«Начало парламентской истории»: как создавалась Государственная дума Российской империи

115 лет назад начала свою деятельность Государственная дума Российской империи первого созыва. По словам историков, её создание стало ответом Николая II и его окружения на разразившийся в России политический кризис — революцию 1905 года и рост стачечного движения. Как отмечают эксперты, Дума стала первым парламентом современного типа в России и оказалась эффективна в качестве клапана, позволявшего на некоторое время снизить градус политического противостояния в обществе. Однако из-за конфликтов с правительством её законодательная деятельность была не слишком результативна.

10 мая 1906 года начал свою работу первый созыв Государственной думы Российской империи. Он оказался не слишком эффективен с точки зрения законотворчества, но всё же стал важной вехой в становлении отечественного парламентаризма.

Первый созыв

По словам историков, в начале ХХ века Российская империя была охвачена острыми социальными противоречиями. Аграрный вопрос не был решён, и деревня страдала от крестьянского малоземелья. Накопившая деньги российская буржуазия стремилась получить доступ к власти. Рабочие требовали улучшения условий жизни. Усиливались оппозиционные настроения среди интеллигенции и студентов. Всё это привело к росту популярности радикальных партий.

После расстрела царскими войсками демонстрации рабочих 22 января 1905 года по всей стране усилилось стачечное движение. Волнения начались и в армии. Власти империи стали искать методы нормализации ситуации в стране, одним из которых стало решение о создании парламента.

«Проекты народного представительства возникали в России ещё со времён Александра I, но все императоры от этого отказывались. Однако во время Революции 1905 года ситуация достигла точки кипения. В итоге царские власти вынуждены были пойти на серьёзные уступки», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

6 августа 1905 года Николай II подписал манифест об учреждении Государственной думы. Изначально она должна была стать совещательным органом, но 17 октября того же года император издал новый манифест — об усовершенствовании государственного порядка. Он даровал населению неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Кроме того, новый манифест гласил, что «никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы».

В декабре 1905 года был принят закон о выборах. Избирательные права предоставлялись мужчинам, достигшим 25-летнего возраста, кроме представителей кочевых народов, студентов, военнослужащих, осуждённых и некоторых других категорий населения.

Сам избирательный процесс был организован достаточно сложно. В европейской части России выборы проводились по многоступенчатой системе в четырёх куриях: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Причём от рабочей курии к избирательному процессу допускали только сотрудников тех предприятий, на которых были заняты не менее 50 человек, а от крестьянской — только домовладельцев из числа крестьян и казаков. Равенства между куриями не было. Одного выборщика для участия в губернском избирательном собрании могли определить 2 тыс. землевладельцев, 4 тыс. горожан, 30 тыс. крестьян и казаков или 90 тыс. рабочих.

Выборы в Польше, Сибири, Средней Азии и на Кавказе проходили в специальных куриях, выделенных преимущественно по принципу вероисповедания.

Манифестация 17 октября 1905 года

© Wikimedia Commons

В первый состав Государственной думы должны были входить 524 депутата, избранных на пять лет и имеющих равные права. Решения думы могли быть отменены Государственным советом, считающимся верхней палатой парламента. В свод Основных государственных законов Дума могла вносить изменения только с разрешения императора.

Государственная дума первого созыва начала свою работу 10 мая 1906 года. Крупнейшей в её составе стала фракция стоящей на либеральных позициях Конституционно-демократической партии, насчитывавшей 176 членов. За ней следовали по численности фракции трудовой группы, польского кола, мирнообновленцев и социал-демократов. Около 100 депутатов считались беспартийными. Почти половина из них придерживались правых взглядов.

Пропуск в Государственную думу (1906)

© Wikimedia Commons

«Это были первые конкурентные выборы в истории России. Многие из депутатов не являлись профессионалами, но это были люди, которых в Думе желал видеть народ», — рассказал профессор Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор исторических наук Игорь Кирьянов.

Как отмечают историки, первый созыв Государственной думы работал в условиях острой конфронтации с правительством. Депутаты активно направляли в исполнительные органы власти запросы по поводу смертных казней и арестов, а также обсуждали аграрный вопрос, предлагая то уничтожить частную собственность на землю, то передать крестьянам государственные и церковные земельные участки.

«Но первый созыв Государственной думы, который проработал всего два месяца, смог принять единственный закон — о помощи голодающим», — пояснил Игорь Кирьянов.

Император Николай II произносит речь в день открытия Первой Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 г.

© ЦГАКФФД СПб

Как отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Василий Цветков, исполнительные органы власти стремились максимально ограничить законодательную инициативу первого созыва Думы и сознательно передавали ей на рассмотрение малозначимые нормативные акты, которые можно было принять в административном порядке через правительство.

«Обсуждаемые первым составом Думы вопросы не нравились помещикам, являвшимся основной опорой правящего режима. С точки зрения правительства эта Дума оказалась слишком оппозиционной. Это и предопределило её судьбу», — подчеркнул Виталий Захаров.

Политическая карикатура по басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 1906 г.

© Wikimedia Commons

8 июля 1906 года Государственная дума первого созыва была распущена Николаем II.

Развитие парламентаризма

5 марта 1907 года начал свою работу второй состав Государственной думы. Он оказался ещё более радикальным, чем первый. Самую большую фракцию сформировала трудовая группа, на втором месте оказались конституционные демократы. Нарастили присутствие в парламенте и социал-демократы.

Также по теме «Реформы ко всеобщей радости»: как Крестьянский банк пытался улучшить жизнь народа в Российской империи 10 апреля 1883 года в России заработал Крестьянский поземельный банк. Новое финансовое учреждение было призвано решить земельный...

Из 250 законопроектов, внесённых правительством, второй состав Думы рассмотрел 26 и принял 20 законопроектов. Обсуждение аграрного вопроса продолжилось. В итоге власти обвинили депутатов из социал-демократической фракции в антигосударственном заговоре. 16 июня 1907 года император распустил и второй созыв Думы.

Третий (1907—1912 годы) и четвёртый (1912—1917 годы) составы Государственной думы Российской империи смогли проработать дольше. Третий созыв одобрил уже около 95% из 2,5 тыс. рассмотренных законопроектов, большинство из которых были внесены правительством.

«В экономическом подъёме, имевшем место в Российской империи в 1909—1914 годах, есть заслуга Думы, правильно подошедшей к организации бюджетного процесса», — отметил Игорь Кирьянов.

Четвёртый состав думы после начала Первой мировой войны стал собираться нерегулярно. На фоне поражений на фронте среди депутатов усилились оппозиционные настроения. В конце 1916 года в парламенте начали резко критиковать правительство.

Группа депутатов Четвертой Государственной Думы в зале заседаний Таврического дворца

© ЦГАКФФД СПб

В 1917 году из-за волнений в Петрограде царские власти попытались распустить Думу, однако депутаты отказались выполнять данное требование и образовали Временный комитет, ставший одним из основных центров власти в стране в период Февральской революции. Именно он объявил о создании Временного правительства. Официально полномочия депутатов четвёртого созыва были прекращены в октябре 1917 года в связи с началом выборов в Учредительное собрание.

«Сам факт появления в России Государственной думы был результатом компромисса в ситуации, когда революция не могла сместить монархию, а монархия — победить революцию. Так было положено начало парламентской истории в России», — заявил Игорь Кирьянов.

По словам доцента исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрия Щетинова, Государственная дума развивалась по пути нормального парламентаризма и некоторое время использовала инструменты, которые могли бы превратить Россию в «думскую монархию». Однако правая реакция прервала этот процесс и не дала довести его до логического конца.

«Государственная дума Российской империи оказалась эффективной в качестве клапана, позволившего временно снизить градус напряжения в обществе, но не достаточно эффективной с точки зрения законотворчества», — рассказал Василий Цветков.

По его словам, это стало причиной того, что достичь окончательного консенсуса в системе власти так и не удалось.

«Дума не дозрела до того, чтобы работать более профессионально и квалифицированно, а исполнительные органы власти — до того, чтобы передать Думе часть своих полномочий. Возможно, если бы царь больше контактировал с Думой, революции 1917 года удалось бы избежать», — резюмировал Цветков.