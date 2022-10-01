«Отвоевать небо у противника»: как создавался и совершенствовался легендарный истребитель Як-9

1 октября 1942 года первый полёт совершил самолёт Як-9, ставший самым массовым истребителем советских ВВС в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности за этот период советские заводы передали войскам почти 15 тыс. таких машин. Помимо отличной аэродинамики, Як-9 отличался лёгкостью управления и неприхотливостью в эксплуатации на грунтовых аэродромах. За время войны выпускалось несколько модификаций истребителя, в том числе с крупнокалиберной пушкой НС-37. По мнению экспертов, появление Як-9 позволило Красной армии улучшить прикрытие ударной авиации и вести успешные воздушные бои с люфтваффе.

80 лет назад в воздух впервые поднялся советский боевой самолёт Як-9, которому было суждено стать самым массовым истребителем ВВС СССР. Машина успешно прошла испытания и в конце 1942 года получила боевое крещение на Сталинградском фронте.

За весь период Великой Отечественной войны советская промышленность выпустила почти 15 тыс. Як-9 в различных модификациях. Производство самолёта продолжалось ещё три года после Победы. В общей сложности с 1942 по 1948 год было изготовлено более 16,7 тыс. этих машин.

Как пояснил в комментарии RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов, создание и стремительное развёртывание крупносерийного производства Як-9 позволило оснастить ВВС Красной армии современными на тот момент истребителями.

«Производство Як-9 было развёрнуто в эвакуации, вдали от досягаемости немецких авианалётов. Только на одном Новосибирском авиационном заводе выпускалось около 20 самолётов в сутки. Такие темпы сделали Як-9 самым массовым истребителем Красной армии, избавив советские ВВС от дефицита современных машин такого типа», — подчеркнул Михайлов.

Опыт войны

Як-9 относится к плеяде легендарных самолётов противовоздушной обороны Советского Союза. Истребитель создал авиаконструктор Александр Яковлев на основе самолёта Як-7.

Главным образом эти машины отличались крылом — в Як-9 деревянный лонжерон (стыковой узел, один из основных силовых элементов) был заменён на металлический. Это дало преимущество в весе и позволило увеличить объём топливных баков. Также на самолёт был установлен более мощный двигатель М-105ПФ.

В результате Яковлеву удалось создать манёвренную машину с увеличенной дальностью полёта.

«Выигрыш в массе составил более 100 кг. Новый самолёт Яковлева Як-9 по скорости и скороподъёмности был близок к лучшим немецким машинам, но превосходил их в манёвренности», — говорится в седьмом томе энциклопедии ВОВ, подготовленной специалистами Минобороны РФ.

Как пояснил в беседе с RT историк, военный эксперт Борис Юлин, основная задача при проектировке Як-9 заключалась в общем улучшении боевых характеристик советских истребителей.

«У «первенца» Як-1 было достаточно много так называемых детских болезней и различных технических недостатков. Настоящим прорывом стало создание Як-7, получившего дополнительные внутренние объёмы, лучшую управляемость и большие размеры колёс шасси, что позволяло ему приземляться на менее подготовленные аэродромы. Однако и Як-7, как показал опыт войны, нуждался в модернизации», — рассказал Юлин.

Главными преимуществами «девятки» Юлин назвал относительную лёгкость управления, неприхотливость в эксплуатации на грунтовых аэродромах и аэродинамическую компоновку, которая обеспечивала высокую манёвренность в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

«Если сравнивать Як-9 с немецкими истребителями, например Messerschmitt Bf.109 (Me-109) в модификации 1942—1943 годов, то он имел преимущество в манёвре — он был легче и лучше выходил на вираж. Если говорить об истребителях союзников, то, например, P-40 или Hawker Hurricane были по совокупности характеристик хуже советской машины», — говорит Юлин.

Полёт Як-9 образца 1942 года

РИА Новости

© В. Шияновский

Длина Як-9 составляла 8,55 м, нормальная взлётная масса — 3,2 т, максимальная скорость на высоте свыше 2,5 км — более 600 км/ч, дальность — 675 км. На вооружении истребителя находилась одна 20-мм пушка ШВАК либо два пулемёта калибра 12,7 мм.

В марте 1943 года советские лётчики провели два учебных воздушных боя между Як-9 и трофейным Messerschmitt Bf.109 в варианте Г-2 (С-2), оснащённым пятиточечным вооружением. Цель эксперимента — сравнение практических возможностей машин.

В документе, подготовленном для НИИ ВВС, сообщалось, что Me-109 имеет преимущество только в вертикальном манёвре на высотах более 4,5 км. При этом на высотах до 5 км в горизонтальной плоскости Як-9 через два виража заходил немецкому самолёту в хвост, что автоматически означало его поражение.

Также по теме Надёжный и безотказный: как советский ППС стал лучшим пистолетом-пулемётом Второй мировой 6 июня 1942 года стартовали полевые испытания пистолета-пулемёта конструкции Алексея Судаева. Они закончились через неделю, а в июле...

«Самолёт Як-9 имеет лучший обзор задней полусферы и обладает меньшей инертностью, что позволяет лётчику в воздушном бою более расчётливо и энергично выполнять боевой манёвр, упреждая Me-109 С-2», — говорится в отчёте.

Появление Як-9 Александр Михайлов называет большим достижением советского авиапрома. По его словам, разработка и освоение производства Як-9 пришлись на сложный начальный период Великой Отечественной войны, когда новейших типов самолётов в СССР было мало.

«Авиационный парк состоял в основном из истребителей И-15 и И-153 и их модификаций, а также И-16. Они были неплохими самолётами в середине 30-х годов прошлого века, но морально и технически устарели к началу 40-х годов. Появление Як-9 позволило во многом исправить такую ситуацию и создать предпосылки для того, чтобы отвоевать небо у противника», — пояснил Михайлов.

«Чудеса мастерства»

Вместе с тем детище Яковлева трудно назвать образцовым истребителем: по мнению экспертов, опыт боевого применения показал, что Як-9 нуждается в повышении скоростных качеств, а в ряде случаев — и дальности. Также машине было необходимо более солидное вооружение.

Взамен базового образца истребителя с марта 1943 года советская промышленность запустила производство Як-9Д и до мая 1944 года передала войскам свыше 3 тыс. таких машин.

Для повышения дальности полёта в консолях крыла Як-9Д дополнительно разместили два бензобака. После этого самолёт мог преодолевать до 1400 км. В последующей модификации Як-9ДД, принятой на вооружение в 1944 году, этот показатель достиг 1800 км.

Як-9 на грунтовом аэродроме

РИА Новости

© Анатолий Сергеев-Васильев

«Конструкторы проявили буквально чудеса мастерства, разместив в крыле и фюзеляже ещё 150 кг топлива. Подобные дальности были востребованы в операциях сопровождения бомбардировщиков в конце войны, когда перебазирование аэродромов не успевало за быстрым продвижением наших войск», — отмечается в 7-м томе энциклопедии ВОВ Минобороны РФ.

Чтобы улучшить огневую мощь Як-9, советские специалисты проводили эксперименты с установкой 37-мм пушки НС-37 конструкции инженеров Александра Нудельмана и Александра Суранова. В донесении лётчика-испытателя майора Хомякова от 11 марта 1943 года сообщалось, что по технике пилотирования Як-9 с крупнокалиберной пушкой ничем не отличался от серийного образца.

Определённым неудобством офицер считал сильную отдачу при стрельбе на скоростях порядка 280—400 км/ч. Однако при разгоне до 400—500 км/ч этот эффект был почти незаметен. По итогу Хомяков порекомендовал командованию принять Як-9 с 37-мм пушкой на вооружение.

«Самолёт Як-9, вооружённый пушкой ОКБ-16 калибра 37 мм, при стрельбе по бомбардировщикам, автоколоннам, зенитным точкам, аэродромам противника, другим целям, а также в воздушном бою с истребителями противника покажет хорошие результаты», — подчеркнул в своём отчёте Хомяков.

Также по теме «Прорывные разработки»: какой вклад внёс Борис Шавырин в развитие отечественного миномётного и ракетного оружия 10 мая 1902 года родился отечественный оружейник Борис Шавырин. Он стал одним из главных создателей советского миномётного оружия. Его...

Модификация детища Яковлева с НС-37 получила наименование Як-9Т. По данным Минобороны РФ, с марта 1943 по июнь 1945 года отечественная промышленность изготовила 2,7 тыс. таких истребителей.

В сравнении с другими аналогичными орудиями НС-37 отличалась лучшими показателями по надёжности, габаритам, массе, скорострельности и была более технологичной.

Пушка устанавливалась в развале блоков мотора Як-9Т. Она отличалась неприхотливостью и порой с одного выстрела разрушала самолёты люфтваффе.

Наряду с вооружением улучшались и скоростные характеристики советского истребителя. Например, модификация Як-9У оснащалась более мощным двигателем. При пикировании самолёт разгонялся до 700 км/ч.

На равных с врагом

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, лётные и боевые возможности Як-9 и других советских истребителей априори ухудшала необходимость достаточно широкого применения деревянных элементов.

Дерево заменяло дефицитный алюминий, который в авиапроме в основном использовался при производстве бомбардировщиков.

«Все модификации истребителей Яковлева имели крылья с деревянными нервюрами и фанерной обшивкой. Фюзеляж сваривался из стальных труб и обтягивался перкалем (полотно, пропитанное специальным лаком). Оперение также было перкалевое», — говорится в седьмом томе энциклопедии ВОВ Минобороны РФ.

Несмотря на этот существенный недостаток, Александр Яковлев смог создать модификации Як-9, которые становились хорошими помощниками в борьбе с люфтваффе и наземными целями противника.

Как считает Александр Михайлов, талант Яковлева проявился прежде всего в разработке выдающейся аэродинамической компоновки. Большое значение имели и достижения отечественной двигателестроительной промышленности, которая постоянно совершенствовала моторы семейства М-105.