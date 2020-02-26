«Создатель советского океанского флота»: как адмирал Сергей Горшков изменил мировой баланс сил

110 лет назад родился адмирал Сергей Горшков, долгие годы возглавлявший Военно-морской флот СССР. По словам историков, в годы Великой Отечественной войны он сыграл значительную роль в остановке гитлеровского наступления на берегах Чёрного моря и освобождении Юго-Восточной Европы. Однако главной его заслугой считается создание советского океанского флота, который стал ракетно-ядерным во время работы Горшкова на посту главнокомандующего ВМФ СССР, который он занимал почти 30 лет. Согласно оценкам экспертов, современный российский военный флот в известной мере также является детищем Горшкова, а многие замыслы адмирала остаются актуальными и в наше время.

26 февраля 1910 года в городе Каменец-Подольский в семье учителей родился Сергей Горшков. Детство он провёл в подмосковной Коломне. В 1926 году поступил на физико-математический факультет Ленинградского университета. Учёбу Сергей совмещал с работой в порту, где проникся морской романтикой. Год спустя Горшков оставил университет и поступил в Военно-морское училище имени Фрунзе. Морскую практику он проходил на легендарном крейсере «Аврора».

Опыт боевого управления

Действительная военная служба для Сергея Горшкова началась в 1931 году на Чёрном море — вахтенным начальником, а затем штурманом на эскадренном миноносце «Фрунзе». Однако уже в 1932 году молодой офицер был переведён на Тихоокеанский флот. Вскоре он занял первую самостоятельную командную должность. В 1934 году Горшков возглавил сторожевой корабль «Бурун», а в 1937 году — эсминец «Разящий». В том же году он окончил спецкурсы командного состава Военно-морского флота, стал начальником штаба, а позже — командиром бригады эсминцев Тихоокеанского флота.

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«Опыт боевого управления Сергей Горшков получил в ходе боёв с японскими милитаристами у озера Хасан», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

В 1939 году Горшков вернулся на Черноморский флот на должность командира бригады эскадренных миноносцев. Великую Отечественную войну он встретил уже командиром бригады крейсеров. Находящиеся под его руководством корабли одними из первых дали отпор нацистской агрессии — рано утром 22 июня 1941 года они участвовали в отражении авианалёта на Севастополь.

В августе — октябре 1941 года бригада под командованием Горшкова принимала активное участие в обороне Одессы. Корабли поддерживали защитников города артиллерийским огнём с моря по румынско-немецким войскам. А 22 сентября Горшков командовал высадкой Григорьевского десанта, способствовавшего разгрому двух румынских дивизий и захватившего батарею дальнобойной артиллерии, которая обстреливала Одессу.

В октябре 1941-го Горшков возглавил Азовскую военную флотилию. Он участвовал в Донбасско-Ростовской оборонительной и Керченско-Феодосийской десантной операциях, сыграл важную роль в обороне побережья Кавказа.

Памятник в честь моряков Азовской флотилии, Бердянск

© Nataliya Shestakova / wikimedia.org

«В 1942 году Горшков стал заместителем командующего Новороссийским оборонительным районом. Некоторое время командовал войсками 47-й армии. Это единственный за годы Великой Отечественной войны случай, когда общевойсковой армией официально руководил моряк», — отметил Юрий Кнутов.

Западную часть Новороссийской бухты Горшков в ходе отвода советских войск покидал на последнем катере.

Преследование врага

По словам историка, моряки Горшкова внесли свой вклад в оборону Кавказа. В том числе благодаря их усилиям, нацисты так и не смогли прервать связь СССР с территорией Ирана и кавказскими нефтепромыслами.

В 1943 году была возрождена ранее расформированная Азовская флотилия, и Горшков снова её возглавил.

«Во главе флотилии он участвовал в Донбасской, Новороссийско-Таманской и Керченско-Эльтигенской операциях. Находящиеся под его командованием корабли высаживали десанты на занятом врагом побережье и обеспечивали их поддержку с моря», — рассказал Кнутов.

Советские мониторы на Дунае

© statehistory.ru

Весной 1944 года Горшков был назначен командиром Дунайской флотилии. На этой должности он, по словам Кнутова, сыграл важную роль в изгнании нацистов из юго-западных регионов СССР, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Причём моряки часто шли в авангарде наступления.

«Там, где сухопутным войскам сразу не удавалось прорваться или закрепиться, корабли Дунайской флотилии высаживали десанты», — отметил историк.

В начале 1945-го Сергей Горшков, носивший к этому времени воинское звание вице-адмирала, был переведён на должность командующего эскадрой Черноморского флота. Три года спустя он возглавил штаб ЧФ, а в 1951 году получил назначение на пост командующего Черноморским флотом.

Эра Горшкова

В июле 1955 года Горшков стал заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР, а в январе 1956 года — главкомом и заместителем министра обороны. Возглавлять советский ВМФ ему было доверено на протяжении 29 лет.

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«Сергей Горшков — единственный адмирал, период деятельности которого был признан отдельной эрой. «Эра Горшкова» — так и писали западные СМИ о времени его нахождения на посту главкома», — подчеркнул в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

По словам эксперта, советский, а в известной мере и современный российский океанский флот являются «детищами Горшкова».

«Он вошёл в историю как гениальный организатор, администратор, управленец. Он не просто направлял в определённые регионы мирового океана группы кораблей, он создавал стратегию. Этот человек был для отечественного флота буквально всем. При нём в сухопутной по большому счёту державе флот стал одним из ключевых и мощнейших орудий защиты национальных интересов», — подчеркнул Стрельбицкий.

По его словам, Горшков был сторонником развития океанского и подводного флота, дальних боевых походов.

«Корабли под советским военно-морским флагом появились практически во всех морях мира. Флот стал ракетно-ядерным, превратившись в один из ключевых компонентов обеспечения безопасности страны и изменив за счёт ядерных ракетоносцев баланс сил в мире. Кроме того, что немаловажно, советские корабли, как надводные, так и подводные, получили в это время ядерные силовые установки, обретя практически неограниченный ресурс хода», — продолжил историк.

Адмирал Сергей Горшков с моряками Дунайской военной флотилии

РИА Новости

Специалист отметил, что с приходом Горшкова на пост главкома ВМФ резко интенсифицировались научные исследования в интересах флота. Множество НИИ и конструкторских бюро проектировали новые суда, самолёты морской авиации, разрабатывали современные оружейные системы.

При этом, работая над стратегией развития флота, Сергей Горшков не забывал о его текущих нуждах, старался разбираться во всех аспектах деятельности своих подчинённых. Он проводил личные собеседования с командирами первых советских ядерных субмарин и участвовал в испытании новых подводных кораблей, хотя это, естественно, было сопряжено с риском для жизни.

«Оценки деятельности Горшкова как личности иногда звучат неоднозначные. Прежде всего это связано со сложным характером адмирала. Однако никто из тех, кто разбирается в проблемах флота, не скажет, что он был не на своём месте», — подчеркнул Стрельбицкий.

Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Гречко (слева), начальник Главного политического управления Вооружённых сил СССР Алексей Епишев (справа) и главком ВМФ Сергей Горшков во время оперативно-стратегических учений

РИА Новости

© Валерий Шустов

По словам Юрия Кнутова, «американцы в бульварных газетах, играя на публику, могли называть советский флот времён Горшкова «ржавыми корытами», зато в экспертных изданиях и специальных докладах били тревогу, буквально крича о том, что флот сухопутного СССР догоняет, а в чём-то и превосходит флот «великой морской державы» США».

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«В средствах массовой информации, как западных, так и постсоветских, можно найти критические утверждения по поводу того, что в СССР при Горшкове было слишком много типов кораблей, стратегия развития авианосцев была неверной, а на подводные лодки и морскую авиацию делался слишком большой акцент. Но на практике нужно констатировать, что советский ВМФ справлялся со своими задачами блестяще. А ведь это был не флот мирного времени. Он отлично решал свои задачи во время Карибского кризиса, ближневосточных конфликтов, войны во Вьетнаме», — заметил Кнутов.

Сергей Горшков находился на посту главкома ВМФ до 1985 года, после чего был переведён в группу Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, при жизни стал почётным гражданином ряда городов. Ему дважды было присвоено звание Героя Советского Союза, множество орденов и медалей СССР и других государств.

Скончался Сергей Горшков 13 мая 1988 года. После себя он оставил несколько книг, содержащих воспоминания флотоводца и его оценки событий советской военно-морской истории. Памятники ему установлены в различных городах СССР. Его имя было присвоено двум боевым кораблям. В 2013 году Минобороны России учредило ведомственную медаль «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков».

«Это был герой войны, создатель советского океанского флота, человек-глыба. Многие его замыслы в области военно-морского дела остаются актуальными и в наши дни», — подытожил Юрий Кнутов.