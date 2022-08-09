«Торжество над врагом»: как в 1942 году в Киеве прошёл Матч смерти

80 лет назад в Киеве состоялся футбольный матч между местной командой «Старт» и немецкой «Флакельф», за которую играли зенитчики люфтваффе. Это состязание получило в публицистике название «Матч смерти». «Старт» победил. Вскоре после этого большая часть игроков киевской команды были арестованы, а пятеро из них убиты. В советской прессе была популярна версия, что с футболистами расправились из-за их нежелания отдать победу в матче нацистам. Со временем возникло несколько альтернативных предположений о причинах репрессий в отношении спортсменов. По словам историков, футболисты в любом случае вели себя как герои, а их победы над немецкими командами поддерживали дух советских людей во время оккупации.

9 августа 1942 года киевская футбольная команда «Старт», в составе которой играли бывшие динамовцы, победила немецкую «Флакельф», представлявшую зенитчиков люфтваффе. Это событие получило в публицистике название «Матч смерти». Часть советских футболистов вскоре были арестованы и через некоторое время убиты нацистами. По словам историков, в СССР события, связанные с матчем, были в некоторой степени мифологизированы, но это не отменяет того факта, что советские спортсмены вели себя героически.

Команда «Старт»

В сентябре 1941 года нацистские войска захватили Киев. В оккупированном городе оказались известные советские спортсмены. Часть игроков киевского «Динамо», призванных ранее в Красную армию, воевали, попали в плен, но через некоторое время были освобождены.

Согласно одной из версий, о том, чтобы освободить известных футболистов, ходатайствовали местные украинские коллаборационисты. Они планировали использовать спортсменов в пропагандистских целях.

Вратаря «Динамо» Николая Трусевича увидел на улице большой фанат футбола Йозеф Кордик — чех, убедивший нацистов в том, что он якобы фольксдойче (этнический немец), и получивший во время оккупации должность директора киевского хлебозавода.

Кордик пригласил Трусевича устроиться к нему на предприятие. Бывший динамовский вратарь согласился и договорился о приёме на работу ещё нескольких футболистов из «Динамо» и других команд — в оккупированном городе спортсмены старались держаться вместе.

Футболисты вместе с Кордиком решили создать при хлебозаводе собственную команду. Директор предприятия отправился с этой инициативой в местную оккупационную администрацию. Там не возражали. Новая команда получила название «Старт».

Вскоре в Киеве образовалось подобие футбольной лиги. По словам историков, оставшийся в городе футболист и тренер Георгий Швецов наладил сотрудничество с немцами, создал при их поддержке команду «Рух» и стал организовывать игры, в которых участвовали как местные украинские, так и немецкие спортивные коллективы. «Старт» также пригласили к участию в этих матчах.

Оккупация Киева нацистами в 1941 году

© Wikimedia commons

«Немцы поддержали идею проведения футбольных встреч, так как, во-первых, старались заполнить досуг собственных военных, а во-вторых, хотели продемонстрировать превосходство «арийской расы» в спорте», — рассказал в разговоре с RT сотрудник исторического парка Свердловской области «Россия — Моя история» Даниил Сорочкин.

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов, нацисты видели в спортивных состязаниях с представителями оккупированной ими страны некое подобие римских гладиаторских боёв.

«Гитлеровцы считали, что превратили советских людей в рабов, за счёт которых можно развлекаться и самоутверждаться. Но ситуация сразу стала развиваться по другому сценарию. «Старт» одержал ряд блестящих побед — над немецкими артиллеристами и железнодорожниками, командой венгерского гарнизона и клубами, игравшими при поддержке украинских националистов», — подчеркнул Горбунов.

Кадр из художественного фильма "Третий тайм"

РИА Новости

По словам историков, победы «Старта» не давали нацистам продемонстрировать «арийское превосходство». Кроме того, на матчах, в которых участвовали бывшие динамовцы, со стороны зрителей часто звучали лозунги, которые можно было трактовать как антинемецкие.

Матч смерти

6 августа 1942 года против «Старта» вышли играть представители элитного рода немецких войск — люфтваффе: соперником киевских футболистов стала команда нацистских зенитчиков «Флакельф». «Старт» выиграл со счётом 5:1.

«Поражение стало позором для нацистов. Можно только представить, какую злость испытывало местное гитлеровское командование. Но если бы популярных киевских футболистов просто взяли и расстреляли, это только бы усугубило позор. Поэтому немцы решились на матч-реванш, который был назначен на 9 августа 1942 года», — рассказал Андрей Горбунов.

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По словам Даниила Сорочкина, «Флакельф» срочно пополнили несколькими футболистами-профессионалами, служившими в других элитных частях немецких войск.

«Немцы рассчитывали на высокий профессионализм своих новых игроков, а также на то, что истощённые футболисты «Старта» не успеют восстановиться», — отметил Сорочкин.

События 9 августа со временем были частично мифологизированы и получили в советских СМИ название «Матч смерти».

«Объективных источников относительно того, как именно развивались события в этот день, не хватает. Часть данных о связанных с матчем событиях — это воспоминания, записанные много лет спустя», — подчеркнул Даниил Сорочкин.

Один из очевидцев тех событий сообщил, что перед началом игры в раздевалку к футболистам «Старта» зашёл немецкий офицер, рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

«Возможно, из этого в дальнейшем был сделан вывод, что киевским спортсменам угрожали, требуя проиграть матч», — отметил Перелыгин.

Афиша матча 9 августа 1942 года

© Wikimedia commons

По словам историков, матч 9 августа был очень острым. Тем не менее «Старт» вырвал победу у немцев со счётом 5:3. О давлении на киевских футболистов сразу после завершения игры ничего не известно.

«Игроки «Старта» отметили победу — сначала в раздевалке, а затем на частной квартире», — сказал Сергей Перелыгин.

16 августа 1942 года «Старт» с разгромным счётом 8:0 выиграл у «Руха». Два дня спустя у игроков «Старта» начались серьёзные проблемы.

«Согласно свидетельствам выживших футболистов, 18 августа 1942 года на хлебозавод приехали гестаповцы. Спортсменов задержали и увезли во внутреннюю тюрьму гестапо (в наши дни это здание СБУ. — RT). Их обвиняли в том, что команда «Динамо», за которую они играли до войны, была организована НКВД», — рассказал Даниил Сорочкин.

Николай Трусевич

© Wikimedia commons

По словам экспертов, существует несколько версий относительно причин ареста спортсменов. Среди них: донос Швецова, разъярённого поражением своей команды, донос бывшего чемпиона Украины по плаванию Георгия Вячкиса, поиски подпольщиков, подмешивавших битое стекло в муку, которая поставлялась в немецкие подразделения, и устранение потенциального конкурента немецких команд на играх, которые якобы планировали возобновить.

В украинских СМИ можно найти версию, что футболистов подозревали в обычной краже продуктов питания. Но она, по мнению историков, совершенно несостоятельна, так как в этом случае спортсменами не занималось бы гестапо.

«Возможно, правы авторы нескольких версий одновременно. Например, кто-то подсыпал в муку битое стекло. Лучше всего на роль виновных для нацистов, конечно, подходили разгромившие немецкую команду спортсмены, на которых как раз донесли, что некоторые из них до войны играли в команде НКВД», — отметил Андрей Горбунов.

Один из членов команды Александр Ткаченко был застрелен при попытке к бегству. Николая Коротких, который в начале 1930-х годов был действующим сотрудником НКВД, нацисты запытали до смерти. Остальных задержанных футболистов отправили в Сырецкий концлагерь.

Кадр из художественного фильма «Матч»

© Кадр из фильма «Матч»/kinopoisk.ru

Николая Трусевича, Алексея Клименко и Ивана Кузьменко нацисты убили зимой 1943 года в ходе массовой расправы, после того как один из узников лагеря ударил лопатой бросившуюся на него собаку коменданта. Оставшиеся в живых стартовцы осенью 1943 года приняли участие в массовом побеге из концлагеря и смогли спастись.

По словам историков, через некоторое время после освобождения Киева версия о том, что аресты и убийства спортсменов были связаны с их отказом специально проиграть гитлеровцам, стала в советской прессе основной. В 1990-е годы, после развала СССР, на волне поиска сенсаций историю Матча смерти бросились «разоблачать», объявив её «мифом советской пропаганды». Даниил Сорочкин с такой трактовкой не согласен и подчёркивает, что футболисты «Старта» в любом случае совершили подвиг.