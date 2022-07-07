Расстановка сил в Азии: как Японо-китайская война изменила ход мировой истории

85 лет назад началась Японо-китайская война, которую историки называют одной из важнейших составляющих Второй мировой войны в целом. Некоторые исследователи даже полагают, что начало Второй мировой следует отсчитывать с инцидента, произошедшего 7 июля 1937 года между китайскими и японскими войсками на мосту Лугоуцяо. Китай понёс в войне огромные людские и экономические потери, однако он оттянул на себя значительные силы японской армии, которая выступала во Второй мировой на стороне гитлеровской Германии. По мнению части исследователей, необходимость вести затяжные боевые действия против Китая стала одним из ключевых факторов, заставивших официальный Токио отказаться от войны с СССР. Как отмечают эксперты, Японо-китайская война существенно повлияла на расстановку сил в Азии и сплотила китайский народ.

7 июля 1937 года на китайском мосту Лугоуцяо произошёл инцидент между японскими и китайскими военными. В итоге столкновение в пригороде Пекина привело к началу полномасштабной войны между двумя странами. Боевые действия между Японией и Китаем продолжались более восьми лет и существенно повлияли на расстановку сил на мировой арене в ходе Второй мировой войны и после её завершения.

Начало войны

По словам историков, предпосылки для масштабной войны между Японией и Китаем стали возникать ещё в конце XIX века.

«Стремительно растущая японская экономика нуждалась в ресурсной базе и рынках сбыта, которые официальный Токио решил искать в материковой части Азии», — рассказал в беседе с RT научный методист Музея Победы Александр Арсентьев.

В результате войны 1894—1895 годов Япония вынудила Китай отказаться от вассальных прав на Корею, установила контроль над Тайванем и добилась открытия для себя ряда китайских портов.

По словам Александра Арсентьева, в дальнейшем Япония продолжила оказывать на Китай дипломатическое и военное давление.

«После подавления восстания 1898—1901 годов коалицией иностранных государств Япония добилась размещения в Китае своих гарнизонов. В 1931—1932 годах она захватила Маньчжурию и создала на её территории марионеточное государство Маньчжоу-Го. Затем в результате нескольких военных инцидентов и ограниченных по масштабам операций она установила контроль над северо-западной частью Китая», — рассказал эксперт.

Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, внутриполитическая ситуация в Китае в 1930-е годы была крайне сложной. Формально вся власть в стране принадлежала партии Гоминьдан, однако на местах ситуацию контролировали генералы-милитаристы, которые часто подчинялись центральному правительству сугубо формально. Кроме того, борьбу с Гоминьданом вела Коммунистическая партия Китая.

Японско-китайская война 1937—1945 годов

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«Несмотря на многочисленные военные инциденты, власти Китая пытались избежать полномасштабной войны с Японией, но после событий июля 1937 года это стало невозможно», — отметил Суржик.

По его словам, в начале июля 1937 года японские части проводили учения в районе Пекина. Утром 7 июля японское командование сообщило китайским властям об исчезновении одного из своих солдат, который якобы мог быть взят в заложники и содержаться в крепости Ваньпин (окраина современного Пекина). Японцы требовали предоставить им возможность самостоятельно искать солдата на китайской территории. Китайские власти посчитали это нарушением своего суверенитета и ответили отказом. Попытки японцев добиться выполнения своих требований привели к перестрелке в районе моста Лугоуцяо.

Как отмечают историки, после перестрелки японская сторона резко ужесточила свои требования. Несмотря на то что солдат нашёлся целым и невредимым, японские военные требовали предоставить им контроль над местными китайскими властями и наказать тех, кто оказывал им сопротивление. Представители Гоминьдана эти требования решительно отвергли. В ответ японские войска развернули против Китая полномасштабные боевые действия.

Эпизод Японско-китайской войны

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«Среди историков нет однозначного мнения относительно того, был этот инцидент спланирован кем-то или стал случайным стечением обстоятельств. Но с учётом общей ситуации в Китае выход конфронтации на новый уровень в любом случае был лишь делом времени», — заявил в разговоре с RT доцент Самарского государственного технического университета, кандидат исторических наук Ярослав Левин.

«Огромные потери»

По словам историков, Гоминьдан обладал большой — около 2,9 млн военнослужащих, — но слабо вооружённой и плохо обученной армией. Проблемы с военным управлением у гоминьдановцев позволили японским войскам к концу 1937 года захватить большинство основных промышленных центров и транспортных узлов Китая. В декабре пал город Нанкин, служивший до этого резиденцией гоминьдановскому правительству.

В Нанкине японская армия устроила кровавую расправу, организовав массовые убийства военнопленных и мирных жителей. Количество погибших во время этих событий, известных в историографии как «Нанкинская резня», в различных источниках оценивается от 200 до 500 тыс. человек.

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Как отмечают эксперты, китайские коммунисты предложили Гоминьдану забыть о внутренних разногласиях и выступить против агрессора единым фронтом. После подписания между Коммунистической партией и Гоминьданом соглашения о сотрудничестве коммунисты начали формировать новые армии.

Между тем, японские войска продолжали одерживать локальные победы. В 1938 году они захватили Гуанчжоу и Ухань. Однако добиться полного разгрома китайской армии японцы не смогли. Конфликт стал принимать характер войны на истощение.

Несмотря на то что единственной иностранной державой, оказывающей активную военную помощь Китаю, был Советский Союз, китайцы не собирались сдаваться и продолжали сопротивление. СССР предоставлял Китаю займы, поставлял артиллерию, авиацию и стрелковое вооружение, отправлял лётчиков и военных советников.

Эпизод Нанкинской резни

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В середине 1939 года Япония временно свернула на территории Китая масштабные наступательные операции, сосредоточившись на зачистке территорий, оказавшихся под её контролем. По словам историков, японские военные медики в Китае проводили на живых людях испытания химического и биологического оружия.

Применялось биологическое оружие и в полевых условиях. К примеру, на позиции китайской армии сбрасывали сосуды, наполненные заражёнными чумой блохами. Одновременно подконтрольные Гоминьдану и коммунистам населённые пункты подвергались массированным бомбардировкам.

В 1940 году японские власти создали в Нанкине марионеточное «правительство Китая» и стали привлекать коллаборационистов для решения военных задач в тылу. Но в целом, по словам экспертов, «китайцы продолжали оказывать массовое сопротивление врагу».

Жертвы Нанкинской резни

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После того, как официальный Токио вступил в войну с Великобританией и США, помощь Китаю в виде кредитов и военных поставок начали оказывать американцы и англичане. На территории Китая также была размещена американская авиационная группировка.

В 1944 году японские войска перешли в масштабное наступление, пытаясь разорвать коммуникации между различными неподконтрольными им регионами Китая, и добились частичного успеха. Но, как отмечают историки, стоило им отвести войска с одного из участков фронта для перегруппировки, как там начиналось китайское наступление.

Японские войска в Китае

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«Захватчики чисто физически не могли контролировать огромные пространства Китая: им для этого не хватало сил, коммуникации были растянуты. Но всё же до 1945 года китайцы не смогли добиться перелома в войне — японцы сохраняли возможность успешно проводить наступательные операции», — рассказал Александр Арсентьев.

По словам Дмитрия Суржика, наличие многочисленной группировки в материковой части Азии заставляло японцев верить в то, что даже в случае захвата американцами Японских островов они смогут перенести ставку и продолжить оказывать сопротивление противнику. Однако этой возможности их лишило вступление в войну Советского Союза. Красная армия при поддержке монгольских войск полностью разгромила Квантунскую армию Японии уже к началу сентября 1945 года. Вместе с завершением Второй мировой войны окончилось и японо-китайское противостояние.

Как отметил Александр Арсентьев, Китай понёс в войне огромные потери: по разным оценкам, от 20 до 35 млн человек, большинство из которых были мирными жителями. Кроме того, практически полностью была разрушена китайская экономическая инфраструктура. Однако, по словам эксперта, жертва Китая повлияла на весь ход Второй мировой войны.

«Среди историков сегодня даже существует мнение, что начало Второй мировой войны нужно отсчитывать не с сентября 1939 года, а с 7 июля 1937-го. Необходимость держать значительные силы в Китае ослабила Японию на других фронтах и, возможно, повлияла на решение отказаться от нападения на Советский Союз в 1941 году», — сказал Арсентьев.

Советские войска освобождают Китай

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По мнению Дмитрия Суржика, противостояние японской агрессии в истории Китая играет такую же роль, как в нашей истории Великая Отечественная война.

«Эта война, безусловно, сплотила китайский народ. Она сыграла важную роль в формировании Китая в том виде, в котором мы его видим сегодня», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Ярослав Левин считает, что Японо-китайская война существенно повлияла на весь ход мировой истории.

«Японо-китайская война в итоге существенно повлияла на стратегическую расстановку сил в Азии, да и в мировых масштабах тоже. Япония была ослаблена, в Китае вскоре смогли прийти к власти коммунисты. Мир в том виде, в котором он существует сегодня, во многом был сформирован с учётом результатов той войны», — подытожил Левин.