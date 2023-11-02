Энергетическая безопасность: как в российском двигателестроении реализуется программа по импортозамещению

Испытания опытного образца двигателя АЛ-41СТ для газоперекачивающих агрегатов завершатся в декабре этого года. Об этом сообщила Объединённая двигателестроительная корпорация. В компании отметили, что новые двигатели будут обладать ресурсом до 150 тыс. часов и соответствовать всем современным требованиям по надёжности и экологичности. Разработчики также добавили, что из-за ухода с российского рынка зарубежных поставщиков «предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию». По словам аналитиков, в России сейчас реализуется большая программа по созданию отечественных двигателей не только для энергетики, но и для авиа- и судостроения.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) в декабре 2023 года завершит испытания опытного образца двигателя АЛ-41СТ для газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Об этом сообщается на сайте компании.

«Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») в декабре текущего года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Новая разработка позволит обеспечить потребности компаний топливно-энергетического комплекса в современном и эффективном газоперекачивающем оборудовании», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ОДК, разработку новой линейки газотурбинных двигателей мощностью 25 и 32 МВт для газоперекачивающих агрегатов ведёт Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО).

Новые двигатели будут обладать высоким ресурсом (до 150 тыс. часов) и соответствовать всем современным требованиям по надёжности и экологичности, сообщили в корпорации.

Газопровод

Gettyimages.ru

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«ОДК планирует в ближайшие несколько лет вывести на рынок ТЭК (топливно-энергетического комплекса. — RT) широкую линейку газотурбинного оборудования, способного решить задачу импортозамещения в секторах добычи углеводородов, производства СПГ и генерации электроэнергии. Мы планируем комплексно обеспечить потребность наших партнёров в газоперекачивающем оборудовании мощностью 16, 25 и 32 МВт. Для этого предприятия ОДК ведут работы над ПД-14ГП-1/2, силовыми установками АЛ-41СТ-25/32 и НК-36СТ-32», — рассказал генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв на полях XII Петербургского международного газового форума.

Эти турбины станут «основой отечественных газоперекачивающих агрегатов нового поколения, которые остро необходимы для реализации национальных проектов, связанных с транспортировкой газа», уточнил Воробьёв.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что из-за ухода с российского рынка зарубежных поставщиков «предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию».

«Сейчас предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию, что вызвано уходом с российского рынка зарубежных поставщиков. В классе турбин малой и средней мощности в России иностранная продукция занимает около четверти рынка, и теперь нам предстоит её заместить. В разработке находится линейка новых «наземных» силовых установок АЛ-41СТ. До конца года планируется завершить испытания первого 25-мегаваттного двигателя на стенде завода-изготовителя, в феврале 2024 года — начать испытания второго образца», — заявил представитель «Ростеха».

Ранее заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Романенков сообщил ТАСС, что ПАО «Газпром» начнёт опытную эксплуатацию новых двигателей АЛ-41СТ мощностью 25 МВт в начале 2024 года.

По его словам, главной особенностью двигателей является их унифицированный газогенератор, который сможет работать с агрегатами мощностью 32 и 43 МВт. Такие аппараты нужны «Газпрому» для новых проектов по перекачке газа на большие расстояния, пишет ТАСС.

«Задача по импортозамещению»

Как отмечают специалисты, западные санкции поспособствовали развитию в России собственных разработок в области ТЭК.

«Против России введено множество санкций, в том числе запрет на поставку энергетического оборудования. Это создаёт условия для того, чтобы мы сами производили, например, газовые турбины, которые используются в том числе на газопроводах и заводах по сжижению газа», — отметил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт добавил, что «Россия должна иметь возможность самостоятельно производить у себя большую номенклатуру оборудования для работы электростанций, газопроводов, нефтепроводов и других объектов».

Компрессорная станция «Портовая» под Выборгом в России.

globallookpress.com

© Nord Stream AG

«От этого зависит нормальная работа нефтегазового комплекса, который является основой российской экономики и приносит больше всего денег в бюджет. Поэтому, конечно, для нас крайне важно не зависеть от недружественных стран в плане производства подобного оборудования», — сказал Игорь Юшков.

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В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что программа по импортозамещению оборудования в ТЭК начала реализовываться в РФ ещё до ввода Западом антироссийских санкций.

«Работы в этом направлении стартовали более десяти лет назад. Это не с 2022 года началось. Например, ещё в конце нулевых годов была куплена лицензия у General Electric, в результате чего было локализовано производство на территории России газоперекачивающего агрегата «Ладога 32». Такие агрегаты успешно использовались на многих крупных проектах», — рассказал специалист в беседе с RT.

Александр Фролов добавил, что важность обладания собственными технологиями в сфере ТЭК для России сложно переоценить.

«Протяжённость нашей единой системы газоснабжения достигает около 180 тыс. км. На ней стоит большое количество компрессорных станций с ГПА, которые обеспечивают прокачку газа. Учитывая, что ГПА периодически требуют замены и единая система газоснабжения расширяется, становится очевидно, что производство газоперекачивающих агрегатов большой мощности является задачей не просто важной, а крайне важной», — подчеркнул аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Газовые двигатели, конечно, нужны для газовой промышленности, электроэнергетики и ряда других отраслей. Это не только связано с импортозамещением, но и в целом с энергетической безопасностью страны», — указал эксперт в разговоре с RT.

«Создать двигатель и довести его до ума»

Стоит отметить, что ОДК занимается вопросами импортозамещения не только в энергетике, но и в других отраслях. Так, после госпереворота в Киеве в 2014 году Украина ограничила поставки силовых агрегатов для кораблей в Россию, из-за чего Москве пришлось налаживать их производство на отечественных предприятиях.

В 2018 году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских корабельных агрегатов для ВМФ. А через два года на борту фрегата «Адмирал Головко» был впервые установлен полностью российский морской газотурбинный двигатель М90ФР.

Помимо этого, ОДК реализует несколько важных проектов по импортозамещению авиадвигателей. В частности, из-за западных санкций специалистам ОДК пришлось ускорить работы по созданию агрегатов для самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14

РИА Новости

© Алексей Майшев

Напомним, Superjet изначально использовал двигатели SaM146, которые выпускались совместным предприятием рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» и французской корпорации Safran. Сейчас идёт работа над обновлённой версией лайнера под названием SJ-100, который будет летать уже на российских ПД-8.

В свою очередь, первые серийные МС-21 должны были выпускаться с американскими моторами PW1400G-JM. После завершения разработки российского ПД-14 заказчикам планировалось предлагать две версии самолёта — с российскими и американскими агрегатами. Однако из-за санкций поставки из США стали невозможны, поэтому было решено МС-21 выпускать сразу с ПД-14.

На настоящий момент опытные образцы МС-21 уже оснащаются российскими двигателями, а первый полёт SJ-100 с ПД-8 ожидается в декабре этого года.

Эксперты отмечают, что двигателестроение является одной из наиболее технологически сложных отраслей и требует повышенного внимания государства.

«Создать двигатель и довести его до ума — это не один год работы. Например, турбину большей мощности мы уже достаточно много лет создаём. Это очень небыстрый процесс, поэтому российским разработчикам требуется время и дальнейшая поддержка со стороны государства», — заключил Сергей Пикин.