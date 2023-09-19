«Яковлев»: первые 18 самолётов МС-21 находятся на стадии строительства

Генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил, что первые 18 самолётов МС-21 находятся в стадии производства.

«Сейчас в производстве находятся 18 самолётов МС-21: шесть из них должны пополнить парк «Аэрофлота», ещё 12 — «России». Они все находятся в разной стадии производства», — рассказал он ТАСС.

По его словам, первые пять планеров самолёта МС-21 уже готовы, собраны, туда началась установка отечественных систем и агрегатов с параллельным процессом сертификации.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полёт импортозамещённого самолёта МС-21 планируется до конца текущего года.