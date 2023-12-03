«Выдерживает попадание бронебойных боеприпасов»: разработчик — о возможностях бронесистемы «Оберег»

В 2024 году объём производства бронесистемы «Оберег» увеличится в несколько раз по сравнению с уходящим годом. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор тульского завода «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко. По его словам, амуниция востребована у бойцов СВО и в подразделениях территориальной обороны. Бронесистема обеспечивает защиту жизненно важных органов, плеч, паховой и воротниковой зон. Масса современной модификации «Оберега» составляет менее 9,4 кг, а площадь противоосколочной защиты превышает 76 кв. дм. В ближайшем будущем инженеры планируют снизить вес «Оберега» по меньшей мере ещё на 0,5 кг.

— Производство бронежилетов «Оберег» было запущено весной 2023 года. Какие изменения произошли за это время и какие у вас планы на 2024 год?

— Производство «Оберега» развёрнуто на входящем в состав госкорпорации «Ростех» тульском заводе «Октава». Из-за высокого спроса объёмы постоянно увеличиваются. Первоначально мощности нашего предприятия позволяли выпускать до 2 тыс. изделий в квартал, но теперь они существенно возросли. Я не буду называть абсолютных величин, но могу сообщить, что в 2024 году объём производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом.

В 2023 году «Оберег» был поставлен подразделениям территориальной обороны Белгородской области и другим заказчикам. Сейчас интерес к бронежилету проявляют Министерство обороны и другие силовые ведомства РФ, отдельные регионы, благотворительные организации, помогающие участникам СВО, и частные лица.

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«Оберег» был разработан в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО. Прежде всего амуниция предназначена для штурмовых действий. Поэтому большое внимание было уделено защите и эргономике. На наш взгляд, получилась приемлемая по цене, качественная и удобная амуниция, надёжно защищающая от осколочных снарядов и пуль.

— В России много производителей подобных бронесистем. В чём конкурентные преимущества «Оберега»?

— «Оберег» представляет собой снаряжение повышенного класса защиты, оснащённое керамическими плитами и противоосколочным обвесом, который защищает воротниковую зону, плечи и пах.

Противоосколочный слой защиты нашего бронежилета состоит из комбинации нескольких видов арамидных материалов разного состава и плотности. В силу своих особенностей они индивидуально работают с боеприпасом, останавливая его движение. В частности, противоосколочные пакеты защищают как от осколков, так и от пистолетных пуль по классу Бр1 и занимают всю площадь бронежилета.

В стандартной комплектации мы предлагаем «Оберег» с двумя керамическими плитами, которые защищают жизненно важные органы со стороны спины и груди. Это плита нашего собственного производства. Она прошла все необходимые испытания по классу Бр5. На сегодняшний день это самый высокий класс защиты, приспособленный под интеграцию в носимое снаряжение. В принципе, существует более высокий класс защиты, но он используется только для выполнения специальных задач, не связанных с огневым взаимодействием.

Генеральный директор тульского завода «Октава» Павел Павленко и бронежилет «Оберег»

© Пресс-служба «Ростех»

Особенностью плиты «Оберега» является сочетание керамики, арамидных материалов и ряда других составляющих, обеспечивающих многокомпонентную защиту бойца.

Добавлю, что все секции «Оберега», в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещённые во влагозащитные чехлы. В базовой комплектации защита боковых секций выполнена по классу Бр1, но при желании заказчика её можно увеличить до Бр3.

«Оберег» выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается достаточно скромным весом и не сковывает движений. Амуниция не теряет своих свойств даже в экстремальных условиях. «Оберег» сохраняет свои функциональные качества при температуре от -40 до +40 °C и в воде.

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Масса базовой версии бронесистемы «Оберег» составляет 11,7 кг. Однако в середине 2023 года инженеры «Октавы» усовершенствовали её. В частности, мы уменьшили вес за счёт применения новых материалов.

В настоящее время масса модернизированного варианта составляет менее 9,4 кг, а площадь противоосколочной защиты превышает 76 квадратных дециметров. При этом мы постарались равномерно распределить вес, чтобы не слишком нагружать позвоночник бойца.

Я не соглашусь с утверждением о том, что в России много производителей подобных бронесистем. Большое количество предприятий и поставщиков предлагают средства индивидуальной защиты, которая в официальном порядке не прошла или не смогла пройти все необходимые отстрелы в соответствующих аккредитованных учреждениях. Соответственно, такая амуниция не получила сертификатов.

«Оберег» как раз прошёл все необходимые испытания. Широкая публика может ознакомиться с его защитными свойствами, посмотрев дебютный выпуск проекта #Нашкраш, в ходе которого производился отстрел различными боеприпасами.

Своими конкурентными преимуществами мы считаем оптимальное соотношение таких параметров, как вес, класс защиты, площадь противоосколочной защиты, цена.

Повторюсь, что недорогие предложения на рынке, безусловно, есть. Но зачастую эти изделия не проходили соответствующих испытаний, поэтому я относился бы с большой долей скепсиса к их реальным защитным характеристикам. Мы сами лично тестировали дешёвые бронежилеты, и могу с уверенностью сказать, что они часто не отвечают заявленным параметрам.

Отстрел бронежилета «Оберег»

— Расскажите, как проходят испытания и сертификация бронежилетов в России.

— Любая бронеодежда, включая бронежилет, подлежит обязательной сертификации. Сертификационные испытания проводятся в аккредитованных лабораториях.

Перед отстрелом бронежилетов их проверяют на воздействие температуры и воды. На первом этапе их выдерживают в климатической камере. Сначала бронежилет помещают в камеру холода, где он находится не менее двух часов при температуре -40 °С, затем изделие отправляют в камеру тепла. Там он пребывает не менее двух часов при температуре +40 °С. После этого жилет погружают в ёмкость с водой на глубину 0,2 м не менее чем на час. Затем изделие на пять минут подвешивают вертикально и дают стечь воде.

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В финале по бронежилету производится серия из десяти выстрелов с дистанции 15 м. При этом используются патроны 7,62 × 54 мм с пулей повышенной пробиваемости 7Н13 и патроны 7,62 × 54 мм с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 (7-БЗ-З). Необходимо выстрелить каждым видом патрона по три и два раза в заднюю и переднюю бронепластины жилета. Испытания считаются пройденными, если жилет не пробит, а заброневая контузионная травма — заброневое воздействие поражающего элемента — не выше средней степени тяжести.

— Насколько хорошо Бр5 держит попадание натовских боеприпасов? Проводили ли вы соответствующие испытания?

— Государственные стандарты предполагают испытания российскими боеприпасами по действующей отечественной номенклатуре. Тем не менее мы проводили тесты и с использованием аналогов иностранного арсенала. Самые распространённые боеприпасы НАТО — это автоматный патрон калибра 5,56 (аналог отечественного 5,45 × 39 АК-74) и винтовочно-пулемётный патрон 7,62 × 51 (аналог отечественного 7,62 × 54). Так вот, наш бронежилет успешно выдерживает выстрелы с использованием этих боеприпасов. В том числе мы пробовали стрелять крупным калибром .338 (8,6 × 70 мм), который предназначен для работы по легкобронированной технике. Пробития не было.

— Помимо Бр5, вы предлагаете модификации «Оберега» с более низкими классами защиты. В каких сферах и у каких заказчиков они могут быть востребованы?

— Бронежилеты с классом защиты С2, Бр1-Бр3 чаще всего востребованы сотрудниками ЧОПов, инкассаторами и гражданскими специалистами, работающими в зоне СВО. Такие изделия не оснащаются отдельными бронепанелями. Они обладают сравнительно небольшим весом, но при этом устойчивы к попаданию пистолетных пуль и осколков.

Если говорить о жилетах Бр4, то они способны уберечь бойца и от автоматных боеприпасов, поэтому они используются практически во всех родах войск и ЧВК. Что касается Бр5, то благодаря повышенным защитным характеристикам они востребованы в тех случаях, где есть риск поражения пулемётным или снайперским огнём. Поэтому они практически повсеместно используются штурмовыми подразделениями.

Бронежилет «Оберег»

© Пресс-служба «Ростех»

— Есть ли планы по дальнейшей модернизации и созданию новых модификаций «Оберега»?

— Да, такие планы у «Октавы» есть. Специалисты предприятия ведут постоянную работу с отзывами участников СВО. Контакты с бойцами, которые используют наше изделие на передовой, позволяют нам оперативно вносить корректировки в бронесистему.

Из серьёзных улучшений, которые мы собираемся реализовать в ближайшее время, — снижение веса без потери класса и площади защиты. В планах «Октавы» — облегчить «Оберег» по меньшей мере ещё на 0,5 кг. Естественно, продолжится совершенствование и противоосколочной защиты. Совместно со своими партнёрами будем экспериментировать с более лёгкими материалами, не уменьшая при этом их защитных качеств.