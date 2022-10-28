«Надёжность и безопасность»: зачем Россия создаёт новый двигатель для крупнейшего в мире вертолёта Ми-26

Генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил о готовности корпорации создать новый двигатель для самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26. По его словам, силовой агрегат может быть разработан на базе газогенератора новейшего двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, который будет устанавливаться на самолёты SSJ New и Бе-200. В настоящее время Ми-26, который используется ВС и гражданскими организациями, летает на украинском двигателе Д-136. По мнению экспертов, создание нового агрегата позволит эксплуатировать эти уникальные транспортные машины ещё несколько десятилетий.

Российские специалисты планируют разработать новый мотор для самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК) Юрий Шмотин на полях проходящего в эти дни на ВДНХ Международного форума двигателестроения (МФД-2022).

«Газогенератор двигателя ПД-8 может быть использован как газогенератор для двигателя нового поколения вертолёта Ми-26», — сказал Шмотин.

По словам генерального конструктора ОДК, работы по новому мотору будут проводиться по графику, который определит заказчик проекта — Минобороны РФ.

Напомним, что с советских времён Ми-26 оснащается двигателем Д-136, созданным и выпускавшимся на Украине. Этот мотор стал самым мощным турбовальным двигателем в мире. За его создание генеральный конструктор ЗМКБ «Прогресс» (сейчас — «Ивченко-Прогресс») Фёдор Муравченко был удостоен Государственной премии СССР.

Взлётная мощность Д-136 составляет 10 тыс. л. с., а на чрезвычайном режиме может достигать 11,4 тыс. л. с. Без топлива мотор весит чуть более тонны.

Как отметил в комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, в значительной степени именно колоссальная мощь Д-136 позволяет Ми-26 перевозить грузы массой до 20 т, развивать высокую крейсерскую скорость и обеспечивать значительную дальность полёта.

«Серьёзных претензий к этой силовой установке никогда не было. Однако прогресс не стоит на месте. Авиационные двигатели необходимо постоянно совершенствовать, а если (как в случае с Д-136) такой возможности нет, то нужно создавать новый мотор. Тем более сейчас это одна из задач импортозамещения», — заявил Гусаров.

Неприхотливость и исправность

Эксперты напоминают, что Россия не использует продукцию украинской двигателестроительной промышленности уже несколько лет: после госпереворота в 2014-м Киев разорвал военно-технические связи с Москвой.

Кроме того, «Ростех» не сотрудничает с производителем двигателя ПАО «Мотор Сич». Сейчас это предприятие находится на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожья. В ходе спецоперации его заводские цеха сильно пострадали.

«Российские военные и промышленники хорошо знакомы с Д-136, освоили его ремонт и эксплуатацию. Однако сегодня мы подошли к черте, когда делать это будет проблематично, а взять другой двигатель для Ми-26 негде», — говорит Гусаров.

В то же время, как отмечает аналитик, в первые годы после госпереворота в Киеве усилия двигателестроительной промышленности РФ были сосредоточены на решении самых неотложных задач.

«В 2014-м и последующие несколько лет вопрос по Д-136, видимо, не стоял так остро. Скорее всего, у армии и гражданских организаций был определённый резерв этих двигателей и комплектующих к ним. Возможно, были и основания полагать, что сотрудничество с Киевом восстановится», — рассуждает Гусаров.

Стоит отметить, что информации о характеристиках нового мотора для Ми-26 пока мало. Однако уже известно, что по мощности он превзойдёт украинский аналог. В частности, об этом 23 октября в интервью «Ведомостям» сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Как подчеркнул в разговоре с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, наиболее оптимальной базой для создания двигателя Ми-26 действительно является газогенератор ПД-8.

«Значительный объём технологий, которые действительно дадут преимущество вертолётному двигателю на базе газогенератора двухконтурного турбовентиляторного мотора ПД-8, уже разработан. Сам двигатель проходит наземные стендовые испытания, подтверждаются заложенные конструктивные решения и расчётные параметры», — рассказал Пантелеев.

Напомним, ПД-8 предназначен для установки на ближнемагистральный пассажирский лайнер SSJ-100 (SSJ New) и самолёты-амфибии Бе-200. В настоящее время эти машины летают на российско-французских SаM146 и украинских Д-436ТП.

Как сообщают в ОДК, ПД-8 создаётся с применением «новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати». В проекте задействована «широкая кооперация предприятий, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14».

«Двигатель ПД-8 по надёжности, безопасности эксплуатации, а также показателям ремонтопригодности не будет уступать двигателям, которые появятся в мире в ближайшее десятилетие», — сообщил ранее журналистам Юрий Шмотин.

По его словам, программа ПД-8 предполагает создание целого семейства современных газотурбинных двигателей «с возможностью развития по удельному расходу топлива, снижению стоимости жизненного цикла».

В материалах ОДК газогенератор назван сердцем авиационного двигателя. Он состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, которая «приводит силовую установку в движение».

Натурный образец газогенератора ПД-8 на авиационном салоне МАКС 2021

© Пресс-служба Обьединенной двигательной корпорации

Сейчас газогенератор ПД-8 проходит сертификационные испытания, которые продлятся до марта 2023 года. На сегодняшний день предприятия ОДК изготовили три таких опытных агрегата.

По словам Пантелеева, благодаря газогенератору от ПД-8 новый мотор для Ми-26 будет отвечать всем современным требованиям. Прежде всего речь идёт о неприхотливости в эксплуатации и исправной работе в самых разных природно-климатических условиях.

«Главные требования к двигателю для Ми-26 — это надёжность и безопасность работы при экстремальных температурах, на высокогорье, в Арктике, на площадках в запылённой местности», — пояснил Пантелеев.

«Не имеющий аналогов»

Опрошенные RT эксперты убеждены, что появление российского двигателя позволит РФ ещё несколько десятилетий эксплуатировать Ми-26, а также провести его модернизацию.

«Ми-26 — не имеющий аналогов в мире вертолёт, способный выполнять огромное количество уникальных операций. Как и в советские годы, эта машина остаётся востребованным транспортом для российской армии и гражданских отраслей, особенно в отдалённых и труднодоступных регионах», — говорит Пантелеев.

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Например, в военной модификации вертолёт способен вместить 82 десантника с вооружением или 60 раненых военнослужащих.

Ми-26 может транспортировать военную технику и самые разнообразные грузы в труднодоступные районы, а на внешней подвеске — перевозить авиатехнику, в том числе тяжёлую (истребители и транспортные вертолёты).

Например, широкую известность получил эпизод 2009 года, когда в Афганистане российский гигант эвакуировал подбитый талибами* американский вертолёт Boeing CH-47 Chinook.

В послужном списке Ми-26 — участие в миссии советских войск в Афганистане и боевых действиях на Северном Кавказе.

Сегодня этот вертолёт задействован в спецоперации на Украине. В начале сентября Минобороны РФ опубликовало кадры переброски Ми-26 специальной инженерной техники, бронированных ремонтно-эвакуационных машин, БМП и военнослужащих ВС РФ в Харьковскую область. Прикрытие транспортных машин в воздухе осуществляли разведывательно-ударные вертолёты Ка-52.

Переброска войск и техники вертолётами Ми-26 в Харьковскую область

Наряду с этим, как отметил Пантелеев, чрезвычайно широк функционал Ми-26 для гражданских нужд. В частности, машина используется при перевозках крупногабаритных грузов. На сайте одного из эксплуатантов — авиакомпании «ЮТэйр» — говорится, что каждый вертолёт оборудован тельферами (подвесными устройствами с электрическим приводом) грузоподъёмностью до 5 т и двумя грузовыми лебёдками.

Ми-26 может применяться при ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий. Известно, что вертолёт использовался в операции по установке купола весом 15 т на повреждённый энергоблок Чернобыльской АЭС.

Ещё одна специализация Ми-26 — тушение лесных пожаров, в том числе в этом году в Рязанской области. Ранее вертолёт успешно боролся с пожарами во Франции, Германии, Австрии, Италии, Болгарии, Сербии, Черногории и на Кипре.

По словам Романа Гусарова, Ми-26, оснащённый новым двигателем, надолго останется визитной карточкой отечественной тяжёлой авиации.

«Без Ми-26 сложно представить российскую армию и отрасль грузовых перевозок. Безусловно, этой машине требуется новый двигатель, который будет производиться исключительно в РФ с использованием российских комплектующих. Сейчас, насколько я понимаю, появились ресурсы для создания мотора для этой уникальной машины», — подытожил Гусаров.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.