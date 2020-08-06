Три штурма и «атака мертвецов»: правда и мифы об обороне российской крепости Осовец в Первую мировую

105 лет назад произошло событие, позднее вошедшее в историю как «атака мертвецов». Наступающие на российскую крепость Осовец немецкие войска применили химическое оружие против её гарнизона. Немцы рассчитывали занять крепость без боя, поскольку думали, что практически никто не пережил применение хлора. Однако немногие оставшиеся в строю защитники Осовца при поддержке артиллерии пошли в штыковую на врага и обратили его в бегство. Историки называют эту контратаку российских военных проявлением коллективного героизма и подчёркивают высокий профессионализм командования гарнизона, сумевшего быстро принять нужные решения и остановить врага в чрезвычайно сложной для защитников крепости ситуации.

6 августа 1915 года защитники российской крепости Осовец отбросили немецкие войска, применившие против них отравляющие газы и перешедшие после этого в атаку. Действия 13-й роты 226-го Землянского полка на направлении главного удара германских частей позднее получили среди историков название «атака мертвецов».

Оборона Осовца

«Во второй половине XIX века российским властям стало очевидно, что большая война на западе практически неизбежна. В связи с этим в пограничных регионах активизировалось строительство укреплений. Одним из таких комплексов фортификационных сооружений стала крепость Осовец, возведённая для прикрытия переправы через реку Бобр. Здесь проходила единственная удобная дорога из Восточной Пруссии в центр России», — рассказал RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

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По его словам, в начале Первой мировой войны крепость находилась в тылу у русской армии, однако неудачный ход боевых действий вскоре изменил ситуацию. Российские войска отступили, и один из участков линии фронта прошёл в районе реки Бобр.

В сентябре 1914 года германские силы вышли к крепости Осовец. Её гарнизон был немногочисленным: бойцов не хватало даже для того, чтобы закрыть все огневые позиции.

В конце сентября немцы подвергли Осовец мощному артиллерийскому обстрелу и вынудили русские войска покинуть Сосненскую позицию (выдвинутую вперёд часть системы укреплений). Однако благодаря мужеству защитников крепость выстояла, а вскоре 1-я и 10-я русские армии оттеснили германцев.

«Осовецкая крепость, обстреливаемая многочисленной артиллерией крупных калибров, оказала мужественный отпор наседавшему противнику, который был оттеснён совместными действиями полевых войск и гарнизона крепости», — говорилось в поздравительном приказе командующего 10-й армией генерала Василия Флуга.

В октябре 1914 года Осовец посетил император Николай II.

Крепость Осовец. Форт № 1

© Henryk Borawski/ Wikimedia Commons

В феврале 1915-го немцы снова приблизились к Осовцу. 25-го числа они начали второй штурм крепости. По оценкам историков, около 40 германских батальонов атаковали Осовец, оборону держали 17 российских батальонов. По некоторым подсчётам, по крепости было выпущено около 200 тыс. снарядов. Однако Осовец снова выстоял, и немцы перешли к позиционной борьбе на этом участке фронта.

«Атака мертвецов»

Летом 1915 года немецкая армия перешла в новое наступление. По словам Андрея Кошкина, в это время военное значение Осовца возросло, так как крепость прикрывала дорогу, ведущую в тылы российских войск. Немцам было чрезвычайно важно прорвать оборону русских в этом месте.

«Германское командование решило действовать наверняка. На позиции немецких войск в районе Осовца были доставлены баллоны с ядовитыми газами — хлором и бромом. Германцы ждали только нужного им ветра», — рассказал эксперт.

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6 августа 1915 года ветер подул в направлении крепости. Немцы выпустили в сторону Осовца отравляющие вещества и начали артиллерийский обстрел русских позиций.

«Согласно воспоминаниям очевидцев, газовая волна прошла в глубину расположения российских частей примерно на 20 км. На своём пути она отравляла всё живое: людей, животных, растения. Погибла значительная часть русских военных, оборонявших Осовец, особенно на передовых позициях. Более 1600 бойцов гарнизона крепости сразу выбыли из строя, а дозу отравляющих веществ получили практически все. Несколько рот погибли почти полностью», — пояснил Кошкин.

В атаку на российские позиции двинулись 14 штурмовых групп 18-го ландверного (формируемого из военнослужащих запаса) полка. Как отметил эксперт, у германских военных была уверенность, что после газовой атаки практически никто не выжил, и они рассчитывали занять позиции русских без боя.

Однако несколько рот из числа защитников Осовца, несмотря на тяжёлые отравления и значительные потери, оказались способны сопротивляться наступающим немцам.

Немецкая газовая батарея готовится к атаке

© berluki.ru

«Наибольшее мужество при отражении немецкой атаки проявила 13-я рота 226-го пехотного Землянского полка. Она встретила германцев на направлении главного удара их штурмовых групп — в районе железной дороги. Несмотря на то что на ногах из состава роты держались всего около 60 человек, она пошла в штыки на врага. Собственно, это событие чаще всего и называют «атакой мертвецов»», — отметил Кошкин.

13-й ротой в бою 6 августа командовал военный топограф подпоручик Владимир Котлинский. После того как он получил смертельное ранение, роту возглавил подпоручик-сапёр Владислав Стржеминский. Под его командованием рота выбила немцев с захваченных ими позиций. Отличились в бою и военнослужащие 14-й роты.

«Позже этот бой оброс в литературе и СМИ многими художественными подробностями вроде «частей лёгких, падающих на гимнастёрки», наступления бегом и криков «ура». Это, конечно, преувеличения. Вряд ли пережившим жестокое отравление людям было до торжественных возгласов. Но и без подобных драматических деталей это был огромный подвиг», — заявил Андрей Кошкин.

Подпоручик В.К.Котлинский

© Wikimedia Commons

По его словам, спустя примерно две недели после «атаки мертвецов» русским войскам пришлось оставить крепость Осовец из-за смещения линии фронта. Тем не менее события 6 августа позволили в тяжёлый момент боевых действий удержать позиции и не дать врагу прорваться в тыл русских войск.

О том, что всё-таки позволило обратить в бегство немецкие войска, историки спорят до сих пор.

«Атака захлебнулась, но не только в результате контратаки «мертвецов». Во-первых, газ достаточно быстро рассеялся, во-вторых, активно работала артиллерия, которая и оказала поддержку тем двум ротам, что перешли в контратаку», — заявил в беседе с RT эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.

«Разрушенные казематы Осовца». Немецкое фото, август-сентябрь 1915.

© Wikimedia Commons

В свою очередь, Андрей Кошкин отмечает, что психологический эффект от появления перед немцами российских солдат, которых они уже считали мёртвыми, нельзя списывать со счетов.

«Само название «атака мертвецов» возникло не на пустом месте. Вообще, эта история, к сожалению, до сих пор не исследована до конца. Мы, например, не знаем толком, что говорят по этому поводу немецкие архивы. Надеюсь, что данные, касающиеся этих событий, всё-таки пережили Вторую мировую войну. Простор для новых поколений историков есть», — заявил эксперт.

По его словам, в советские времена события в районе Осовца были известны учёным, неоднократно упоминались в научной и военной литературе. Однако широкомасштабного освещения «атаки мертвецов», как и многих других событий, связанных с Первой мировой, не было.

Говоря об обороне Осовца, Константин Пахалюк особо подчеркнул высокий профессионализм защитников крепости.

«С точки зрения военного искусства всё было сделано достаточно грамотно. Слаженность действий пехоты и артиллерии — в этом и состоит военный профессионализм, и ценить нужно именно его, а не вымышленное геройство-ухарство. Превращение именно Осовца в символ героизма русской армии с исторической точки зрения очень удачный ход: это была война массовая, а потому более адекватно выделять коллективные подвиги, нежели индивидуальные», — отметил он.

Андрей Кошкин полагает, что история защиты Осовца в целом и «атака мертвецов» в частности — одна из героических страниц российской военной истории.

«События в районе Осовца 6 августа 1915 года — акт мужества, героический подвиг русских воинов, достойный того, чтобы о нём помнили в веках», — подытожил эксперт.