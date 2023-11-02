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Энергетическая безопасность: как в российском двигателестроении реализуется программа по импортозамещению

В России в декабре завершатся испытания двигателя для газоперекачивающих агрегатов

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Алексей Латышев
Испытания опытного образца двигателя АЛ-41СТ для газоперекачивающих агрегатов завершатся в декабре этого года. Об этом сообщила Объединённая двигателестроительная корпорация. В компании отметили, что новые двигатели будут обладать ресурсом до 150 тыс. часов и соответствовать всем современным требованиям по надёжности и экологичности. Разработчики также добавили, что из-за ухода с российского рынка зарубежных поставщиков «предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию». По словам аналитиков, в России сейчас реализуется большая программа по созданию отечественных двигателей не только для энергетики, но и для авиа- и судостроения.
Энергетическая безопасность: как в российском двигателестроении реализуется программа по импортозамещению
  • Двигатель для газоперекачивающих агрегатов АЛ-41СТ-25
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) в декабре 2023 года завершит испытания опытного образца двигателя АЛ-41СТ для газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Об этом сообщается на сайте компании.

«Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») в декабре текущего года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Новая разработка позволит обеспечить потребности компаний топливно-энергетического комплекса в современном и эффективном газоперекачивающем оборудовании», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ОДК, разработку новой линейки газотурбинных двигателей мощностью 25 и 32 МВт для газоперекачивающих агрегатов ведёт Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО).

Новые двигатели будут обладать высоким ресурсом (до 150 тыс. часов) и соответствовать всем современным требованиям по надёжности и экологичности, сообщили в корпорации.

  • Газопровод
  • Gettyimages.ru
  • © Evgenii Mitroshin

«ОДК планирует в ближайшие несколько лет вывести на рынок ТЭК (топливно-энергетического комплекса. — RT) широкую линейку газотурбинного оборудования, способного решить задачу импортозамещения в секторах добычи углеводородов, производства СПГ и генерации электроэнергии. Мы планируем комплексно обеспечить потребность наших партнёров в газоперекачивающем оборудовании мощностью 16, 25 и 32 МВт. Для этого предприятия ОДК ведут работы над ПД-14ГП-1/2, силовыми установками АЛ-41СТ-25/32 и НК-36СТ-32», — рассказал генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв на полях XII Петербургского международного газового форума.

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Эти турбины станут «основой отечественных газоперекачивающих агрегатов нового поколения, которые остро необходимы для реализации национальных проектов, связанных с транспортировкой газа», уточнил Воробьёв.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что из-за ухода с российского рынка зарубежных поставщиков «предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию».

«Сейчас предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию, что вызвано уходом с российского рынка зарубежных поставщиков. В классе турбин малой и средней мощности в России иностранная продукция занимает около четверти рынка, и теперь нам предстоит её заместить. В разработке находится линейка новых «наземных» силовых установок АЛ-41СТ. До конца года планируется завершить испытания первого 25-мегаваттного двигателя на стенде завода-изготовителя, в феврале 2024 года — начать испытания второго образца», — заявил представитель «Ростеха».

Ранее заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Романенков сообщил ТАСС, что ПАО «Газпром» начнёт опытную эксплуатацию новых двигателей АЛ-41СТ мощностью 25 МВт в начале 2024 года.

По его словам, главной особенностью двигателей является их унифицированный газогенератор, который сможет работать с агрегатами мощностью 32 и 43 МВт. Такие аппараты нужны «Газпрому» для новых проектов по перекачке газа на большие расстояния, пишет ТАСС. 

«Задача по импортозамещению»

Как отмечают специалисты, западные санкции поспособствовали развитию в России собственных разработок в области ТЭК.

«Против России введено множество санкций, в том числе запрет на поставку энергетического оборудования. Это создаёт условия для того, чтобы мы сами производили, например, газовые турбины, которые используются в том числе на газопроводах и заводах по сжижению газа», — отметил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт добавил, что «Россия должна иметь возможность самостоятельно производить у себя большую номенклатуру оборудования для работы электростанций, газопроводов, нефтепроводов и других объектов».

  • Компрессорная станция «Портовая» под Выборгом в России.
  • globallookpress.com
  • © Nord Stream AG

«От этого зависит нормальная работа нефтегазового комплекса, который является основой российской экономики и приносит больше всего денег в бюджет. Поэтому, конечно, для нас крайне важно не зависеть от недружественных стран в плане производства подобного оборудования», — сказал Игорь Юшков.

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В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что программа по импортозамещению оборудования в ТЭК начала реализовываться в РФ ещё до ввода Западом антироссийских санкций.

«Работы в этом направлении стартовали более десяти лет назад. Это не с 2022 года началось. Например, ещё в конце нулевых годов была куплена лицензия у General Electric, в результате чего было локализовано производство на территории России газоперекачивающего агрегата «Ладога 32». Такие агрегаты успешно использовались на многих крупных проектах», — рассказал специалист в беседе с RT.

Александр Фролов добавил, что важность обладания собственными технологиями в сфере ТЭК для России сложно переоценить.

«Протяжённость нашей единой системы газоснабжения достигает около 180 тыс. км. На ней стоит большое количество компрессорных станций с ГПА, которые обеспечивают прокачку газа. Учитывая, что ГПА периодически требуют замены и единая система газоснабжения расширяется, становится очевидно, что производство газоперекачивающих агрегатов большой мощности является задачей не просто важной, а крайне важной», — подчеркнул аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Газовые двигатели, конечно, нужны для газовой промышленности, электроэнергетики и ряда других отраслей. Это не только связано с импортозамещением, но и в целом с энергетической безопасностью страны», — указал эксперт в разговоре с RT.

«Создать двигатель и довести его до ума»

Стоит отметить, что ОДК занимается вопросами импортозамещения не только в энергетике, но и в других отраслях. Так, после госпереворота в Киеве в 2014 году Украина ограничила поставки силовых агрегатов для кораблей в Россию, из-за чего Москве пришлось налаживать их производство на отечественных предприятиях.

В 2018 году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских корабельных агрегатов для ВМФ. А через два года на борту фрегата «Адмирал Головко» был впервые установлен полностью российский морской газотурбинный двигатель М90ФР.

Помимо этого, ОДК реализует несколько важных проектов по импортозамещению авиадвигателей. В частности, из-за западных санкций специалистам ОДК пришлось ускорить работы по созданию агрегатов для самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

  • Самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Напомним, Superjet изначально использовал двигатели SaM146, которые выпускались совместным предприятием рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» и французской корпорации Safran. Сейчас идёт работа над обновлённой версией лайнера под названием SJ-100, который будет летать уже на российских ПД-8.

В свою очередь, первые серийные МС-21 должны были выпускаться с американскими моторами PW1400G-JM. После завершения разработки российского ПД-14 заказчикам планировалось предлагать две версии самолёта — с российскими и американскими агрегатами. Однако из-за санкций поставки из США стали невозможны, поэтому было решено МС-21 выпускать сразу с ПД-14.

На настоящий момент опытные образцы МС-21 уже оснащаются российскими двигателями, а первый полёт SJ-100 с ПД-8 ожидается в декабре этого года.

Эксперты отмечают, что двигателестроение является одной из наиболее технологически сложных отраслей и требует повышенного внимания государства.  

«Создать двигатель и довести его до ума — это не один год работы. Например, турбину большей мощности мы уже достаточно много лет создаём. Это очень небыстрый процесс, поэтому российским разработчикам требуется время и дальнейшая поддержка со стороны государства», — заключил Сергей Пикин.

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