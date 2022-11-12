В экстремальных условиях: как импортозамещение будет способствовать освоению российского арктического шельфа

В России завершаются испытания первого отечественного энергетического газотурбинного агрегата ГТА-8 для эксплуатации на добывающих платформах в Арктике. Об этом сообщил гендиректор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв. Изделие войдёт в состав электростанции мощностью 32 МВт, которую установят на ледостойкую платформу, строящуюся для «Газпрома». Ранее оборудование, подобное ГТА-8, закупалось только за рубежом. По мнению экспертов, в условиях санкций России крайне важно найти альтернативу западным энергетическим установкам, чтобы успешно продолжать освоение шельфовых месторождений Заполярья.

До конца 2022 года завершатся испытания первого российского энергетического газотурбинного агрегата ГТА-8, предназначенного для эксплуатации на ледостойких добывающих платформах. Об этом заявил журналистам генеральный директор ООО «ОДК-Инжиниринг» Андрей Воробьёв.

«В начале ноября успешно испытали первый агрегат на первом виде топлива — газе. Была достигнута необходимая мощность в 8 МВт, агрегат подтвердил все заданные параметры. Сейчас готовимся провести испытания на втором виде топлива — дизеле. Планируем уложиться до конца года и передать заказчику — ПАО «Газпром» — станцию в полном объёме в первом квартале 2023 года», — сообщил Воробьев.

Агрегат ГТА-8 разработан и произведён на рыбинском предприятии Объединённой двигателестроительной корпорации «Ростеха» — АО «ОДК-Газовые Турбины» («ОДК-ГТ»).

ГТА-8 войдёт в состав электростанции ГТЭС-32 мощностью 32 МВт. Она будет установлена на ледостойкой плавучей платформе (ЛСП-А) на месторождении Каменномысское-море на Обской губе (Арктика). Строительство этой добывающей установки началось в 2020 году, в эксплуатацию она будет введена в 2025-м.

Как подчеркнул управляющий директор АО «ОДК-ГТ» Сергей Мольков, ранее энергостанции для российских морских буровых платформ поставлялись из-за рубежа. По его словам, ЛСП-А будет полностью оснащена российским оборудованием.

«Всего в подпалубном пространстве на ЛСП-А будут располагаться четыре агрегата. Предполагается, что два агрегата будут работать постоянно, ещё два — находиться в резерве», — пояснил Мольков.

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В качестве привода в ГТА-8 используется газотурбинный двигатель ГТД-8РМ, произведённый ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в состав ОДК «Ростеха»).

«ГТД-8РМ — надёжный отечественный газотурбинный двигатель, его производство хорошо освоено «Сатурном». Он применяется в составе газотурбинных энергетических агрегатов и в немалой степени именно он обеспечивает высокие эксплуатационные качества нашей станции», — подчеркнул Мольков.

ГТЭС-32 способна проработать 20 лет. Межремонтный ресурс силовых установок составляет 25 тыс. часов, назначенный ресурс — 100 часов, длина каждого из четырёх агрегатов — 14,6 м, ширина — 3,8 м, высота — 3,6 м. Станция имеет блочно-модульную конструкцию. По словам разработчиков, её элементы будут занимать примерно одну десятую часть пространства будущей платформы «Газпрома».

«ОДК Инжиниринг» является интегратором компетенций ОДК «Ростеха» в части реализации энергетических и промышленных программ, а также — поставщиком газотурбинного оборудования производства для компаний топливно-энергетического комплекса.

«Новое направление»

Как сообщил журналистам главный конструктор «ОДК-ГТ» Дмитрий Морозов, рыбинская станция будет обеспечивать ледостойкую платформу «Газпрома» энергией для добычи газа, питать её электричеством и теплом.

«Первые месяцы, пока ещё не пробурены скважины и не началась добыча газа, станция будет работать на дизеле. Она в буквальном смысле позволит платформе «ожить». Для перехода с дизеля на газ потребуется слить дизель из топливной системы и заменить форсунки. Весь остальной период эксплуатации платформа будет работать на том газе, который она же и добывает, дизельное топливо будет применяться в случае аварийной ситуации», — рассказал Морозов.

Агрегат ГТА-8 в цеху рыбинского предприятия

© RT / Алексей Заквасин

Одним из важнейших качеств ГТА-8 главный конструктор рыбинского предприятия назвал способность эффективно работать в экстремальных природно-климатических условиях.

«Станция хорошо приспособлена для эксплуатации в Арктике. Где, сами понимаете, очень суровые условия. Опираясь на кооперацию с отечественными предприятиями, удалось создать материалы и агрегаты, которые смогут выдерживать воздействие ветров и морозов», — подчеркнул Морозов.

Также, по словам главного конструктора «ОДК-Газовые Турбины», ГТА-8 соответствует требованиям правилам Российского морского регистра — свода нормативов для изготовления техники для судов различного типа.

Как сообщил Андрей Воробьёв, создание и производство морских энергостанций является новым направлением развития бизнеса ОДК «в части реализации энергетических и промышленных программ».

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«Хотелось бы отметить, что в случае с этим проектом для «Газпрома» мы не повторяли опыт создания энергетического оборудования, применяемого на объектах добычи на материке. Станция была разработана с нуля под требования заказчика с учётом морской специфики применения оборудования. В ней большое количество новых технических решений, которые мы готовы применять в работе над другими подобными проектами», — сказал генеральный директор Андрей Воробьёв.

По прогнозу управляющего директора «ОДК-ГТ» Сергея Молькова, в ближайшей и среднесрочной перспективе отечественным добывающим компаниям придётся решать вопросы дальнейшей эксплуатации зарубежных энергостанций.

«Ресурс западных станций неизбежно подойдёт к концу. При этом их модернизация без оригинальной конструкторской документации станет крайне трудоёмким и затратным процессом. Такие работы обойдутся дороже, чем производство отечественных энергетических станций», — отметил Мольков.

«Стратегические интересы»

Российские добывающие компании рассматривают арктический шельф как перспективное пространство для освоения добычи углеводородов. В частности, на сайте «Газпрома» говорится, что континентальный шельф является регионом его «стратегических интересов».

В компании планируют, что на месторождении «Каменномысское-море» будет добываться 15 млрд куб. м. газа в год «из сеноманских залежей» (легкоизвлекаемые залежи на глубинах от 1500 до 2500 м. — RT). Общие запасы топлива в этом районе, по оценке «Газпрома», составляют около 555 млрд куб. м.

«С платформы построят 33 основных наклонно-направленных эксплуатационных скважины. Ещё 22 скважины для поддержания добычи в перспективе будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах, не предполагающих постоянного присутствия персонала», — сообщается в материалах компании.

Добытый с помощью ледостойкой платформы газ будет поступать по трубопроводам на берег. Там будут располагаться «установка комплексной подготовки газа и дожимная компрессорная станция». После этого голубое топливо будет направляться в Единую систему газоснабжения России.

Сама платформа будет представлять собой массивное сооружение длиной 135 м, шириной 69 м и высотой — 41 м от основания до вертолётной площадки. Общая масса ЛСП-А превысит 40 тыс. т.

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Самым первым проектом «Газпрома» на арктическом шельфе была ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная». Она работает с 2013 года вблизи посёлка Варандей (Ненецкий автономный округ).

Как сообщают в «Газпроме», платформа рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, «отвечает самым жёстким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки».

Помимо «Газпрома», практический интерес к арктическому шельфу проявляет и «Роснефть». По состоянию на конец 2021 года компания является владельцем 19 участков в Баренцевом, Печорском и Карском морях и девяти — в море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, разведка и добыча энергоресурсов на арктическом шельфе требует значительных инвестиций в наукоёмкие технологии. Это объективно замедляет освоение акваторий заполярных морей. Вместе с тем крупные капиталовложения оправданы в долгосрочной перспективе.

«Трудно сказать, с какой скоростью будет происходить освоение шельфа Арктики. Однако этот процесс идёт, запускаются новые проекты. При этом в условиях санкций крайне важно заместить западное оборудование», — заявил в беседе с RT эксперт по энергетической безопасности Борис Марцинкевич.

По его мнению, добывающим компаниям следует более интенсивно инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые готовы проводить российские предприятия.

Производство блоков для ГТА-8

© RT / Алексей Заквасин

«К сожалению, ранее РФ предпочитала приобретать готовую продукцию за рубежом. В отечественное тоже вкладывали, но не так много. Сейчас из советов директоров российских крупных компаний уходят иностранцы. И это хорошо, так как даёт надежду, что теперь российские предприятия—подрядчики «Газпрома» и других добывающих гигантов будут получать больше заказов», — подчеркнул Марцинкевич.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT представил и кандидат технических наук, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского горного университета Дмитрий Петраков.