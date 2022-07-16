Стихийный процесс: как Июльское восстание повлияло на развитие революционных событий в 1917 году

105 лет назад в Петрограде начались события, известные как Июльское восстание или Июльский кризис. В столице России прошли массовые манифестации солдат, матросов и рабочих, требовавших передать всю власть в стране Советам. Демонстрации переросли в вооружённые столкновения с политическими оппонентами и были разогнаны верными Временному правительству частями. Историки до сих пор не могут дать однозначной оценки Июльскому восстанию. Одни считают его «пробой сил» со стороны РСДРП(б), другие — стихийным событием, из которого большевики смогли извлечь для себя важный политический урок.

16 июля 1917 года (3 июля по старому стилю) в Петрограде начались масштабные народные волнения, в ходе которых манифестанты требовали передать власть Советам. Когда демонстрации переросли в перестрелки, Временное правительство разогнало их с помощью прибывших с фронта частей. Историки до сих пор не дали единой оценки этим событиям. Одни считают их неудачной попыткой РСДРП(б) взять власть в свои руки, другие — стихийным кризисом.

Причины восстания

Летом 1917 года в Петрограде сложилась напряжённая социально-политическая ситуация.

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«В России продолжал усугубляться кризис, начавшийся на фоне свержения монархии в марте 1917 года. В стране фактически сложилась ситуация двоевластия между Временным правительством и Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, представлявшим левые силы», — рассказал в разговоре с RT научный методист Музея Победы Александр Арсентьев.

По словам историков, в это время популярность большевиков в Петрограде и некоторых других городах стремительно росла, однако своих сторонников в полной мере они не контролировали.

«Ещё с апреля у большевиков существовала боевая организация, у членов которой были экстремистские настроения. Действовали они зачастую без согласования с большевистской верхушкой», — отметил в беседе с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Щетинов.

В начале июля 1917 года произошли события, усугубившие кризис в стране. Российские войска под давлением союзников по Антанте совершили попытку масштабного наступления на Юго-Западном фронте. Для этого на передовую потребовалось отправить новые части, что вызвало возмущение у солдат.

Таврический дворец в Петрограде

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3 июля приказ отправить на фронт примерно половину своего личного состава и около 500 пулемётов получило самое большое подразделение Петроградского гарнизона — 1-й пулемётный полк. В части пошли слухи, что после этого полк могут полностью расформировать. Среди солдат начались разговоры о необходимости выходить на акции протеста. По словам историков, вскоре лозунги пулемётчиков обрели широкий политический характер. Солдаты стали призывать к отставке Временного правительства и передаче всей власти в России Советам.

При этом 1-й пулемётный полк имел уже серьёзный революционный опыт. До начала Февральской революции он базировался в Ораниенбауме, и, когда его личный состав узнал о начале беспорядков в Петрограде, солдаты прибыли в столицу и приняли участие в свержении царского правительства.

Июльское восстание

16 июля 1917 года в 1-м пулемётном полку начались митинги. Военные выбрали Временный революционный комитет, в состав которого входили анархисты и большевики. Возглавил ВРК большевик с дворянским происхождением, пользовавшийся значительным авторитетом в полку, — прапорщик Адам Семашко. По словам историков, к этому времени он сильно сблизился с анархистами и начал выходить из-под контроля РСДРП(б).

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Семашко взял на себя руководство протестами в полку и приказал пулемётчикам отправляться в другие воинские части с призывами к восстанию. Вскоре отряды заняли Финляндский вокзал и Петропавловскую крепость.

У историков до сих пор нет однозначного мнения относительно того, как большевики отреагировали на выступления военнослужащих 1-го пулемётного полка. По мнению одних специалистов, руководство большевиков поддерживало восстание и планировало захватить власть в стране, другие считают, что военная организация РСДРП(б) поддерживала выступления пулемётчиков, а ЦК — нет. Также существует мнение, что большевики на уровне партийного руководства сначала вообще дистанцировались от происходящего в 1-м пулемётном полку и начало восстания носило сугубо стихийный характер.

Части Петроградского гарнизона отреагировали на призывы пулемётчиков неоднозначно. Одни их поддержали, другие осудили. Были и такие, кто заявил о своём нейтралитете. Массово выступили на стороне протестующих солдат петроградские рабочие.

«В городе звучали призывы о передаче всей власти Советам. Начались стихийные демонстрации. Члены ЦК большевиков хватались за голову, не зная, что им делать», — рассказал Юрий Щетинов.

Значительное количество людей двинулось к Таврическому дворцу, в котором находился Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

«Около часу ночи по Садовой улице на Невский проспект с развевающимися знамёнами и пением революционных песен шли 30 тыс. путиловцев с жёнами и детьми, рабочие и работницы Петергофского, Московского и Коломенского районов», — писала советский историк Софья Левидова.

Конспиративные документы Владимира Ленина

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Как рассказывает в своей статье «Июльское восстание» историк Олег Назаров, вскоре группа рабочих Путиловского завода ворвалась в зал заседания ЦИК Советов. Один из делегатов вскочил на трибуну и, потрясая винтовкой, потребовал передать Советам всю власть. Однако председатель президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов меньшевик Николай Чхеидзе протянул путиловцу воззвание ВЦИК о запрете демонстраций и сказал: «Вот, товарищ, возьмите, пожалуйста, прошу вас, и прочтите. Тут сказано, что вам надо делать и вашим товарищам-путиловцам».

Руководство ВЦИК требовало, чтобы протестующие отправлялись по домам. Как отмечают эксперты, рабочие и солдаты предлагали Советам всю полноту власти в стране, однако те отказались её принять. Произошедшее вызывало у протестующих сильную растерянность. Однако протесты на спад не пошли.

Владимир Ленин в это время из-за плохого самочувствия отдыхал на даче у своего приятеля Владимира Бонч-Бруевича. Это, по словам историков, ещё раз подтверждает, что большевики изначально не готовились к захвату власти. О массовых протестах в Петрограде Ленин узнал только утром 17 июля, после чего выехал в столицу.

Параллельно в город прибыли поддерживавшие большевиков матросы из Кронштадта. Встретившись с Лениным, они попытались получить от него ответ относительно задач вооружённой демонстрации. Однако лидер большевиков, согласно воспоминаниям современников, уклончиво заявил о необходимости продолжать борьбу за установление в России советской власти, но ни к каким конкретным действиям призывать не стал.

В целом 17 июля численность протестующих в Петрограде достигла 400—500 тыс. человек, из которых до 60 тыс. были солдатами. Параллельно в городе начались акции противников революции. Неизвестные стали открывать по демонстрантам огонь из окон и с крыш зданий. Революционеры стреляли в ответ. В этих перестрелках погибли 56 человек, около 650 получили ранения.

ВЦИК окончательно отклонил требования демонстрантов и постановил, что вся власть в России должна принадлежать Временному правительству. Также с фронта были вызваны воинские подразделения, которые 18 июля установили контроль над центральной частью Петрограда, разгромили типографию и редакцию большевистской газеты «Правда».

Части, принимавшие участие в подавлении Июльского восстания

© Wikimedia commons

Находящиеся под контролем Временного правительства спецслужбы распространили по редакциям газет сообщение о том, что Ленин якобы является германским шпионом. Многие в обществе стали относиться к нему хуже, чем раньше, и лидеру большевиков пришлось уйти на нелегальное положение.

19 июля матросы Балтийского флота покинули здание Петропавловской крепости, а большевики — превращённый ими в партийный штаб ещё в начале революции особняк балерины Матильды Кшесинской. Демонстрации в Петрограде прекратились. Многие из большевиков были арестованы по обвинению в организации незаконных вооружённых выступлений. Солдат 1-го пулемётного полка массово отправили на фронт.

«Действия восставших в ходе июльских событий были беспорядочными и неорганизованными. Они явно не планировались как нечто серьёзное», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Василий Цветков.

По мнению Юрия Щетинова, Июльское восстание заставило Ленина сделать далеко идущие выводы.