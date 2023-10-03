«Главные крылья»: как Ту-154 повлиял на развитие отечественной авиации

55 лет назад совершил первый полёт советский пассажирский лайнер Ту-154. Всего было построено 930 единиц различных модификаций этого самолёта, которые эксплуатировались не только в СССР, но и за рубежом. В общей сложности парк Ту-154 налетал более 25 млн лётных часов и перевёз более 1,5 млрд пассажиров. В различных государственных ведомствах России эти машины продолжают эксплуатироваться и сегодня. По словам аналитиков, советским конструкторам удалось создать надёжный, комфортный и скоростной лайнер, который не уступал по своим характеристикам зарубежным аналогам.

3 октября 1968 года свой первый полёт совершил опытный образец среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-154. Машиной управлял экипаж под руководством лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Юрия Сухова.

Разработка Ту-154 началась за пять лет до этого — в 1963 году. Одной из целей его создания было унифицировать парк гражданских самолётов СССР. Дело в том, что на тот момент в классе среднемагистральных лайнеров использовались три конструктивно очень разные машины: Ту-104, Ил-18 и Ан-10. Такое разнообразие существенно осложняло их техническую эксплуатацию.

В ходе разработки Ту-154 конструкторы анализировали тенденции развития гражданской авиации на ближайшие 15—20 лет. При этом учитывались потребности как отечественного гражданского воздушного флота, так и требования потенциальных зарубежных покупателей.

К середине 1965 года разработчики сформировали облик будущего самолёта. В том же году Совет Министров СССР постановил спроектировать и построить среднемагистральный пассажирский самолёт Ту-154 с тремя турбовентиляторными двигателями типа НК-8-2 с взлётной тягой 9500 кгс каждый. Стоит отметить, что свой вариант среднемагистрального самолёта предлагало также и ОКБ Ильюшина, но в конечном итоге руководство страны остановило выбор на проекте туполевцев как на более перспективном.

Конструкция Ту-154 отличалась рядом особенностей. Одной из главных отличительных черт лайнера стало хвостовое расположение трёх двигателей. У такой компоновки было несколько преимуществ. В частности, высокое расположение агрегатов позволяло не бояться попадания в них различного мусора на аэродроме, что снижало требования к состоянию взлётно-посадочных полос (ВПП).

Самолет Ту-154

РИА Новости

«Такое конструктивное решение позволяло эксплуатировать самолёт на различных плохо подготовленных аэродромах, так как в таком случае в двигатели меньше попадало камешков и пыли. Для нашей страны, где ВПП не всегда находились в хорошем состоянии, это было актуальной проблемой», — отметил в беседе с RT генеральный директор АО «Аэрокон», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.

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Помимо этого, за счёт такого расположения двигателей удалось значительно снизить уровень шума в салоне. Однако были у такой схемы и минусы, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«В процессе эксплуатации выявились и недостатки. Они касались, в первую очередь, безопасности. Если самолёт с задним расположением двигателя теряет скорость на высоте, то он начинает валиться не на нос, а на хвост, переходя в плоский штопор, из которого выйти невозможно. Поэтому все основные производители среднемагистральных самолётов в дальнейшем перешли на иную компоновку с расположением двигателя под крылом», — пояснил специалист в разговоре с RT.

К конструктивным особенностям самолёта также относят высокую степень механизации крыла и наличие бортовой системы БСу-154, позволявшей автоматизировать процесс пилотирования практически на всех режимах полёта. На Ту-154 также впервые в отечественной пассажирской авиации был реализован принцип многократного резервирования всех основных систем лайнера, что повышало безопасность его эксплуатации.

Много внимания конструкторы уделили и комфорту пассажиров: самолёт мог похвастаться качественной отделкой салонов, продуманной компоновкой кресел, автоматической системой регулирования давления воздуха и особым микроклиматом.

Долгая жизнь Ту-154

После первого полёта в октябре 1968 года начались испытания Ту-154. Одновременно с этим шла подготовка к развёртыванию серийного производства самолёта на Куйбышевском авиазаводе (сегодня — завод «Авиакор» в Самаре).

В мае 1971 года Ту-154 начали использовать для перевозки почты из Москвы в Тбилиси, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, а в следующем году стартовали и регулярные пассажирские рейсы.

Самолет Ту-154

РИА Новости

© Александр Кряжев

Стоит отметить, что одним из минусов Ту-154 на первом этапе эксплуатации был высокий расход топлива. Решить эту проблему удалось в 1980-х годах после замены двигателей типа НК-8 на более современные и энергоэффективные Д-ЗОКУ-154. Также в рамках обновления судна была улучшена аэродинамика отдельных его компонентов. Модернизированный лайнер получил обозначение Ту-154М и поступил в эксплуатацию в 1986 году. По своим характеристикам Ту-154М значительно превосходил первые модификации.

Всего было построено 930 единиц Ту-154 в различных вариантах. Самолёт выполнял полёты по маршрутам, связывающим практически все крупные города СССР, а в летние периоды он превращался в основного «перевозчика» потоков туристов в южные регионы.

Самолёты Ту-154 также совершали полёты в более чем 80 городов Европы, Азии и Африки. По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), всего «с начала эксплуатации парк самолётов Ту-154 налетал более 25 миллионов лётных часов, выполнил более 12 миллионов посадок и перевёз более 1,5 миллиарда пассажиров».

Поставлялись Ту-154 и за рубеж — за годы производства на экспорт был отправлено 166 машин различных модификаций.

Стоит отметить, что Ту-154 суждено было стать одним из долгожителей отечественной авиации. Последний гражданский рейс лайнер осуществил в 2020 году из якутского города Мирный в Новосибирск. Однако различные федеральные ведомства, в том числе Минобороны РФ, до сих продолжают его эксплуатировать.

«Надёжность, комфорт и скорость»

По словам историка авиации Николая Бодрихина, Ту-154 при соответствующей модернизации может эксплуатироваться ещё долгие годы.

«Туполев всегда был проводником первенства. И Ту-154 — это, безусловно, удачный проект. Во многих аспектах это машина совершенная. Она может продолжать эксплуатироваться ещё долгие годы при условии обновления авионики, двигателей и другого оборудования», — сказал аналитик в беседе с RT.

Приборная панель в кабине пилотов самолета Ту-154

РИА Новости

© Александр Кряжев

В свою очередь, Роман Гусаров назвал Ту-154 «главными крыльями гражданской авиации нашей страны во второй половине ХХ века».

«Если мы говорим о магистральных перевозках, то, конечно, больше всего работы выполнял именно Ту-154. Он был современным и по своим качествам сопоставим с зарубежными аналогами. В принципе, от самолёта такого класса не требуется каких-то выдающихся характеристик. Это сегмент перевозок относится к массовым и востребованным. Здесь играют главную роль такие факторы, как надёжность, комфорт и скорость. И всё это Ту-154 давал. Для своего времени это был достаточно скоростной самолёт с хорошими характеристиками взлёта и посадки», — говорит специалист.

Ту-154 сыграл «колоссальную роль в развитии отечественной гражданской авиации», считает Роман Гусаров.