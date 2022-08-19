База для освобождения Крыма: как советские воины сражались с нацистами за Новороссийск

80 лет назад началась оборона Новороссийска — один из наиболее героических эпизодов Великой Отечественной войны. В середине августа 1942 года гитлеровцы бросили на штурм города кратно превосходившие силы. Красная армия оказала оккупантам ожесточённое сопротивление, но не смогла отстоять город полностью, закрепившись в юго-восточных районах. Оборонительные действия советских солдат не позволили врагу прорваться дальше на юг, достигнув стратегического успеха в Битве за Кавказ. Осенью 1942 года наступление противника в регионе прекратилось. Однако ресурсы для освобождения Новороссийска появились у красноармейцев только через год. Город был полностью освобождён 16 сентября 1943-го. По мнению аналитиков, благодаря деоккупации Новороссийска СССР вернул себе удобную базу для последующего наступления на Крым и другие регионы юга страны.

19 августа 1942 года началась героическая оборона Новороссийска. В этот день части 17-й немецкой армии обрушились на недостаточно защищённые станицы Северскую, Абинскую и Крымскую. 21 августа все три населённых пункта были захвачены, что позволяло противнику, миновав перевалы, выйти к Новороссийску.

Для взятия города нацистская Германия сосредоточила силы, намного превосходившие группировку Новороссийского оборонительного района (НОР) под командованием генерал-майора Андрея Гречко.

Советские войска уступали врагу по численности личного состава в четыре раза, по танкам и самолётам — в два раза, по орудиям и миномётам — в семь раз. При этом силы НОР должны были удерживать фронт протяжённостью около 1 тыс. км — от реки Джубги до устья Кубани.

Как напоминают опрошенные RT эксперты, Новороссийск имел важное стратегическое значение для Советского Союза. С ноября 1941 года там располагался основной состав штаба Черноморского флота. Также через городской порт проводилось снабжение Красной армии и эвакуация предприятий вглубь страны.

«Новороссийск был важной логистической точкой региона. Немецким командованием он оценивался как ключ к обороне Таманского полуострова и как плацдарм для наступления вдоль побережья Чёрного моря по направлению к Батуми», — пояснил в комментарии RT доцент исторического факультета ГАУГН, кандидат исторических наук Борис Яблоков.

Секторы обороны

Пользуясь превосходством в живой силе и технике, немцы продолжали продвигаться к Новороссийску. Для сдерживания врага после захвата станиц Северской, Абинской и Крымской заместитель командующего НОР контр-адмирал Сергей Горшков приказал командиру Новороссийской военно-морской базы Георгию Холостякову срочно сформировать из имеющихся людских ресурсов отряды и отправить их на оборону прилегающих к городу перевалов.

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Параллельно вся береговая артиллерия военно-морской базы была объединена в три артиллерийских дивизиона, а на господствующих высотах созданы восемь корректировочных постов. Таким образом, силы НОР получили возможность вести круговое наблюдение и своевременно наносить удары по скоплениям войск оккупантов. В общей сложности при обороне Новороссийска береговая артиллерия выпустила по нацистам почти 6,5 тыс. снарядов.

Серьёзную поддержку защитникам города оказали корабли Черноморского флота, которые обстреливали наземные группировки врага. По признанию самих гитлеровцев, большой урон им нанесли эскадренные миноносцы «Харьков» и «Сообразительный».

Однако сдерживать натиск противника было неимоверно трудно. Несмотря на поддержку артиллерии и авиации Черноморского флота, 23 августа 103-я отдельная курсантская стрелковая бригада и морские пехотинцы были вынуждены оставить станицы Неберджаевскую и Нижнебаканскую. Как отмечают историки, это было очень болезненное поражение, поскольку нацисты, захватив станицы, получили возможность обстреливать город и порт из артиллерии.

27 августа Гречко распорядился разбить Новороссийск на семь секторов обороны. Военно-морская база, составлявшая шестой сектор, была разделена на пять боевых участков. Предполагалось, что каждый такой укрепрайон будет иметь минные поля, а также в целом хорошее обеспечение в инженерном отношении. Однако план был принят слишком поздно, и его не удалось полностью реализовать.

Андрей Гречко (четвёртый справа) вместе с офицерами Красной армии

© Минобороны РФ

Впрочем, у вермахта не получилось взять Новороссийск с ходу. Тогда враг решил атаковать населённые пункты, расположенные вблизи города. В конце августа под контроль немцев перешли несколько станиц и Анапа.

Одновременно враг продолжал попытки прорваться непосредственно в Новороссийск. Защищая город, прославилась 255-я бригада морской пехоты, отражавшая удары 9-й немецкой дивизии со стороны Неберджаевской и Липок. В начале сентября подразделение оказалось в окружении, но «чёрные береты» не покидали свои позиции. С 26 августа по 7 сентября они уничтожили свыше 3 тыс. солдат и офицеров противника.

255-я бригада строго следовала знаменитому приказу №227 «Ни шагу назад» и оставила рубежи обороны только после соответствующего распоряжения.

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Невероятно ожесточённое сопротивление оккупантам оказала 103-я отдельная курсантская стрелковая бригада, воевавшая на подступавших к Новороссийску перевалах. Ценой колоссальных потерь ей удалось замедлить продвижение вражеских дивизий.

2 сентября 1942 года бригада попала в немецкое окружение, но продолжала сражаться. Через несколько дней при поддержке 126-го танкового батальона подразделению удалось прорвать блокаду и отойти в Новороссийск, где оно пополнило поредевший городской гарнизон.

10 сентября противник захватил западную часть Новороссийска. Остатки 103-й бригады вместе с другими советскими частями заняли оборону у цементных заводов «Пролетарий» и «Октябрь». К тому моменту курсантское подразделение фактически перестало существовать: из 5 тыс. человек в живых остались лишь несколько десятков.

Впоследствии 103-я бригада была воссоздана в Азербайджане. Это подразделение второго формирования вошло в состав 46-й армии, которая прикрывала советско-турецкую границу и обороняла перевалы Главного Кавказского хребта.

На волне успеха

11 сентября 1942 года измотанные непрерывными сражениями силы НОР смогли остановить гитлеровцев в юго-восточной части Новороссийска. Датой окончания обороны города принято считать 25 сентября, когда враг прекратил попытки продвинуться дальше.

Благодаря стойкости гарнизона Новороссийска нацистам не удалось прорваться в Абхазию и Закавказье. Неудачи постигли их и на других направлениях юга СССР, где под градом контрударов Красной армии гитлеровцам пришлось перейти к обороне.

Советские солдаты на руинах Новороссийска

© Минобороны РФ

Пользуясь вынужденной паузой в наступательных действиях противника, советское командование стянуло на Кавказ новые подразделения и материальные ресурсы. В ходе зимних боёв 1943 года советские воины освободили оставленные ранее Моздок, Пятигорск, Ставрополь и Краснодар.

Большое значение для успешного продвижения Красной армии на юге России имело поражение оккупантов на Сталинградском направлении. Там в конце ноября 1942 года попала в котёл 300-тысячная группировка под командованием Фридриха Паулюса.

На помощь ей были брошены танковые соединения вермахта, задействованные в боях на Северном Кавказе. Однако у вражеских формирований не получилось прорвать кольцо. 6-я армия Паулюса стала голодать и практически утратила боеспособность. 2 февраля 1943 года немецкий фельдмаршал объявил о капитуляции.

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Примерно в это же время Красная армия начала операцию «Море» по десантированию к юго-западу от Новороссийска двух отрядов: основного и отвлекающего под командованием майора Цезаря Куникова. Таким образом советское командование намеревалось создать один из плацдармов для деоккупации западных районов города.

Однако из-за шторма не удалось высадить основную десантную группировку. В результате всю мощь вражеского удара приняло на себя подразделение Куникова, закрепившееся неподалёку от посёлка Станички и мыса Мысхако. Этот клочок территории красноармейцы назвали Малой Землёй и поклялись превратить его в «большую могилу для гитлеровцев».

По состоянию на 4 февраля численность «малоземельцев» составляла 262 солдата, но уже к 10 февраля их стало 17 тыс. Отважные десантники смогли выбить нацистов с наиболее опасных позиций, прилегающих к их укрепрайону, но создать плацдарм для броска на Новороссийск им не удалось, в том числе из-за ситуации на других фронтах.

Во второй половине февраля 1943 года Красная армия пропустила болезненный контрудар противника в районе Донбасса. В результате советское командование было вынуждено на несколько месяцев отложить наступление на Новороссийск. В этих условиях «малоземельцы» перешли к обороне. Десантники героически держались 225 дней и перешли в атаку только в сентябре 1943 года.

Освобождение города и прилегающих к нему территорий осуществлялось в рамках Новороссийско-Таманской операции, которую проводили войска Северо-Кавказского фронта с 9 сентября по 9 октября 1943 года.

Направления ударов Красной армии в районе Новороссийска в сентябре — октябре 1943 года

© Минобороны РФ

Советским войскам противостояли более 400 тыс. солдат вермахта, 2,9 тыс. орудий и миномётов, свыше 100 танков и штурмовых орудий. Кроме того, немцы создали мощный оборонительный рубеж, получивший название «Голубая линия». Она обеспечивала врагу отличный обзор и возможность обстрела наступающих советских группировок.

«Оборона (противника. — RT) состояла из главной полосы глубиной до 5—6 км и ряда позиций в глубине. Её основу составляли узлы сопротивления и опорные пункты, расположенные в населённых пунктах и на господствующих высотах. Отрытые вдоль всего переднего края обороны две сплошные траншеи, связанные ходами сообщения, изобиловали долговременными огневыми точками, блиндажами и землянками», — так описывается «Голубая линия» в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ.

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Советские войска превосходили немецкие почти в полтора раза по пехоте и артиллерии, более чем в три раза — в авиации. Главный замысел Новороссийско-Таманской операции состоял в рассечении группировки противника с последующим её разгромом по частям. В частности, Красная армия намеревалась не допустить эвакуации в оккупированный на тот момент Крым.

К середине сентября 1943 года из-за массированных ударов советских войск с моря, суши и воздуха немцы понесли значительные потери, израсходовали тактические резервы и заметно ослабили сопротивление. Активно действовала и группировка войск с мысхакского плацдарма, овладевшая южной частью Новороссийска.

15 сентября оккупанты стали покидать часть оборонительных рубежей. На следующий день Новороссийск был полностью освобождён. В последующие три недели войска Северо-Кавказского фронта очищали от вермахта Таманский полуостров.

Как заявил в комментарии RT сотрудник Музея Победы Александр Арсентьев, полное возвращение Новороссийска окончательно устранило угрозу повторного немецкого наступления на Кавказ, где противник намеревался захватить Грозненский и Бакинский нефтяные районы.

«После овладения Красной армией Новороссийском были высвобождены значительные силы, которые можно было задействовать на других направлениях. Также советские войска получили удобную военно-морскую базу для последующего освобождения Крыма», — подчеркнул Арсентьев.