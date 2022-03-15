«Кругом измена, и трусость, и обман»: как Николай II отрёкся от престола

105 лет назад состоялось отречение от престола последнего российского императора Николая II, ставшее одним из кульминационных моментов Февральской революции. На следующий день от власти официально отказался брат Николая Романова — великий князь Михаил Александрович. Эти события означали пресечение более чем трехсотлетнего правления династии Романовых и истории монархии в России. По словам экспертов, многие детали отречения последнего царя от престола до сих пор остаются загадкой. Нет однозначного мнения относительно легитимности процедуры отстранения Николая II от власти, а некоторые историки считают сам манифест об отречении подложным. Как отмечают аналитики, падение монархии стало одной из причин хаотизации политических процессов в России и начала Гражданской войны.

15 марта 1917 года был официально отстранён от власти последний император России Николай II, а на следующий день свой отказ от престола подписал также великий князь Михаил Александрович. Таким образом пресеклось правление династии Романовых и пала монархия в России. По словам историков, легитимность процедуры отстранения от власти Николая II вызывает много вопросов, а падение монархии усугубило и без того сложную общественно-политическую ситуацию в стране, став одной из причин, приведших к гражданской войне в России.

Февральская революция

В начале 1917 года в России на фоне событий Первой мировой войны значительно ухудшилась социально-экономическая ситуация и обострились политические противоречия. Как рассказал RT историк Евгений Спицын, особенно остро это ощущалось в Петрограде, где возникли проблемы со снабжением населения продуктами питания, а предприятий сырьём. Из-за отсутствия топлива в начале марта остановился Путиловский завод, и тысячи его рабочих остались без средств к существованию. Работники других предприятий из солидарности с путиловцами и в знак протеста против ухудшения социально-экономический ситуации выходили на стачки.

Несмотря на сложную ситуацию в столице, император Николай II 7 марта 1917 года отбыл в Ставку в Могилёв. На следующий день демонстрации, посвящённые Международному женскому дню, начали перерастать в Петрограде в массовые акции протеста. С этого дня историки отсчитывают начало Февральской революции. Уже 9 марта свыше 200 тыс. работников петроградских предприятий объявили забастовку. На улицах звучали антимонархические лозунги.

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Министр внутренних дел Александр Протопопов лаконичной телеграммой сообщил Николаю II о «беспорядках в столице на продовольственной почве», уверив при этом императора в своей способности взять ситуацию под контроль. Но выставленные у мостов через Неву военно-полицейские заставы остановить протестующих не смогли. 10 марта к забастовке, по оценкам историков, присоединились до 350 тыс. человек. Николай II отправил командующему войсками Петроградского военного округа Сергею Хабалову приказ «прекратить беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией».

11 марта военные и полиция открыли по участникам демонстраций огонь на поражение. Несколько десятков манифестантов погибли. Однако взять ситуацию в Петрограде под контроль властям не удалось. Солдаты нескольких полков отказались стрелять по демонстрантам.

Председатель совета министров князь Николай Голицын с разрешения Николая II приостановил работу Государственной Думы. Её председатель Михаил Родзянко отправлял императору телеграммы, пытаясь убедить его в опасности сложившегося положения и в необходимости формирования нового правительства. Но Николай II, согласно воспоминаниям современников, сказал: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать».

Демонстрации в Петрограде в марте 1917 года

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12 марта к восставшим петроградцам начали массово присоединяться солдаты столичного гарнизона. Протестующие подожгли здание Окружного суда и начали выпускать заключённых из тюрем. Толпа восставших подошла к Таврическому дворцу, служившему резиденцией Государственной Думе. По словам современников, протестующие хотели услышать от представителей Думы, что им делать дальше.

Родзянко в разговоре с депутатом от оппозиционного «Прогрессивного блока» (политического объединения, основу которого составляли партии либерального толка) Василием Шульгиным заявил, что он не желает бунтовать против верховной власти. Но Шульгин посоветовал ему брать власть «как верноподданному», так как члены императорского правительства сбежали, а государство без власти существовать не может. В тот же день в Государственной Думе был образован Временный комитет, взявший на себя функции правительства. Семь из двенадцати членов комитета входили в «Прогрессивный блок». Параллельно в Петрограде был создан Совет рабочих депутатов, который возглавил меньшевик Николай Чхеидзе. В столице возникла ситуация двоевластия.

Знаменская площадь во время Февральской революции 1917 года

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Участники восстания взяли под свой контроль петроградские арсеналы, а также объекты транспорта и связи. Николай II приказал снять с фронта и направить к Царскому селу группу войск. Возглавить её он поручил генералу Николаю Иванову, назначенному им командующим Петроградским военным округом с «чрезвычайными полномочиями».

Отречение императора

13 марта Николай II, вопреки уговорам своего окружения, покинул Могилёв и выехал по железной дороге в Царское село. Но в этот же день в Петрограде сдались последние верные ему части. Восставшие заняли Адмиралтейство и Зимний дворец. Полиция была распущена, начались самосуды над сотрудниками правоохранительных органов и армейскими офицерами. Никаких рычагов влияния на ситуацию в столице у императора не осталось.

Комиссар Временного комитета в министерстве путей сообщения Александр Бубликов приказал железнодорожникам остановить движение императорского поезда в сторону Царского села. Рано утром 14 марта Николай II приказал перенаправить поезд на Псков. Там находился штаб Северного фронта, которым командовал генерал Николай Рузский. Генерал Иванов, так и не дождавшись императорского поезда в Царском селе, вернулся в Ставку.

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Приехав вечером 14 марта в Псков, Николай II узнал, что правительства в стране фактически нет, а Петроград полностью контролируется восставшими. На следующий день Временный комитет сформировал кабинет министров во главе с Георгием Львовым. Лидер Конституционно-демократической партии Павел Милюков публично назвал Николая II «старым деспотом» и потребовал его низложения.

Генерал Рузский проинформировал императора, что локализовать восстание в Петрограде не удалось, и передал ему полученное по телеграфу требование Родзянко об отречении от престола в пользу наследника Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича. Николай II по телеграфу запросил мнение по этому вопросу у командующих фронтами. Отречение поддержали все, за исключением командующего Черноморским флотом адмирала Александра Колчака.

Вечером 15 марта в Псков прибыли представители Государственной Думы Василий Шульгин и Александр Гучков. Николай II заявил им, что не может отречься от престола в пользу сына из-за тяжелого состояния его здоровья, и предложил передать власть брату — Михаилу Александровичу.

Акт об отречении от престола императора Николая II

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Согласно наиболее распространённой версии, поздно вечером 15 марта 1917 года Николай II поставил карандашом подпись под специально составленным манифестом об отречении от престола. При этом время подписания документа было обозначено, как «15 час». По мнению части историков, таким образом император хотел подчеркнуть, что принял решение сам, а не под давлением Шульгина и Гучкова. Некоторые обстоятельства отстранения Николая II от власти вызывают у экспертов серьёзные сомнения.

«Что касается отречения Николая II, то я сомневаюсь в том, что та бумага, которая сейчас лежит в государственном архиве РФ — подлинная. Она прослеживается нами с 1928 года, до этого момента путь её не ясен. Сомневаюсь в том, что отречение, как таковое, было когда-либо подписано государем Николаем Александровичем», — заявил в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

По его словам, истинные детали отстранения императора от власти до сих пор неизвестны, а смена власти в России произошла в результате заговора, за которым могли стоять финансовые круги Великобритании.

Сожжение символов царской власти в Петрограде

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Как рассказал RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий, одним из факторов, заставивших Николая II подписать отречение от престола, могли стать опасения за безопасность его семьи, находившейся в это время в Царском селе.

«Семья, которую Николай II глубоко и искреннее любил, оказалась недоступна, причём император не мог больше полагаться на верность царскосельской охраны и поэтому считал, что его родные находятся в опасности. Представители круга офицеров и генералов высшего командования, которым Николай II верил и на которых он рассчитывал, начали его предавать. Он оказался нервно истощён и ошеломлён. Николай II посчитал, что его ударил Господь Бог, и это окончательно выбило его из колеи. После этого император покорно согласился на привезённые ему условия. Николай хотел воссоединиться с семьёй, которую он предпочёл власти», — отметил Крушельницкий.

Отказ от принятия престола великого князя Михаила Александровича

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Как отметил Евгений Спицын, акт об отречении Николая II сомнителен с юридической точки зрения, так как император не мог отречься от власти за своего сына. Николай II это понимал и, с большой долей вероятности, согласился подписать документ только под угрозой физического уничтожения.

В своём дневнике на следующий день после отстранения от власти Николай Романов написал: «Кругом измена и трусость, и обман».

«Долой орла!», картина И. А. Владимирова

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16 марта от престола официально отказался и великий князь Михаил Александрович. По словам Евгения Спицына, таким образом пресеклось более чем трехсотлетнее правление династии Романовых и завершилась история монархии в России.

«Отстранение Николая II от власти привело к смене государственного строя в экстремальных обстоятельствах войны. И хуже всего от этого пришлось тем самым массам русского народа, которые с радостным гиканьем устроили для себя праздник непослушания власти, обернувшийся затем страшной кровью в годы гражданской войны. И только через огромные жертвы пришло понимание того, что людям необходимо жёсткое государство, способное утихомирить народные страсти», — подытожил Александр Крушельницкий.