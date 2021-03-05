«Формирование мышления элит»: как Фултонская речь Уинстона Черчилля повлияла на начало холодной войны
- Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн в Фултоне
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В начале 1946 года на отдых в США прибыл вышедший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль. Президент США Гарри Трумэн предложил ему выступить в пресвитерианском Вестминстерском мужском колледже в городе Фултоне.
5 марта 1946 года Черчилль произнёс речь, от которой многие историки отсчитывают начало холодной войны.
Говорит Черчилль
В своём выступлении Черчилль превозносил роль Соединённых Штатов в мировой истории и призывал Вашингтон к противостоянию с Москвой.
«Соединённые Штаты Америки находятся сегодня на вершине могущества, являясь самой мощной в мире державой, и это можно расценить как своего рода испытательный момент для американской демократии, ибо превосходство в силе означает и огромную ответственность перед будущим», — отметил Черчилль.
При этом, по словам британского политика, мир оказался под угрозой тирании. Спасти его должен был «братский союз англоязычных стран».
«Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы — государств, чья история насчитывает многие и многие века,— оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София — все эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния», — заявил британский экс-премьер.
Историки отмечают, что термин «железный занавес» Черчилль не придумал, а позаимствовал у одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса, который в начале 1945 года предсказывал разделение Европы после победы Советского Союза в войне.
- Уинстон Черчилль в Фултоне
- Gettyimages.ru
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Черчилль подчеркнул, что коммунистические партии приобрели огромную роль в жизни европейских стран, и напомнил, что Турция и Персия опасались территориальных претензий со стороны Москвы. Коммунистические партии за пределами СССР он назвал пятыми колоннами и призвал отказаться от политики компромиссов с Советским Союзом.
«Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я пришёл к выводу, что больше всего они восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную. Поэтому мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как её ещё называют, доктрины политического равновесия между государствами», — заявил Черчилль.
Почва для конфликта
«Противостояние с Советском Союзом — это была голубая мечта Черчилля, но ослабленная войной Великобритания сама себе такого позволить не могла, поэтому британский экс-премьер решил ангажировать на эту роль Соединённые Штаты. Фактически он стравливал США и СССР между собой. Причём между строк в его речи подразумевается не только холодная война, но и «горячая», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
По его словам, идеи Черчилля упали на благодатную почву, так как американские элиты в значительной мере разделяли его взгляды и к тому же не желали послевоенной демилитаризации страны, опасаясь резкого роста безработицы в результате массовой демобилизации военнослужащих.
Общественное мнение в США к противостоянию с СССР подготовила так называемая длинная телеграмма, отправленная 22 февраля 1946 года в Вашингтон сотрудником американского посольства в Москве Джорджем Кеннаном. В ней он представил Советский Союз как угрозу Западу и призвал проводить политику сдерживания Москвы. В Соединённых Штатах этот документ разослали высокопоставленным чиновникам и военным.
- Советская карикатура Бориса Ефимова, изображающая Черчилля во время произнесения Фултонской речи
Впрочем, нотки охлаждения в отношениях между Советским Союзом и западными державами ощущались ещё в годы Второй мировой войны. А в 1945 году военные штабы Великобритании и США готовили планы нападения на СССР.
Иосиф Сталин жёстко отреагировал на заявления, сделанные Черчиллем в Фултоне.
«Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира», — заявил советский лидер в интервью газете «Правда» 14 марта 1946 года.
Холодная война
Как отмечают историки, после публичных выпадов Черчилля в адрес СССР отношения между социалистическими и капиталистическими странами стали резко ухудшаться.
«Заявления Черчилля определили настрой западных лидеров в отношении Советского Союза. Они начали позиционировать Запад как оплот цивилизации, который должен противостоять диким ордам с Востока. Запад объявил холодную войну СССР, началась гонка вооружений», — рассказал RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По его словам, такая политика в отношении Советского Союза, понёсшего огромные потери в борьбе с нацизмом, была совершенно аморальной, но это не смущало западных политиков.
В 1947 году Гарри Трумэн сформулировал внешнеполитическую доктрину, предполагающую военную и экономическую поддержку некоммунистических режимов, вмешательство во внутренние дела других стран и сдерживание Советского Союза. Год спустя началась реализация плана Маршалла, подразумевающего кредитование западноевропейских государств и вытеснение коммунистов из их правительств. А в 1949 году был создан блок НАТО.
Как подчёркивают историки, в 1960-е годы противостояние между Западом и странами соцлагеря едва не вылилось в полномасштабный военный конфликт. Во время Берлинского и Карибского кризисов они находились на грани войны. Представители НАТО и соцстран неоднократно сталкивались между собой в многочисленных локальных конфликтах. Кроме того, между Западом и Востоком развернулось идеологическое противостояние.
«Это Черчилль фактически подтолкнул США к пропаганде американского образа жизни, американских ценностей, американских достижений», — отметил Владимир Васильев.
- Пикет под лозунгом «Руки прочь от Кубы!» в Москве во время Карибского кризиса 1962 года
- РИА Новости
- © Юрий Сомов
По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, Фултонская речь Черчилля имела судьбоносное значение для всего мира.
«Вместе с длинной телеграммой Кеннана Фултонская речь повлияла на формирование мышления элит США и других западных стран в долгосрочной перспективе, заставив их поверить в невозможность вести нормальный диалог с Москвой», — подытожил Владимир Батюк.
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