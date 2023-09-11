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ОАК: первый полёт импортозамещённого самолёта МС-21 планируется до конца 2023 года

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Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что первый полёт импортозамещённого самолёта МС-21 планируется до конца текущего года.
ОАК: первый полёт импортозамещённого самолёта МС-21 планируется до конца 2023 года
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«По самолёту МС-21. В Иркутске готовится одновременно два самолёта в импортозамещённом лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года», — сказал он.

Также он отметил, что второй полёт самолёта должен состояться в I квартале 2024 года.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин собирается рассмотреть пакет мер для расширения производства самолётов МС-21.

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