены. Вместо того чтобы организовать конструктивное взаимодействие с Москвой, Вашингтон перешёл к попыткам установления глобального диктата, отмечают аналитики. А это, в свою очередь, привело к новому обострению двусторонних отношений.

Перед началом Второй мировой войны всего несколько стран были дружественно настроены по отношению к Советскому Союзу. СССР симпатизировали, как правило, сторонники политических сил, находившихся в оппозиции к своим правительствам. Однако события Второй мировой изменили ситуацию.

«Колоссальный вклад СССР в разгром германского нацизма и японского милитаризма резко поднял популярность в мире как самого Советского Союза, так и социалистических идей. В Восточной Европе массово стали приходить к власти левые партии. Удержать контроль над Западной Европой, где также возросла популярность коммунизма, США удалось с большим трудом. Возникновение пояса из союзных государств позволило Иосифу Сталину создать настоящий щит, ограждающий государство от потенциальной агрессии», — рассказал в беседе с RT завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, всё это вызвало беспокойство и раздражение у политического руководства США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне опасались активизации местного рабочего движения, а также роста масштабов деятельности национально-освободительных сил в колониях и зависимых странах.

Фултонская речь Уинстона Черчилля, 1946 год

© Westminster College

5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнёс речь в американском Фултоне, выдвинув идею создания западного союза для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с Советской Россией». Это событие считается отправной точкой холодной войны.

«Изначально США и Великобритания планировали покончить с ростом советского влияния радикально. Разрабатывались планы уничтожения СССР массированными ядерными ударами, однако конец этим чудовищным фантазиям положили научно-технические успехи Москвы. У Советского Союза появилось собственное ядерное оружие, и безнаказанно разбомбить его стало невозможно. Противостояние начало приобретать затяжной характер», — отметил Кошкин.

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В марте 1947 года президент США Гарри Трумэн изложил новую внешнеполитическую доктрину Вашингтона, которая предполагала военно-политическую и экономическую помощь антикоммунистическим силам, вмешательство в дела суверенных государств и создание сети военных баз.

В начале апреля 1948-го в Соединённых Штатах вступил в действие выдвинутый госсекретарём США Джорджем Маршаллом план, предполагающий предоставление кредитов 17 странам Западной Европы, которые соглашались исключить из состава правительственных коалиций левые силы.

Год спустя, 4 апреля 1949 года, США, Канада и десять европейских государств подписали Североатлантический договор, в результате которого возникла Организация Североатлантического договора (НАТО). Учитывая явно антисоветский характер нового объединения, 14 мая 1955 года СССР и социалистические государства Восточной Европы подписали Варшавский договор.

Параллельно в колониях и в странах, находившихся в политической зависимости от западных государств, резко активизировались национально-освободительные движения. Где-то они проявлялись в виде бойкотов и демонстраций, но в ряде случаев приводили к военным конфликтам. Особенно сложной для Запада оказалась ситуация в Азии, где местные левые партизаны принимали активное участие в борьбе с японской оккупацией. Получив фактическую независимость, они не желали возвращаться под власть метрополии или политических сил, которые считали буржуазными.

Бомбардировщик США в небе над Сайгоном (Вьетнам)

AFP

Коммунистический режим установился в Китае, провальной войной закончились попытки США силой установить подконтрольное себе правительство во Вьетнаме, многолетние гражданские конфликты начались в Африке и Латинской Америке. Военные США совершали преступления и поддерживали радикальные парамилитарные группировки, однако это не всегда приносило желаемый результат. Социалистический лагерь расширялся и продуктивно сотрудничал с представителями основанного в 1961 году Движения неприсоединения.

В 1961—1962 годах возникла эскалация напряжённости в отношениях двух политических систем. В 1961-м руководство Германской Демократической Республики приняло решение о возведении стены вокруг Западного Берлина, находящегося под оккупацией США, Великобритании и Франции. Кроме того, в ответ на размещение на территории средиземноморских стран американских ядерных ракет, СССР договорился об отправке советских вооружений на Кубу. Осенью 1962 года произошли события, известные как Карибский кризис. Власти США были готовы нанести удар по советским силам на Кубе, однако благодаря дипломатическим переговорам Москве и Вашингтону удалось разрядить обстановку.

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С 1968 года СССР проводил внешнюю политику, известную на Западе как «доктрина Брежнева».

«Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран», — заявил генсек ЦК КПСС на пятом съезде Польской объединённой рабочей партии.

Фактически советский лидер пообещал тогда всем социалистическим режимам прямую военно-политическую поддержку. На этом фоне между государствами западного и восточного блока проходили переговоры о признании границ и ограничении вооружений. 12 августа 1970 года был подписан Московский договор между СССР и ФРГ, зафиксировавший нерушимость границ в Европе. 22—30 мая 1972 года Советский Союз впервые с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон. Итогом этой поездки стало подписание договоров об ограничении систем противоракетной обороны (договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). Однако 20 декабря 1974 года конгресс США принял поправку Джексона — Вэника, вводившую против СССР внешнеэкономические ограничения.

Окончание холодной войны

Международная обстановка начала меняться лишь после того, как пост генсека ЦК КПСС в 1985 году занял Михаил Горбачёв. Он начал проводить политику, которая вошла в историю как перестройка. СССР стал отказываться от жёсткой поддержки своих союзников, активизировались контакты с Соединёнными Штатами и другими странами — членами НАТО.

Между 1985 и 1989 годами прошло три совещания с участием Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, а в 1987 году американский лидер заочно призвал своего советского коллегу снести Берлинскую стену.

В январе 1989-го хозяином Белого дома стал Джордж Буш — старший, и до мая в советско-американских отношениях возникла пауза. По словам экспертов, президент пытался выработать новую стратегию в отношении СССР. В мае с визитом в Москве побывал госсекретарь США Джеймс Бейкер. А летом Буш предложил Горбачёву провести личную встречу, местом для которой была выбрана Мальта.

Джордж Буш и Михаил Горбачёв, 2 декабря 1989 года

globallookpress.com

© Consolidated News Photos

«Хотя Мальтийский саммит и называют часто финальной точкой в холодной войне, я бы, скорее, сказал, что концом этого геополитического противостояния был не он сам, а события, на фоне которых он проходил, — смена власти в восточноевропейских государствах», — отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

9 ноября 1989 года руководство ГДР вынуждено было открыть свободное сообщение с Западным Берлином, а через неделю началась «бархатная революция» в Чехословакии.

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В начале декабря на Мальте прошла серия встреч Михаила Горбачёва и Джорджа Буша — старшего на Мальте. Изначально они должны были состояться на военных кораблях, но из-за штормовой погоды переговоры перенесли на более устойчивый советский круизный лайнер «Максим Горький».

Буш высоко оценил политику перестройки и заявил, что в США меняется отношение к Советскому Союзу. Михаил Горбачёв, в свою очередь, пообещал Бушу не вмешиваться в восточноевропейские дела и предложил к середине 1990 года урегулировать основные разногласия относительно договора по СНВ.

«США и СССР обречены на диалог и сотрудничество. Иного не дано. Но надо избавиться от взгляда друг на друга как на врагов. Пока это сидит в наших мозгах. И нельзя смотреть на наши отношения только в военном ключе», — обратился к Бушу Михаил Горбачёв.

Американский лидер поддержал его, пожав руку. Также он пообещал оказывать СССР экономическую помощь.

Джордж Буш и Михаил Горбачёв на совместной пресс-конференции на Мальте, 3 декабря 1989 года

© Юрий Сомов/РИА Новости

В конце Мальтийского саммита его участники дали первую совместную пресс-конференцию.

«Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — всё должно кануть в вечность. Я заверил президента Буша, что никогда не начну войну против США», — публично заявил Горбачёв.

«Мы можем воплотить в жизнь идею прочного мира между Востоком и Западом. На Мальте я и председатель Горбачёв заложили основу для такого будущего», — поддержал его Буш.

Однако, как констатируют эксперты, всё вышло совсем не так, как планировалось.

«Переговоры продолжились в 1990 году. В ходе обсуждения объединения Германии ряд западных лидеров гарантировали Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Однако эти обещания, как мы знаем, были нарушены очень скоро, поставив под угрозу безопасность России», — отметил Андрей Кошкин.

По словам Владимира Батюка, в 1989—1990 годах стало очевидно, что проводимая командой Горбачёва политика заходит в тупик.

«Они пытались прикрывать внешнеполитическими успехами внутренние политические и экономические проблемы. Однако получалось плохо. По итогам мальтийской встречи отступать дальше уже было некуда, были сделаны все возможные и невозможные уступки. Американцы открыто учили нас уму-разуму, это стало концом сверхдержавности СССР», — подчеркнул эксперт.

По словам директора Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрия Рогулёва, никаких официальных судьбоносных документов на Мальтийском саммите подписано не было: «Фактически это был один из этапов завершения холодной войны, который, однако, имел большое символическое значение».

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что окончание холодной войны стало своеобразным моментом триумфа для Соединённых Штатов.

«СССР рухнул, в США заговорили о конце истории и расширении Pax Americana. В Вашингтоне полагали, что начинается новая эра», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, в тот миг американцы допустили стратегический просчёт.

«В момент развала Советского Союза многие из представителей его элиты были готовы принять мир на условиях США, но рассчитывали при этом на более или менее равноправное сотрудничество. Однако в Вашингтоне решили наказать Россию за прошлое, агрессивно расширяя НАТО и организовывая насильственную смену власти в сопредельных странах. Москве дали понять, что никакого равноправного сотрудничества не будет, и это заставило её очнуться», — подытожил Блохин.