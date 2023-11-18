«Сберечь как можно больше жизней»: в России разработали платформы дистанционного управления для танковых пулемётов ПКТ

Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в «Ростех», разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулемётом ПКТ в соответствии с запросом бойцов из зоны СВО. Как рассказали в госкорпорации, работы заняли всего два месяца. Модуль управляется при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. С точки зрения военных экспертов, такая система поможет сохранить жизни российским военным, а также существенно расширить возможности для атаки и обороны.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») выпустил новые платформы дистанционного управления для танковых пулемётов ПКТ.

«Футуристичная на вид платформа дистанционного управления пулемётом была разработана и изготовлена в этом году специалистами ставропольского завода «Сигнал» (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Все работы — от получения техзадания до изготовления первого образца — заняли всего два месяца. Процесс создания шёл при непосредственном участии будущих эксплуатантов», — рассказали в «Ростехе».

По данным компании, платформа оснащена видеокамерой Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. Также терминал управления может быть выполнен в виде кейса.

«Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до 1 км», — рассказали в госкорпорации.

По словам генерального директора ПАО «Сигнал» Андрея Кочерги, «модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 м».

«При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения. Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке», — добавил Кочерга.

В «Ростехе» уточнили, что четыре такие платформы уже отправлены в зону СВО для использования в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку. Ещё пять установок будет поставлено до конца года.

«Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою. От лица командования части мы передаём благодарственное письмо всем разработчикам, заводчанам. Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу», — подчеркнул военнослужащий 247-го десантно-штурмового полка, слова которого приводятся на сайте госкорпорации.

Напомним, ПКТ (пулемёт Калашникова танковый) калибра 7,62 мм был создан в начале 1960-х годов под непосредственным руководством Михаила Калашникова.

Пулемёт ПКТ на танке

РИА Новости

© Павел Львов

Он отличается от пехотного ПК более массивным стволом, что позволяет повысить интенсивность стрельбы, конструкцией газового регулятора, а также отсутствием приклада и пистолетной рукоятки, которые были заменены на электроспуск для дистанционного управления стрельбой.

ПКТ серийно производился Златоустовским машиностроительным заводом с 1962 по 1998 год.

На сегодняшний день этим пулемётом оснащены практически все танки советского и российского производства, а также бронетранспортёры, боевые и десантные машины пехоты, вертолёты и другая техника.

ПКТ может вести огонь обыкновенными, бронебойно-зажигательными, трассирующими пулями и пулями повышенной пробиваемости.

Он предназначен для поражения живой силы, в том числе в средствах индивидуальной бронезащиты, небронированного и легкобронированного вооружения, военной и специальной техники противника на дальностях до 1500 м.

Новые системы

Напомним, в России за последние несколько лет был создан целый рад дистанционных систем для различных видов вооружений.

Так, в 2019 году концерн «Моринформсистема-Агат» на морском салоне в Санкт-Петербурге представил малогабаритную систему управления стрелковым оружием «Сервал».

Она предназначена для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов. По данным разработчиков, на «Сервал» можно установить пулемёты любого калибра, включая «Печенег» калибра 7,62 мм, «Утёс» калибра 12,7 мм, «Корд» калибра 14,3 мм или стрелковое оружие иностранного производства.

В свою очередь, Владислав Лобаев, владелец компании Lobaev Arms и разработчик стрелкового оружия, в 2021 году рассказал о разработке дистанционно управляемого модуля «Рубеж» под патрон 7,62 × 39 с эффективной дальностью поражения до 400 м.

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«Сейчас в снайпинге главная проблема — быстро уйти с огневой позиции, потому что после того, как делается даже один выстрел, по баллистике легко просчитать место, где находится боец, и накрыть стрелка ответным огнём. Отсюда можно заключить, что будущее за автоматизированными системами, подобными «Рубежу», осуществляющими дистанционное управление», — подчеркнул Лобаев в интервью изданию «Звезда».

В 2023 году научно-производственное объединение (НПО) «Грань» представило мобильную установку для крепления пулемётов «Чёрная вдова», оборудованную системой машинного зрения для распознавания живой силы и техники противника.

«Турелью «Чёрная вдова» можно управлять удалённо на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника. Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 кг и является мобильным. Один человек может её сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники», — рассказали в НПО «Грань».

Как отметили в объединении, эта установка будет использоваться в зоне СВО.

«Турель успешно испытывалась на полигонах, в ближайшее время предстоит поездка в зону СВО. Изделие довольно просто управляется, с одного джойстика», — приводит слова разработчиков ТАСС.

Доступные технологии

С точки зрения аналитиков, появление дистанционной платформы для ПКТ, бесспорно, поможет российским военным в зоне СВО.

«Промышленность откликается на запросы ВС РФ. Это говорит прежде всего о том, что ВПК РФ достаточно гибкий, способен быстро реагировать на потребности армии. Думаю, что такие платформы будут активно внедряться в войска и подразделения, которые ведут боевые действия на передовой», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, такие устройства помогут сохранить жизни российских военных.

«Эти платформы нужны для одной цели — сберечь как можно больше жизней военнослужащих и нанести максимальный урон противнику. Безусловно, объёмы поставок таких платформ в войска будут нарастать», — уверен Литовкин.

Пулемёт ПКТ на танке

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

«С помощью таких платформ можно без риска для личного состава обеспечивать обстрел достаточно больших секторов. Также это можно использовать в обороне и тем самым обойтись меньшим количеством сил, людского состава, защищать достаточно широкие рубежи», — говорит основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Он прогнозирует, что внедрение технологий автоматизации дистанционного управления будет расширяться.

«Технологии прогрессируют и в то же время становятся доступнее, в том числе для военно-промышленного комплекса. Проблемы здесь могут возникнуть с импортозамещением. Но вряд ли они будут такими уж существенными, потому что происходят изменения и в этой сфере. Эти технологии будут развиваться, потому что один и тот же оборонительный рубеж можно удерживать 50 солдатами, но если есть такого рода дистанционно управляемые платформы, то с этой задачей спокойно справятся и пятеро военных, которые обучены управлению дистанционными платформами. Это очень актуально с точки зрения экономии людских ресурсов», — заключил эксперт.