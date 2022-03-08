«Клубок социальных противоречий»: почему в России произошла Февральская революция 1917 года

105 лет назад в России началась Февральская революция, которая привела к падению монархии и ожесточённой борьбе за власть между различными политическими группами. Вопрос о причинах её начала эксперты называют одним из самых сложных в отечественной истории. Одни считают, что к падению самодержавия в России привёл системный политический и экономический кризис, другие полагают, что Февральская революция стала результатом случайного совпадения ряда обстоятельств.

8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю) в Петрограде начались массовые митинги, переросшие в дальнейшем во всеобщую стачку под антимонархическими лозунгами. С этого момента историки обычно отсчитывают начало Февральской революции в России. У экспертов нет единого мнения относительно оценки причин и последствий этих событий. Одни считают, что революция была закономерным ответом на политико-экономический кризис в стране и носила прогрессивный характер, другие видят в ней случайное деструктивное событие.

Причины и предпосылки

По словам историков, истоки событий 1917 года нужно искать в начале ХХ века, когда в Российской империи резко обострились социальные и политические противоречия, усугубившиеся на фоне поражений России в Русско-японской войне. Эти процессы привели к Революции 1905—1907 годов, которая, однако, не смогла кардинально изменить ситуацию в стране.

«Экономические реформы начала ХХ века повысили благосостояние широких народных масс, и возникла иллюзия, что темпы улучшений могли быть выше, если бы не царская бюрократия. Многие считали, что достаточно убрать правительство и бюрократов, чтобы начать жить ещё лучше. Крестьяне хотели получить больше земли в европейской части России, а не ехать за ней на Дальний Восток или в Сибирь. Рабочие требовали более высоких зарплат», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

По словам историка, кроме того, правительство потратило колоссальные средства на войну с Японией, поражения в которой оскорбили национальные чувства населения России.

«Всё это привело к серии хаотичных и бессистемных мятежей», — отметил Крушельницкий.

Николай II под влиянием происходящего подписал в октябре 1905 года манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», обещавший людям политические свободы.

«Это было страшной тактической ошибкой, так как консолидированное мнение, выражавшее интересы всех основных социальных групп, в обществе отсутствовало. Одни требовали мелких уступок, другие коренных перестановок, третьи хотели убрать царя. Совместить все требования было невозможно. Царь же пообещал, что всё будет хорошо, и в результате не удовлетворил никого. Его обещания противоречили формальной логике и оказались неисполнимы. Однако революция 1905 года оказалась недореволюцией, которая не привела к радикальной смене политического режима», — подчеркнул Александр Крушельницкий.

По словам доцента МГУ им. М.В. Ломоносова Юрия Щетинова, российские власти в начале ХХ века пытались проводить ускоренную политическую и экономическую модернизацию страны и хотели догнать по уровню промышленного развития западные державы.

«Но политический прогресс был отыгран назад в 1907 году, когда, согласно положению о выборах в Государственную думу, были введены неравные квоты для различных социальных групп. Модернизация же в целом носила догоняющий, рывковый, не органичный характер», — подчеркнул в комментарии RT Щетинов.

Ещё один узел противоречий, по словам историков, завязывался в сфере международных отношений. Как отметил Александр Крушельницкий, власти Германии рассчитывали через польскую границу получать русские ресурсы и поставлять в Россию свои товары, неся при этом минимальными транспортные расходы. Однако сближение Санкт-Петербурга и Берлина всеми силами срывала Великобритания, соперничавшая с Германией за влияние в Европе и колониях. При этом Россию Лондон пытался поставить в зависимое от себя положение.

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«Английские банкиры и Франция после Русско-японской войны кредитовали Россию под раздевающие проценты и на сложнейших условиях. Давая средства в долг, Лондон требовал того, чтобы в случае войны Россия оказалась на его стороне», — подчеркнул Крушельницкий.

По словам научного сотрудника Музея Победы Андрея Сементковского, после начала Первой мировой войны противоречия в российском обществе обострились ещё больше. Рост зарплат рабочих перестал успевать за инфляцией, а крестьяне начали роптать из-за массового ухода на фронт трудоспособных мужчин и реквизиции лошадей на нужды армии.

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«Германия, Великобритания и Франция имели в России разветвлённые сети агентуры, которые пытались воздействовать на умы населения в интересах своих хозяев, из-за чего противоречия обострялись ещё больше», — отметил Сементковский в беседе с RT.

Как рассказал Александр Крушельницкий, социально-экономические изменения приводили к увеличению количества маргиналов и росту уровня преступности. Обедневшие рабочие при этом наблюдали за роскошной жизнью городской верхушки.

«Сложной оказалась и ситуация в войсках. Кадровая армия была перемолота за первые полтора года войны. Погибла и значительная часть гвардии, которая вместо охраны власти была отправлена на фронт. В офицерском корпусе росло число людей с радикальными настроениями, считавших, что войну можно выигрывать без царя. Радикальные настроения передавались и солдатам, набранным преимущественно из неграмотных крестьян. Многие вообще утрачивали понимание того, за что они воюют», — подчеркнул эксперт.

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По словам историков, раздражение значительной части российского общества было направлено на фигуры жены Николая II Александры Фёдоровны, которая была уроженкой Германской империи, и «старца» Григория Распутина. Ходили слухи о том, что они якобы состоят в интимной связи и оказывают огромное влияние на управление империей в интересах Германии. Шли разговоры о том, что Николая II следует убирать с политической арены, что приводило к возникновению политических заговоров.

Начало революции

Зима 1916—1917 годов оказалась чрезвычайно холодной. Из-за низких температур начали выходить из строя железнодорожные локомотивы, и это негативно сказывалось на работоспособности всей транспортной инфраструктуры страны.

В феврале 1917 года в Петрограде начались перебои с поставками хлеба. Причины историки оценивают неоднозначно. По мнению одних, в городе из-за транспортных проблем сократились запасы муки. Другие утверждают, что муки было достаточно, однако не хватало квалифицированных пекарей, мобилизованных на фронт. Если раньше в городе было объявлено о введении карточек на сахар, то в феврале пошли слухи о том, что по карточкам начнут отпускать и хлеб. Население бросилось создавать запасы продуктов питания. У булочных возникли очереди, которые в те дни называли «хвостами». По словам историков, общение недовольных людей во время стояния в «хвостах» накаляло обстановку ещё больше.

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3 марта 1917 года в Петрограде из-за отсутствия топлива остановилось крупное предприятие — Путиловский завод. Оставшиеся без средств к существованию люди открыто выражали своё недовольство.

В правительстве была популярна идея о подавлении народных выступлений силой. Однако ресурсов для этого, по мнению историков, не хватало. В Петрограде и его окрестностях стояло около 150 тыс. военнослужащих, но это были преимущественно не слишком надёжные части, укомплектованные резервистами и призывниками второй волны.

«Петроградский гарнизон сам превратился в благодатную среду для распространения революционных идей», — отметил Андрей Сементковский.

При этом Николай II на фоне обострения ситуации в Петрограде отбыл в Ставку в Могилёв и не контролировал ситуацию ни в столице, ни в стране в целом.

Император Николай II

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8 марта 1917 года, в Международный женский день, на улицы Петрограда вышли тысячи работниц столичных предприятий, звучали лозунги «Хлеба!» и «Долой голод!». Их массово поддерживали рабочие петроградских заводов. К стачке в сжатые сроки присоединились около 90 тыс. рабочих. На следующий день число протестующих возросло, по оценкам историков, примерно до 200 тыс. человек. Забастовка в городе обрела всеобщий характер.

Помимо требований обеспечить народ хлебом, среди демонстрантов звучали антивоенные и антимонархические лозунги. Над толпой развевались красные флаги. Остановился учебный процесс в университетах. Студенты присоединялись к протестующим.

По словам Андрея Сементковского, оппозиционные политические партии в это время проводили совещания, на которых обсуждалось, как использовать происходящее в Петрограде для смены режима.

Демонстрация во время Февральской революции 1917 года

РИА Новости

Власти начали выводить на улицы Петрограда солдат гвардейских запасных полков и усиленные наряды полиции, пытаясь перекрыть основные магистрали и остановить продвижение демонстрантов, но ситуация быстро приобретала неконтролируемый характер. В Петрограде начиналась революция.

«Элита оказалась неспособна вести Россию по пути модернизации. Никто не распутал тугой клубок социальных противоречий, и рано или поздно всё должно было взорваться. Так это и произошло», — подытожил Юрий Щетинов.

По словам Александра Крушельницкого, первыми петроградскими событиями 8 марта 1917 года воспользовались буржуазные партии, вступившие между собой в сговор и поддерживавшие тесную связь с англо-французскими элитами.

«Сложившаяся ситуация была использована для устранения с политической арены Николая II, но эта победа оказалась пирровой. Буржуазные партии не имели широкой социальной опоры, могли рассчитывать только на внешнюю поддержку и уже вскоре продемонстрировали свою беспомощность. Это сделало неизбежным захват власти в октябре 1917 года леворадикальными силами», — подытожил Крушельницкий.