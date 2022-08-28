«На смерть не отправляли»: как создавались и воевали штрафные подразделения Красной армии

80 лет назад Генштаб Красной армии утвердил директиву о порядке учёта военнослужащих, направленных в штрафные подразделения. Этот документ последовал за знаменитым приказом №227, в котором содержался призыв «Ни шагу назад» и среди прочего предписывалось создание отдельных частей из провинившихся солдат и офицеров. За время Великой Отечественной войны были созданы сотни таких подразделений, которые действовали на самых опасных участках фронта и потому несли большие потери. Однако, по словам историков, вопреки распространённому мифу, штрафники не были пушечным мясом и воевали плечом к плечу с обычными войсками.

28 августа 1942 года Генеральный штаб Красной армии принял директиву №989242 о порядке учёта военнослужащих, направленных в штрафные батальоны и роты. Это был один из документов, разъяснявших знаменитый приказ №227 «Ни шагу назад», который был подписан 28 июля 1942-го народным комиссаром обороны СССР Иосифом Сталиным.

Директива №989242 была направлена начальникам штабов фронтов и 7-й отдельной армии. В ней предписывалось дважды в месяц информировать Генштаб «о количестве переменного состава, находящегося в штрафных батальонах и ротах», а также перечислялись данные, которые надо было предоставлять.

Искупление кровью

Напомним, в документе, который стал известен как приказ «Ни шагу назад», Сталин заявил о недостатке дисциплины в рядах Красной армии. Для выправления ситуации он призвал обратиться к опыту создания штрафных подразделений, который, по его мнению, успешно применял противник.

«После своего зимнего отступления под напором Красной армии... немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи», — отметил советский лидер.

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По его словам, вермахт также сформировал около десятка штрафных батальонов из командиров, уличённых в трусости и лишённых за нарушение дисциплины наград, после чего «их поставили на ещё более опасные участки фронта».

«Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен», — заявил Сталин.

Анализируя вражеский опыт, он пришёл к выводу, что немцы смогли улучшить воинскую дисциплину, «хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины».

В связи с этим Сталин от лица Верховного главнокомандования Красной армией запретил отступление войск без приказа руководства фронтов и армий, а также распорядился создать штрафные и заградительные части.

Согласно приказу №227, в зависимости от обстановки командование каждого фронта должно было сформировать от одного до трёх штрафных батальонов по 800 человек. В эти части предписывалось направлять политработников, средних и старших командиров, «провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости». Штрафбатам поручалось действовать на более сложных участках передовой.

Агитационный плакат времён Великой Отечественной войны

© Минобороны РФ

В свою очередь, штрафные роты формировались в пределах армий. Обозначенная Сталиным «квота» также была небольшой — от пяти до десяти рот по 150—200 человек. В них направлялись рядовые бойцы и младшие командиры. Как и штрафбатовцы, они должны были «искупить кровью свои преступления перед Родиной» на самых трудных участках фронта.

Как отмечал ведущий научный сотрудник Института военной истории Минобороны РФ Владимир Дайнес, в приказе №227 советский лидер не упомянул, что штрафные части применялись большевиками ещё в период Гражданской войны, и Сталин, бывший в тот период членом Реввоенсовета, не мог об этом не знать.

Примечателен и тот факт, что первая штрафная рота в советских войсках была создана ещё до выхода приказа №227. Она появилась 25 июля 1942 года в 42-й армии Ленинградского фронта.

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В беседе с RT научный сотрудник музея Победы Андрей Горбунов заявил, что в практике создания штрафных частей не было ничего нового. По его словам, подобные подразделения в разных ипостасях существовали ещё с античных времён.

«В плане создания штрафных подразделений Советский Союз и Сталин никакими новаторами не были. Во все времена были солдаты и офицеры, которые позволяли себе мародёрство, насилие, трусость, дезертирство. Их ожидало либо суровое наказание вплоть до смертной казни, либо особо опасная служба для искупления вины», — пояснил Горбунов.

Историк подчеркнул, что в условиях Великой Отечественной войны Советский Союз не мог разбрасываться людскими ресурсами. В связи с этим, как считает Горбунов, Сталин принял разумное решение: создать ударные подразделения из военнослужащих, которых в иных обстоятельствах следовало бы посадить в тюрьму.

«От имени Родины»

Приказ №227 был немедленно доведён до войск. К концу июля 1942 года в Красной армии было сформировано около 80 штрафных рот и пять штрафбатов.

Как отмечал Владимир Дайнес, у советских солдат и офицеров сложилось неоднозначное отношение к приказу «Ни шагу назад», о чём свидетельствуют донесения органов госбезопасности и политуправления, которые следили за настроениями в войсках.

Так, в спецсообщении начальника Особого отдела НКВД Сталинградского фронта старшего майора госбезопасности Николая Селивановского от 8 августа 1942 года говорилось, что реакция командиров РККА была противоречивой.

«Среди командного состава приказ правильно понят и оценён. Однако среди общего подъёма и правильной оценки приказа фиксируется ряд отрицательных, антисоветских пораженческих настроений, проявляющихся среди отдельных неустойчивых командиров», — говорилось в документе.

На передовой в районе Курска, 1943 год

РИА Новости

© Иван Шагин

Маршал Советского Союза Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» писал, что он сам и многие другие генералы видели «некоторую резкость и категоричность» оценок приказа. При этом, с точки зрения военачальника, их оправдывало тяжелейшее положение, в котором находились армия и страна.

«Приказ №227 — один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряжённости... В приказе нас прежде всего привлекло его социальное и нравственное содержание. Он обращал на себя внимание суровостью правды, нелицеприятностью разговора наркома и Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с советскими воинами, начиная от рядового бойца и кончая командармом. Читая его, каждый из нас задумывался над тем, все ли силы мы отдаём борьбе. Мы сознавали, что жестокость и категоричность требований приказа шла от имени Родины, народа, и важно было не то, какие будут введены меры наказания, хотя и это имело значение, а то, что он повышал сознание ответственности у воинов... А те дисциплинарные меры, которые вводились приказом, уже перестали быть непременной, настоятельной необходимостью ещё до перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом и окружения немецко-фашистской группировки на берегу Волги», — вспоминал Василевский.

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Стоит отметить, что прославленный военачальник был одним из подписантов директивы, которая предусматривала создание штрафных рот в танковых войсках. 9 сентября похожий документ был принят и в отношении лётчиков. Уклонявшихся от выполнения боевого задания пилотов направляли либо в штрафные эскадрильи, либо в пехоту.

Позднее действие приказа №227 советское командование распространило на провинившихся «особистов», военнослужащих, сдавшихся врагу без боя, начальников, сорвавших продовольственное обеспечение подразделений, а также на граждан, сотрудничавших с оккупантами.

В общей сложности существовало около 30 категорий лиц, которые могли быть направлены в штрафные части. В первый год действия приказа №227 штрафниками порой становились и женщины. Однако в сентябре 1943 года Генштаб принял директиву, которая прекратила набор в штрафные подразделения женщин-военнослужащих, осуждённых за совершённые преступления.

Формирование и применение штрафных батальонов и рот не всегда осуществлялось в порядке, которого требовало советское командование. Так, в марте 1943 года замнаркома обороны маршал Георгий Жуков направил командующим фронтами директиву, которая требовала сократить количество штрафных частей и не допускать «бесцельного нахождения в тылу» провинившихся.

Миномётный расчёт Красной армии

© Минобороны РФ

Тем не менее, как отмечал Владимир Дайнес, большинство фронтовиков свидетельствовали, что в штрафных частях царила дисциплина благодаря хорошо организованной политико-воспитательной работе. Кроме того, при наличии времени подразделения перед отправкой в бой проходили дополнительную подготовку, позволявшую выполнять поставленные перед ними задачи.

Не были пушечным мясом

Профессор Академии военных наук генерал-полковник Григорий Кривошеев в книге «Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооружённых сил» со ссылкой на архивные отчётно-статистические документы писал, что к концу 1942 года численность так называемого переменного состава штрафных подразделений в Красной армии составляла 24 993 человека, а в 1943 году — 177 694. Затем число прибывающих штрафников стало снижаться: 143 457 — в 1944 году и 81 766 — в 1945-м. Таким образом, за всю войну в штрафные батальоны и роты были направлены 427 910 человек.

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В отечественной историографии данные о количестве штрафных подразделений по-прежнему сильно разнятся. В перечне №33 стрелковых частей и подразделений, составленном Генштабом в начале 1960-х годов, сообщается, что за весь период Великой Отечественной войны было сформировано 65 штрафных батальонов и 1028 штрафных рот. При этом полковник юстиции Андрей Мороз отмечал, что в Центральном архиве Минобороны РФ хранятся документы только о 38 штрафных батальонах и 516 штрафных ротах.

Владимир Дайнес подчёркивал, что, вопреки распространённому мифу, штрафники не были пушечным мясом и решали практически те же задачи, что и обычные стрелковые подразделения Красной армии. При этом, действуя на наиболее опасных участках фронта, они действительно несли очень большие потери. Например, в 1944 году, когда все фронты вели наступательные операции, среднемесячные потери во всех штрафных частях составляли 14 191 человека, или 52% от их среднемесячной численности. Этот показатель был в три — шесть раз больше, чем в обычных войсках, участвовавших в тех же операциях. Такие цифры приводит Григорий Кривошеев.

В большинстве случаев штрафников освобождали в сроки, установленные приказами наркома обороны и его заместителей. Вместе с тем за мужество и героизм, проявленные в боях, бойцов штрафных подразделений награждали орденами и медалями, а некоторые из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

«Штрафные части в целом стойко и отважно действовали в обороне. Они участвовали в форсировании водных преград, захвате и удержании плацдармов, в боевых действиях в тылу противника», — писал Владимир Дайнес.

Атака красноармейцев

РИА Новости

© Борис Ярославцев

По оценке Андрея Горбунова, штрафные подразделения воевали «не лучше и не хуже других частей». Однако, по словам эксперта, они были сравнительно малочисленны и не решали стратегически важных задач.

«В массовой культуре принято романтизировать штрафников. Но такой образ трудно назвать адекватным. Штрафников на смерть не отправляли, и их в принципе было относительно немного. Да, они нередко первыми шли в атаку после артподготовки, но их вклад в Победу — это капля в море титанических усилий обычных войск и нашего народа», — подытожил Горбунов.