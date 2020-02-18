«Мы хотели сыграть про людей»: как снимался фильм «Калашников»

На этой неделе в прокат выходит фильм «Калашников», повествующий о самых ярких событиях в жизни легендарного конструктора и создании автомата АК-47. В написании сценария принимал участие Сергей Бодров, а в качестве режиссёра ленты выступил Константин Буслов («Авантюристы», «Небо измеряется милями»). Роли в картине исполнили Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Виталий Хаев и другие. Почему Борисов собирал отрицательные отзывы о своём герое и какой художественный вымысел позволили себе авторы байопика — в материале RT.

20 февраля в российский прокат выходит фильм Константина Буслова «Калашников» о жизни создателя легендарного советского оружия. Прежде всего, в ленте показано становление Калашникова как личности, а также процесс изобретения легендарного АК-47.

Зритель застаёт героев в разгар танкового сражения — Калашников командует экипажем. Однако все его подчинённые погибают, а тяжелораненый Михаил оказывается в госпитале, откуда уезжает в тыл.

Не доехав до дома, Калашников сходит с поезда на станции Матай в Казахстане, где он до войны работал в паровозном депо. Здесь конструктор с командой энтузиастов начинает разрабатывать опытный образец пистолета-пулемёта.

В фильме продемонстрированы все этапы изобретательского пути Калашникова: его попытки убедить окружающих в необходимости своего труда и серьёзности своих намерений, самостоятельная работа и помощь от командования, наконец участие во всесоюзном конкурсе и сотрудничество с единомышленниками.

Основой для сценария картины послужили воспоминания Михаила Калашникова, также авторов проекта консультировала дочь конструктора Елена Михайловна. Кроме того, группа выезжала на Щуровский полигон, где в действительности происходили события фильма.

Кадр из фильма «Калашников»

© kinopoisk.ru

Тем не менее, как подчеркнул Константин Буслов, эта лента — художественное произведение и её создателями был сделан ряд допущений. Действительно, практически не идёт речи о происхождении главного героя или о его первой семье — жене и сыне, которые остались в Казахстане, когда Калашников отправился в засекреченное конструкторское бюро.

Режиссёр, однако, пояснил, что в 110 минут экранного времени невозможно вместить все детали (притом что отснятого материала было гораздо больше).

Исполнитель главной роли Юрий Борисов рассказывал, что готовился к роли, изучая мемуары Михаила Тимофеевича, однако также использовал альтернативные источники информации.

«Так как из автобиографии нельзя получить полную картину о человеке, я встречался с кем-то, кто рассказывал мне какие-то отрицательные отзывы про него, которые были для меня очень важны, для того чтобы этот герой получился (насколько мне хотелось, насколько это возможно) не героическим и не кондовым, чтобы у него было как можно больше каких-то своих комплексов, всякого плохого, что есть в каждом из нас», — поделился актёр.

Поэтому в экранном Калашникове можно углядеть и поспешность в суждениях, и юношеский максимализм. Так, после неудачи в конкурсе на создание оружия герой не видит другого выхода, кроме как вернуться на фронт. С победой в Великой Отечественной войне он едва не лишается цели в жизни, опасаясь, что его разработки окажутся ненужными (но, как известно, этого не произошло).

Кроме того, человечности герою добавляют сцены, представляющие собой абсолютную фантазию кинематографистов — к примеру, эпизоды с письмами матери. По мнению сценариста картины Сергея Бодрова, они вполне могли иметь место, поэтому и вошли в сценарий.

Особенно достоверным получился образ генерал-майора Курбаткина, которого сыграл Виталий Хаев: между историческим прототипом и актёром — портретное сходство. Артист также досконально изучал биографию своего героя.

«Очень непросто на таком коротком экранном времени поймать характер, судьбу персонажа, о котором ты ничего не знаешь (и был он очень далеко). Потому что персонаж очень непростой, он ещё с басмачами сражался — всю жизнь воевал», — подчеркнул Хаев.

Кадр из фильма «Калашников»

© kinopoisk.ru

«Это эпизодическая роль, но, как я понимаю, в фильме она очень важна, потому что важны все люди, которые каким-то образом помогали Калашникову или стояли на его пути», — добавил актёр.

В ленте присутствуют многие важные персонажи из окружения Калашникова: знаменитые конструкторы Дегтярёв и Судаев, военный инженер Лютый, молодой сотрудник Зайцев.

В центре внимания создателей картины оказалась и Екатерина Моисеева, жена Михаила Калашникова: её сыграла Ольга Лерман. В картине показано развитие их отношений, начиная со знакомства. Актриса признавалась, что при создании образа вдохновлялась советскими фильмами.

«Мы с Юрой (Борисовым. — RT) в перерыве, в обед, всегда смотрели старое кино: Германа, что-то ещё. Для меня это атмосферно было очень важно. Мы после просмотра всегда выходили внутри этой эпохи», — отметила она.

Лерман также подчеркнула, что для создателей картины особенно важно было сделать персонажей правдоподобными и человечными: «Мы хотели сыграть про людей и сделать этот фильм про людей».