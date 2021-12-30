«Избавить Россию от её злого гения»: почему убийство Григория Распутина до сих пор остаётся исторической загадкой

105 лет назад был убит Григорий Распутин — сибирский крестьянин, сблизившийся с царской семьёй, которого одни почитали как старца и целителя, а другие ненавидели. Личность Распутина и обстоятельства его гибели до сих пор вызывают дискуссии среди историков. У экспертов нет единого мнения относительно того, кем он был на самом деле, какой была его роль в истории России и кто его убил. О судьбе и гибели одной из самых загадочных личностей начала ХХ века — в материале RT.

В ночь на 30 декабря 1916 года (17 декабря по старому стилю) в Петрограде был убит Григорий Распутин. Даже спустя 105 лет известны не все обстоятельства его гибели. Противоречивой считается и та роль, которую он сыграл в истории России.

«Мужик при царе»

Официальной датой рождения Григория Распутина считается 21 января 1869 года, однако, по словам профессора МПГУ доктора исторических наук Виталия Захарова, часто называются другие даты (с 1863 по 1865 год). Появился на свет Распутин в слободе Покровской Тобольской губернии. Его отец, согласно различным версиям, был безземельным крестьянином, ямщиком либо мельником.

Григорий рос болезненным ребёнком, но, несмотря на это, рано начал работать и помогать родителям по хозяйству. Через некоторое время что-то (по словам Григория, некое видение) подтолкнуло его к паломничеству. Распутин посетил святые места России и побывал на Афоне.

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Некоторые авторы утверждают, что уже в юности у Распутина проявились некие способности, из-за которых он получил репутацию провидца и целителя.

«Это был хоть и не слишком образованный, но необычный и яркий человек, который вёл достаточно своеобразный образ жизни. Полгода он проводил в своём селе, где у него была семья и хозяйство, а на осенне-зимний период уходил паломничать, посещая многие церкви и монастыри. Он встречался с разными людьми и набирался различного опыта», — рассказал RT писатель, автор книги «Григорий Распутин-Новый» Алексей Варламов.

По словам эксперта, когда Распутин однажды посетил Казань, к нему прониклась доверием одна состоятельная купчиха, познакомившая Григория с местным епископом, а тот, в свою очередь, дал страннику рекомендательное письмо в Петербург к епископу Сергию (будущему патриарху).

«Сергию Распутин не понравился, тем не менее Распутин задержался в Петербурге и познакомился с двумя сёстрами — черногорскими княжнами, вышедшими замуж за российских великих князей. Через этих женщин, на которых он произвёл сильное впечатление, Распутин познакомился и с царской семьёй», — пояснил Варламов.

Григорий Распутин

РИА Новости

Как отметила в разговоре с RT доктор филологических наук Татьяна Миронова, в Петербурге Распутин «проявил дар видения человека и его психологии», который удивлял окружающих и способствовал формированию вокруг него кружка поклонников.

По словам историков, в глазах общества у Распутина появилась репутация старца, прозорливца и целителя.

«Влияние Распутина усилилось, когда царская семья, пытавшаяся помочь страдавшему гемофилией наследнику престола Алексею, разочаровалась в официальной медицине и обратилась к неофициальной. Одним из привлечённых лекарей и стал Распутин. Среди исследователей до сих пор идут споры относительного того, обладал ли он некими способностями или был просто авантюристом и шарлатаном. Сказать объективно сложно, но, на мой взгляд, какие-то способности у него были, например способность к гипнозу. Возможно, он действительно каким-то образом воздействовал на мальчика и добивался прекращения кровотечения», — рассказал Виталий Захаров.

Как отметил Алексей Варламов, царь и царица были религиозными людьми, Распутин был им интересен как хороший рассказчик и собеседник.

«Это был мужик при царе, который рассказывал не только религиозные вещи, но также говорил о том, как живёт народ. У Распутина был трезвый мужицкий ум», — рассказал эксперт.

При этом, по его мнению, влияние Распутина на государственную политику не имело прямого характера.

«Много говорили о том, что Распутин якобы пытался влиять на назначения людей на определённые должности. Я десять лет работала в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Там имеются два письма Распутина. Я их проанализировала с точки зрения графологии и могу сказать, что это подделки. Они написаны интеллигентным человеком, который лишь пытался имитировать народную речь и народный почерк. Конечно, такая записка никого ни к чему не обязывала, но, когда министр получал нечто подобное, у него вырастал на Распутина зуб», — отметила Татьяна Миронова.

Григорий Распутин с группой придворных дам

РИА Новости

По словам Виталия Захарова, сохранились свидетельства того, что Распутин вёл в Петербурге скандальный и разгульный образ жизни, и это использовалось для дискредитации царской семьи. Хотя, по мнению Татьяны Мироновой, имели место случаи, когда Распутина якобы видели пьянствующим с распутными женщинами в тех местах, где его на самом деле быть не могло, причём такого рода эпизоды раздувались в прессе. Миронова полагает, что речь может идти об использовании двойников.

Как отметил Захаров, дважды против Распутина возбуждалось дело о его возможной причастности к секте хлыстов, однако оба раза оно было прекращено. Обвинения против «старца» не нашли бесспорных подтверждений.

«Убили из лучших побуждений»

«Хотя его влияние было только косвенным, Распутин стал публичным человеком и вызывал раздражение у многих людей, начиная от родственников царя и заканчивая Думой, армией и другими государственными институтами. Распутин казался выскочкой. Не по чину простому мужику было привлекать к себе такое внимание. К тому же он был слишком остёр на язык, иногда позволял себе бестактные высказывания, вёл себя фамильярно с образованными людьми. Не было в нём скромности, он провоцировал общество, его было слишком много», — рассказал Алексей Варламов.

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По словам Виталия Захарова, Распутин считал, что России нельзя вступать в Первую мировую войну, так как она неизбежно ударит по крестьянству и понизит его уровень жизни. Такая позиция трактовалась частью общества как германофильская.

«Возникло подозрение, что через Распутина давление на царя оказывают германские агенты. Так это было или нет на самом деле, сказать сложно», — подчеркнул он.

Как отмечают специалисты, в истории с организацией убийства Распутина осталось множество белых пятен. Согласно наиболее распространённой версии, его сценарий был разработан 29-летним князем Феликсом Юсуповым, женатым на племяннице императора. Юсупов, по его собственным словам, желал «избавить Россию от её злого гения».

Согласно свидетельствам современников, Юсупов сначала якобы хотел прибегнуть к услугам наёмных убийц, но когда усомнился в надёжности такого метода, обратился за помощью к потенциальным единомышленникам: великому князю Дмитрию Павловичу и поручику лейб-гвардии Преображенского полка Сергею Сухотину. Участниками заговора также стали правый депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич, публично критиковавший Распутина, и капитан медицинской службы Станислав Лазоверт.

Феликс Юсупов

© Wikimedia commons

В ночь на 30 декабря 1916 года Распутина заманили во дворец Юсупова (по некоторым данным, под предлогом знакомства с женой князя Феликса — Ириной).

Согласно одной из версий, «старца» хотели отравить цианистым калием, подмешанным в пирожные. Однако то ли яд не подействовал, то ли один из заговорщиков в последний момент заменил его другим веществом. Критики версии с попыткой отравления указывают на то, что Распутин не ел сладкого и предлагать ему пирожные в принципе не имело смысла.

В дальнейшем Феликс Юсупов якобы выстрелил в Распутина из револьвера. «Старец» вскоре пришёл в себя и попытался сбежать, но был добит Пуришкевичем. Труп выбросили в реку с Петровского моста.

Но существуют и другие версии убийства. Согласно одной из них, ключевую роль в этом событии играли не Юсупов с Пуришкевичем, а Дмитрий Павлович. По другой версии, за ликвидацией Распутина на самом деле стоял сотрудник британской разведки Освальд Рейнер, лично сделавший в «старца» контрольный выстрел. По словам историков, ни одну из версий на сегодняшний день нельзя считать полностью доказанной.

Восковые фигуры Феликса Юсупова и Григория Распутина на месте убийства. Экспозиция во дворце Юсуповых на Мойке

© Wikimedia commons

Тело Распутина в реке было вскоре обнаружено. Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича посадили под домашний арест, однако их действия нашли широкую поддержку со стороны части общества. В итоге наказание предполагаемых участников преступления было не слишком строгим. Дмитрия Павловича отправили в Персию, а Юсупова — в его родовое поместье в Курске. Пуришкевич отбыл на фронт, и его власти трогать не решились. Февральская революция прервала следствие по делу об убийстве. Согласно ряду свидетельств, Распутин предсказывал, что вскоре после его смерти от рук дворян царская династия в России прервётся.

«Распутина убили из лучших побуждений патриоты, монархисты и государственники, считавшие, что он немецкий шпион и несёт России опасность. Они планировали укрепить монархию, но получилось всё с точностью до наоборот», — отметил Алексей Варламов.

«Сам Распутин был человеком страстным, не без греха, но он искренне любил Россию, русский народ, церковь и монархию. Однако вопреки своим стремлениям он послужил причиной конфликта между царём с одной стороны и армией, Думой, церковью и иными Романовыми — с другой. Это привело к изоляции царской семьи, и народ с ликованием воспринял в 1917 году отречение Николая II. Одной из причин непопулярности императора стал Распутин, который, сам того не желая, скомпрометировал монархию», — подытожил историк.