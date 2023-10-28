«У России есть все необходимые возможности»: как проходит работа по импортозамещению лайнера МС-21

«Ростех» передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21. Речь идёт о пульте, который позволяет управлять гидравлической, топливной, противообледенительной системами и другими исполнительными механизмами самолёта. Кроме того, полностью отечественным стало светотехническое оборудование внутри кабины пилотов. По словам аналитиков, история с импортозамещением систем для МС-21 показала, что у России есть все необходимые компетенции для создания такого высокотехнологичного оборудования.

«Ростех» передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21, сообщается на сайте госкорпорации.

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещённого лайнера МС-21 — пульты управления самолётными системами и светотехническое оборудование. Отечественная авионика ничем не уступает иностранным аналогам», — говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Отмечается, что разработкой и производством авионики занималось Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП), которое входит в «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Специалисты УКБП, в частности, разработали и наладили производство оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21. Речь идёт о пульте, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальной и противообледенительной системами, а также системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости и другими исполнительными механизмами самолёта.

Приборы в кабине авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14

РИА Новости

© Нина Падалко

Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилотов.

«КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21. Подчеркну, что российский лайнер создаётся с использованием самых современных систем и технологий российского производства», — приводит слова исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко пресс-служба компании.

По словам аналитиков, компетенциями по производству авионики обладает крайне ограниченное число компаний в мире.

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«Разработка авионики для любого современного самолёта — это сложная задача. Компаний и стран, которые могут её решать, в мире очень немного. К счастью, в России есть специалисты, а также необходимые для этого технологии и структуры, которые умеют справляться с такими задачами, причём как в гражданской, так и в военной авиации», — заявил в разговоре с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По мнению исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, тот опыт, который получили российские специалисты при создании авионики для МС-21, в будущем может быть применён и при разработке других самолётов.

«Получив такой опыт, наши специалисты по бортовому радиоэлектронному оборудованию смогут создать необходимые компоненты и для перспективных проектов. Речь идёт, в частности, о новой версии Ту-214 с кабиной для двухчленного экипажа. И в отдалённой перспективе, ближе к концу нынешнего — началу следующего десятилетия, вполне может встать вопрос о создании соответствующей аппаратуры для перспективного широкофюзеляжного самолёта», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Новый стандарт комфорта»

Напомним, российский среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разрабатывается специалистами корпорации «Яковлев» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК). Максимальная дальность полёта МС-21 достигает 5100 км, предельная коммерческая нагрузка — 21 300 кг. Двухклассная компоновка кресел позволяет брать на борт 163 пассажиров. При этом предусмотрена и другая схема салона, при которой вместимость вырастает до 211 пассажиров. Как отмечают в «Яковлеве», характеристики лайнера ориентированы на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских авиаперевозок в РФ.

Салон авиалайнера МС-21

globallookpress.com

© irkut.com

Говоря о преимуществах лайнера, разработчики отмечают значительную долю композитов в конструкции самолёта (более 30%), цифровую систему управления с четырёхкратным резервированием, аэродинамическое совершенство, достигнутое за счёт создания композитного крыла большего удлинения, а также двигатель нового поколения ПД-14, обеспечивающий снижение удельного расхода топлива.

Кроме того, МС-21 отличают более комфортное давление в салоне, соответствующее высоте 1800 м, самая большая в своём классе ширина пассажирского салона и прохода между рядами, расширенное личное пространство каждого пассажира и повышенная свобода передвижения по самолёту. Размер иллюминаторов и объём багажных полок по сравнению с аналогами также увеличились.

«Самолёт МС-21-310 задаёт новый стандарт комфорта для узкофюзеляжных самолётов, который соответствует стандартам дальнемагистральных самолётов», — говорится в материалах ОАК.

Проект имеет ряд преимуществ и для авиакомпаний. Так, МС-21 может эксплуатироваться во всех климатических зонах без сезонных перерывов с температурой от -55 °С до +55 °С и на аэродромах с высотой расположения над уровнем моря до 4060 м. Кроме того, поперечное сечение самолёта оптимально для широкого спектра перевозчиков и типов авиакомпаний: от низкобюджетных и чартерных — до авиакомпаний премиум-класса.

Достоинствами нового лайнера также являются сокращённое время посадки и высадки пассажиров, расширенное рабочее пространство для экипажа и сниженный расход топлива. Помимо этого, МС-21 отвечает всем существующим и перспективным экологическим требованиям по шуму и эмиссии вредных веществ.

«Прорывной уровень конструкции»

Стоит отметить, что изначально создание МС-21 планировалось в кооперации с зарубежными поставщиками. В частности, до завершения разработки российских двигателей ПД-14 на самолёт должны были быть установлены американские моторы PW1400G-JM. Кроме того, импортными были композитные материалы крыла и часть бортового оборудования.

Однако США и ЕС с помощью нескольких пакетов санкций заблокировали поставки комплектующих для МС-21. Из-за этого российским разработчикам пришлось оперативно налаживать производство необходимых компонентов в России.

Авиационный двигатель ПД-14 на тематической выставке в терминале Пулково-2

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Проект МС-21 ещё до начала СВО стал мишенью западных санкций. Несмотря на беспрецедентное давление и необходимость масштабного импортозамещения, предприятия «Ростеха» справляются с поставленными задачами», — отметил Олег Евтушенко.

За несколько лет российским производителям удалось наладить выпуск композитных материалов. Параллельно с этим были завершены работы по созданию двигателя ПД-14 — в конце прошлого года МС-21 с отечественным движком получил одобрительные документы Росавиации.

Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев 19 октября сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сейчас уже три самолёта МС-21 летают с серийными ПД-14.

«Всего мы их (двигателей. — RT) сделали восемь штук. На будущий год у нас план — 12 штук, потом — 24, а дальше темпы такие, что глаза боятся — руки делают!» — сказал Иноземцев.

По словам генерального конструктора, основная задача на ближайшие несколько лет — это оперативное устранение «детских болезней» нового двигателя с одновременным наращиванием его производства.

Как сообщил в июне глава ОАК Юрий Слюсарь, в ноябре 2023 года планируется начать лётные испытания уже полностью импортозамещённого МС-21.

«В ноябре начнутся испытания полностью российского МС-21. Наша задача — за 2024 год эти испытания завершить, получить одобрение к основному сертификату, который мы получили ещё в 2021 году, и с 2024 года начать поставку самолётов в интересах авиакомпаний», — рассказал он.

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В свою очередь, генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил в сентябре в интервью ТАСС, что в стадии производства уже находятся 18 самолётов МС-21.

По словам аналитиков, импортозамещение двигателя, композитов и авионики было технологически наиболее сложной задачей для разработчиков МС-21.

«Если говорить о технических и технологических проблемах, которые необходимо было решить на пути создания отечественного оборудования для МС-21, то авиационный двигатель, современное радиоэлектронное оборудование и крыло из композитных материалов были самыми сложными задачами. И именно они сегодня определяют общий прорывной уровень конструкции самолёта МС-21», — сказал Олег Пантелеев.

Как считает Роман Гусаров, история с импортозамещением МС-21 доказала, что у России есть все необходимые возможности для производства гражданской авиатехники на базе отечественных комплектующих.

«Раньше мы полагались на то, что эту продукцию будем производить в международной кооперации, что у нас будут зарубежные поставщики. Сейчас же мы понимаем, что рассчитывать можно только на свои собственные силы. И для этого у нас есть все необходимые компетенции, инженерная школа, научные институты. Есть всё, чтобы мы могли создавать современные самолёты и производить их серийно», — заключил эксперт.