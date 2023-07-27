«Два антагонистических режима»: историк Алексей Спирин — о причинах и последствиях Корейской войны

70 лет назад завершилась активная фаза Корейской войны. 27 июля 1953 года представители Корейской народной армии и вооружённых сил США (от имени сил ООН) подписали соглашение о перемирии, заморозившее конфликт на десятилетия. По словам историков, несмотря на значительные масштабы и вовлечённость в противостояние большого числа государств, Корейская война остаётся достаточно плохо изученным конфликтом. Неразрешённые вопросы касаются не только количества жертв и отдельных деталей боевых действий, но и самого начала войны. Заместитель начальника НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ по научной работе Алексей Спирин рассказал в интервью RT о фундаментальных причинах Корейской войны, её ходе, последствиях и связанных с ней вопросах, ответы на которые не получены до сих пор.

— Каковы были исторические причины начала Корейской войны? Были ли они внутренними? Или ситуация на полуострове обострилась под влиянием внешних игроков?

— Фундаментальные исторические причины, приведшие к войне, связаны с захватом Японией Корейского полуострова ещё в начале ХХ века. С того момента, когда официальный Токио вступил во Вторую мировую войну, естественным стремлением союзников по Антигитлеровской коалиции было освобождение всех оккупированных Японией территорий. В ходе Каирской конференции 1943 года Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Чан Кайши обсуждали, помимо всего прочего, и освобождение Кореи. Советский Союз в этой конференции участвовать не мог, так как был ещё связан с Японией договором о нейтралитете.

На Тегеранской конференции вопрос будущего Кореи был затронут вскользь, но уже на Потсдамской, после денонсации Москвой договора о нейтралитете, он был рассмотрен более подробно. Между руководством СССР и США была достигнута договорённость о том, что линией встречи союзный войск при освобождении Кореи от Японии должна стать 38-я параллель. В итоге советские силы освободили корейские города, как и договаривались, — до 38-й параллели. Американцы в боевых действиях на Корейском полуострове не участвовали и высадились на нём уже после капитуляции Японии. При этом США, по всей видимости, планировали обеспечить своё политическое доминирование, как в Китае, где они вместе с британцами поддерживали Чан Кайши, так и на Корейском полуострове.

В декабре 1945 года состоялось заседание министров иностранных дел США, Великобритании и Советского Союза по вопросу объединения Кореи. К этому времени между союзниками уже начали нарастать противоречия, вовсю веяли ветры холодной войны. Достигнуть конкретных договорённостей по объединению Кореи не удалось, и на полуострове был запущен процесс фактического образования двух отдельных государств. При этом создание народно-демократической республики на севере в сентябре 1948 года было вынужденной мерой, ответом на провозглашение в августе в южной части полуострова Республики Корея.

Если говорить непосредственно о начале боевых действий, то к ним привёл симбиоз целого ряда внешних и внутренних причин. Руководство КНДР в лице Ким Ир Сена, безусловно, стремилось к объединению страны. Промышленный север нуждался в природных и сельскохозяйственных богатствах юга. А юг, в свою очередь, нуждался в промышленности севера. Однако на полуострове установились два антагонистических с точки зрения идеологии режима. Ким Ир Сен был бывшим партизаном, а лидер юга Ли Сын Ман — ставленником США.

Последствия американской бомбардировки Северной Кореи

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— Кто и как непосредственно спровоцировал начало полномасштабной войны на Корейском полуострове?

— Сегодня существует, скажем так, устоявшееся мнение, что войну начала Северная Корея, развернувшая 25 июня 1950 года широкомасштабное наступление по всей линии соприкосновения с югом. Однако исследователи не обладают всей полнотой документальных материалов относительно произошедших тогда событий. США и Южная Корея не раскрыли свои документы о происходившем накануне и под различными предлогами пытаются уклониться от их обнародования. И это вызывает серьёзные сомнения относительно того, кто всё-таки начал эту войну на самом деле.

В мае 1950 года представители Ли Сын Мана потерпели поражение на выборах в местные органы власти. И он был заинтересован в событиях, которые отвлекли бы внимание населения от внутриполитической повестки. Буквально за неделю до начала широкомасштабных боевых действий в Японии прошло собрание высшего военного и военно-политического руководства США, и какие на нём обсуждались вопросы, нам неизвестно. А советник госдепартамента Соединённых Штатов Джон Даллес 18—19 июня посетил 38-ю параллель. При этом военные провокации на линии соприкосновения с обеих сторон происходили ещё с 1949 года. Поэтому сказать с уверенностью, кто на самом деле виновник начала широкомасштабного конфликта, нельзя. Полноты картины по этому вопросу у нас нет.

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— Как можно оценить сам ход Корейской войны? Как развивались боевые действия? Были ли у сторон упущенные возможности?

— Эта война интересна тем, что применительно к её ходу историки часто применяют термины «качели» и «маятник». Силы Корейской Народной армии изначально практически полностью уничтожили южнокорейские войска. Неподконтрольным северу остался лишь небольшой пятачок на юго-востоке полуострова — Пусанский плацдарм, с которого в дальнейшем армия США, составляющая основу группировки сил ООН, развила, параллельно с десантными операциями, своё наступление и разгромила северокорейскую армию. Пал Пхеньян, и американцы вышли на границу с Китаем. Однако в войну вступили китайские добровольцы, и маятник качнулся уже в пользу севера. Представители народно-демократической республики вернулись на 38-ю параллель. Но из-за господства в воздухе американской авиации наступательный потенциал севера был исчерпан, и война к лету 1951 года приобрела позиционный характер. И сохраняла его до самого перемирия.

— Какую роль в войне с обеих сторон играли иностранные вооружённые силы, поставки вооружений из-за рубежа, военные советники?

— Воинские формирования обеих сторон начиная с 1945 года пользовались вооружением иностранного производства. У Северной Кореи преобладали оружие и военная техника, поставленные Советским Союзом и восточноевропейскими государствами, а у Республики Кореи — переданные Соединёнными Штатами. Что же касается непосредственно вооружённых сил, то в конфликт были втянуты 19 государств. На стороне Южной Кореи активно воевали США и их союзники, Великобритания с её доминионами, Турция, а на стороне Северной — отряды китайских добровольцев, фактически являвшиеся формированиями Народно-освободительной армии Китая, и небольшой советский воинский контингент, представленный 64-м истребительным авиакорпусом. Он базировался на территории Китая, прикрывая мосты с гидроэлектростанциями и противодействуя американской бомбардировочной авиации, которая разрушала города Северной Кореи. В состав корпуса входили три авиационные дивизии и подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, при южнокорейской армии действовали американские военные советники, а при северокорейской — советские.

Автомобиль сил ООН на 38 параллели в Корее

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© Interim Archives

— В СМИ и Интернете иногда можно найти упоминания о зверствах южнокорейских и западных войск в отношении мирного населения. Так ли это на самом деле?

— Это война началась как гражданский конфликт между севером и югом. И, как любая гражданская война, она сопровождалась проявлениями нетерпимости и жестокостями. После того как советские войска в 1945 году освободили Северную Корею, местные олигархи и японские коллаборационисты бежали на юг. И когда в 1950 году на южные территории вступили северокорейские войска, определённые репрессии против таких лиц имели место. Когда маятник качнулся в другую сторону, и южнокорейские войска вместе с американцами вступили на северные территории, то начались зверства с их стороны.

При этом американцы относились к жителям Северной Кореи и китайцам примерно также, как их предки во времена Дикого Запада — к индейцам. Для американцев они были туземцами, жизнь которых ничего не стоила. Сейчас в Северной Корее существуют музеи и мемориалы, посвящённые памяти замученных американцами и южнокорейцами мирных жителей. Одним из символов этой жестокости считается район Синчхон. Южнокорейские полицейские отряды под руководством американцев там сжигали целые деревни, устраивали массовые расстрелы мирного населения.

Сегодня для нас символом использования напалма считается Вьетнамская война. Однако на самом деле напалм широко применялся американцами и в Корее. Причём, применялся он даже в тылу — против партизан, которые симпатизировали Северной Корее. Также американские войска устраивали варварские массированные бомбардировки, жертвами которых становилось мирное население. Этому и противодействовал, как уже говорилось выше, советский истребительный авиакорпус. Он не наносил ударов по Южной Корее или американским наземным частям, а исключительно защищал Северную Корею от бомбардировок со стороны США. Кстати, американцы продолжали бомбардировки даже накануне подписания мирного соглашения — без какой-либо военной необходимости, просто чтобы нанести максимальный экономический ущерб Северной Корее.

Американские солдаты в Корее

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© MPI/Hulton Archive

— Почему конфликт был фактически заморожен? И насколько такой итог удовлетворил противоборствующие стороны?

— Цели сторон были изначально противоположны. Руководство Северной Кореи хотело объединить народ всего полуострова под идеями строительства социализма. Лидеры Южной Кореи хотели, чтобы американцы не покидали полуостров и воевали на их стороне. Власти США намеревались выйти на границы с Китаем и Советским Союзом, что открывало бы перед ними широкие военно-политические перспективы.

Финал был предопределён тем, что, сколько ни наращивали обе стороны свои силы, продвинуться дальше 38 параллели у них не выходило. Война зашла в позиционный тупик. Северные корейцы были заинтересованы в том, чтобы война прекратилась, потому что несли потери от налётов американской авиации. Южной Корее нужно было восстанавливать свою экономику. Американцы также были заинтересованы в прекращении боевых действий, так как несли потери, которые негативно воспринимались общественностью в США. А в СССР сменилось руководство, которое, видимо, выступало за то, чтобы закрыть историю, которая началась при Иосифе Сталине.

Американская бомбардировка Кореи

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© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis

— Какое значение Корейская война имеет для истории? И есть ли перспектива урегулирования у корейского кризиса?

— Очень печально, что благие намерения союзников по освобождению Кореи от японской оккупации вылились в конечном итоге в разделение страны и один из самых кровопролитных локальных конфликтов ХХ века. И мы сейчас видим, что гражданская война, вызванная идеологическими причинами, может выливаться в кризисы, которые невозможно в полной мере разрешить десятилетиями. Этот опыт остаётся актуален и сегодня.

Что касается перспектив окончательного урегулирования, то на днях в СМИ опять звучали сообщения о том, что полуостров находится на грани ядерной войны. Сложно сказать, насколько эта риторика гиперболизирована. Однако Северная Корея располагает ядерными и ракетными вооружениями, а у США есть базы в Японии и Южной Корее, на которых могут находиться носители атомного оружия. И это вызывает закономерное волнение. В то же самое время в отношениях между севером и югом периодически наблюдается разрядка. По обе стороны от 38 параллели живут родственники, связи между которыми разорвала война. Идеологические противоречия сохраняются, преодолеть последствия конфликта тяжело, и всё же многие люди надеются на то, что они в будущем спокойно смогут пересекать границу. Хотелось бы только, чтобы такое сближение происходило равноправно, а не по сценарию поглощения, как это произошло с Германией.