Штыки для «Бонусной армии»: как власти США жестоко разогнали марш нуждающихся ветеранов Первой мировой войны

28 июля 1932 года в Вашингтоне была жестоко разогнана «Бонусная армия» — многотысячное собрание ветеранов Первой мировой войны. Бывшие военнослужащие, многие из которых находились на грани выживания из-за потери работы во время Великой депрессии, требовали от властей США досрочно выплатить им средства, полагавшиеся за участие в боевых действиях. Протестующие разбили несколько лагерей в центре Вашингтона, для ликвидации которых власти направили конную кавалерию, солдат и даже танки.

28 июля 1932 года в Вашингтоне был разогнан марш «Бонусной армии» — многотысячной демонстрации ветеранов Первой мировой войны. Бывшие американские военнослужащие собрались в столице, требуя от властей досрочной выплаты причитавшихся им ветеранских пособий.

Выплаты, или бонусы, полагались им в соответствии с законом от 1924 года. В рамках этой инициативы правительство США выпустило специальные сертификаты, которые давали ветеранам право получить средства из расчёта $1 за день службы в американских вооружённых силах на территории страны (или $1,25 за день службы за границей).

Однако фактически ветераны могли получить на руки лишь часть от номинальной стоимости сертификата — федеральные власти планировали полностью рассчитаться с ними только к 1945 году.

Историки напоминают, что 1920-е годы были временем беспрецедентного процветания для США. Окончание Первой мировой войны вызвало экономический бум, который повысил благосостояние многих американских граждан. Нравы и материальное благополучие общества периода ревущих двадцатых в США легли в основу сюжета многих книг, в том числе легендарного романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

С учётом этого вопрос выплат по сертификатам для ветеранов стоял не так остро. Однако ситуация изменилась после биржевого краха 1929-го, который ознаменовал собой начало одного из наиболее масштабных экономических кризисов в мировой истории — Великой депрессии.

США охватила повальная структурная безработица, и десятки тысяч американских граждан стали экономическими мигрантами внутри своей страны.

В этой ситуации ветераны Вооружённых сил США, находившиеся со своими семьями на грани выживания из-за потери работы, решили добиваться от правительства досрочного погашения денежных выплат по сертификатам.

Армия ветеранов

Весной 1932 года в США начали формироваться инициативные группы из ветеранов Первой мировой войны, которые планировали получить от властей обещанные им деньги.

Вскоре эти группы объединились в так называемую Бонусную экспедиционную гвардию — это самоназвание было недвусмысленным намёком на их службу в американских экспедиционных силах. В газетах того времени активистов-ветеранов окрестили «Бонусной армией».

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В конце мая 1932 года ветераны организовали марш на Вашингтон и, прибыв в столицу, разбили там несколько лагерей. Самые крупные находились в центре города, окружая предназначенные для сноса здания к востоку от Капитолия на Пенсильвания-авеню и за рекой Анакостия.

Несмотря на сложные условия проживания и большое количество людей, лидерам «Бонусной армии» удавалось поддерживать в лагерях порядок, а также изгнать из движения провокаторов.

К июню численность собравшихся в Вашингтоне и его окрестностях протестующих достигала, по разным оценкам, от 10 тыс. до 25 тыс. Среди собравшихся были не только ветераны Первой мировой войны, но и их семьи с детьми.

Все они ожидали решения конгресса: шли слушания по законопроекту, предполагающему полное обналичивание ветеранских бонусных сертификатов.

Администрация президента Герберта Гувера выступала против такого шага, так как для погашения сертификатов не было средств: для того чтобы набрать нужную сумму, пришлось бы повышать налоги в разгар экономического кризиса. В результате, несмотря на то что законопроект одобрила палата представителей, 17 июня сенат проголосовал против него.

«Кошмар наяву»

После того как верхняя палата конгресса отклонила законопроект о выплатах, часть ветеранов покинула город, однако в лагерях в центре Вашингтона всё ещё оставалось значительное число активистов «Бонусной армии» — от 2 тыс. до 10 тыс., у которых не было средств к существованию.

Они продолжали организовывать протесты, и обстановка в столице США накалялась. Местные власти обратились к администрации Гувера с просьбой вмешаться в ситуацию. 28 июля 1932 года генпрокурор США Уильям Митчелл отдал приказ освободить занятые ветеранами территории города.

Солдаты на улицах Вашингтона 28 июля 1932 года

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К лагерю прибыли сотни полицейских, попытавшихся выселить демонстрантов.

Однако ветераны оказали сопротивление, забросав полицию камнями и палками. В ответ полицейские открыли огонь — двое участников «Бонусной армии» были застрелены. После доклада об этом инциденте президент Гувер приказал вмешаться в ситуацию армии.

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«Чтобы положить конец беспорядкам и неповиновению властям, я попросил армию оказать помощь администрации округа (Колумбия. — RT) в восстановлении порядка», — заявил Гувер.

Президент США обосновал своё решение тем, что оставшиеся в лагерях демонстранты якобы «не являются ветеранами».

«Многие из них коммунисты и люди с криминальным прошлым. Находящиеся среди них ветераны, несомненно, не подозревают, кем на самом деле являются их товарищи, их втягивают в совершение насилия, которое ни одно правительство терпеть не станет», — говорилось в заявлении президента США.

На Пенсильвания-авеню прибыли пехотные и кавалерийские подразделения под командованием генерала Дугласа Макартура, шесть танков и ещё несколько сотен полицейских.

Начальник полиции Вашингтона Пелам Глассфорд, который сам был ветераном Первой мировой войны, попытался убедить Макартура дать протестующим больше времени, чтобы они могли покинуть лагерь. Но, как отмечают американские историки, Макартур был уверен, что акция «Бонусной армии» представляет собой заговор коммунистов с целью государственного переворота, поэтому отдал приказ наступать.

В 16:00 более 200 кавалеристов с саблями наголо начали движение по Пенсильвания-авеню. Газета The Washington Post отмечает, что они рубили всех на своём пути — как протестующих, так и простых прохожих.

За ними следовали отряды пехотинцев с противогазами, которые раскидывали гранаты со слезоточивым газом, и танки. После зачистки лагеря ветеранов на Пенсильвания-авеню Макартур в районе 21:00 отдал своим подразделениям приказ двигаться на самый большой лагерь «Бонусной армии», расположенный на набережной реки Анакостия.

Пожар в лагере «Бонусной армии» на фоне мемориала Вашингтона

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Заблокировав мосты через реку танками, военные двинулись на лагерь, разгоняя его обитателей штыками и слезоточивым газом. Попутно они поджигали лачуги и палатки, в которых жили ветераны, после чего жилища демонстрантов сносили танками.

Обозреватель Hearst Бесс Фурман, наблюдавшая эту сцену с находящейся неподалёку южной границы парка «Восточный Потомак» под названием Хейнс-Пойнт, описала её так: «Огонь полыхал с такой силой, что освещал даже небо... Это был кошмар наяву».

К полуночи оставшиеся в лагере ветераны и их семьи были вытеснены из города, а их лагерь уничтожен пожаром. Макартур провёл пресс-конференцию, на которой обвинил «Бонусную армию» в подрывной деятельности и попытке захвата власти.

«Они ошибочно приняли проявленную к ним мягкость и учтивость за слабость и пришли к однозначному выводу, что им удастся каким-то самочинным способом взять правительство под свой прямой контроль или управлять им косвенно. Я считаю, что если бы сегодня президент не принял меры, если бы позволил продолжаться этому ещё 24 часа, положение стало бы угрожающим и вылилось бы в настоящую битву. Если бы он позволил продолжаться этому ещё неделю, думаю, наши институты власти могли бы серьёзно пошатнуться», — заявил генерал.

Социальный запрос

Несмотря на обвинения против бывших солдат в подрывной деятельности, граждане США негативно отнеслись к тому, как администрация Гувера поступила с ветеранами, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Сам факт того, что молодые военнослужащие набросились с оружием в руках на ветеранов, вызвал очень негативную реакцию в Соединённых Штатах», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, это событие изменило политику федеральных властей США, которые начали принимать гораздо более активное участие в социальных и экономических процессах внутри страны.

Остатки лагеря «Бонусной армии» на фоне Капитолия

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Говоря о роли «Бонусной армии» в американской истории, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что 1932 год стал низшей точкой экономического кризиса в Соединённых Штатах.

«Основная проблема была в том, что федеральное правительство практически не оказывало никакой помощи гражданам, социальные программы не работали. Это было не социально ориентированное государство. Когда произошёл кризис, власти США по большей части отказались помогать нуждающимся, переложив это на местные власти штатов и благотворительные организации», — пояснил эксперт.

Ветеранам Первой мировой войны удалось собрать такой многочисленный протест именно благодаря своей принадлежности к вооружённым силам, считает Васильев.

«Они оказались наиболее организованной силой, поскольку они прошли армию и были дисциплинированны», — подчеркнул аналитик.

История с «Бонусной армией» и её жестоким подавлением стала определённым сигналом: в американском обществе появился запрос на более социально ориентированное государство. Кроме того, это предопределило победу на выборах демократа Франклина Делано Рузвельта и его политики «Нового курса», говорит Васильев.

«Этот марш имел определённого рода значение с точки зрения потребности в смене политического курса. И он предварял ноябрьские выборы 1932 года, на которых победил Рузвельт. После этого в Америке был установлен новый курс на формирование социально ориентированного государства. Результатом этого стало принятие в 1944 году закона о помощи ветеранам войн. После истории с «Бонусной армией» власти США больше всего опасались именно ветеранов войн, так как они были силой, которая потенциально может их свергнуть или очень сильно пошатнуть устои социально-экономического строя в Соединённых Штатах», — заключил эксперт.