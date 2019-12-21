«Создание образа врага»: как в США начиналась борьба с «красной угрозой»

100 лет назад из США были депортированы 249 левых активистов — преимущественно интеллектуалов и деятелей профсоюзного движения из числа иммигрантов. Это произошло в рамках борьбы с так называемой «красной угрозой». Действия американских властей стали ответом на серию терактов, совершённых, как предполагалось, анархистами. Ключевую роль в событиях тех лет сыграли генеральный прокурор США Александр Палмер и помогавший ему Эдгар Гувер, который затем возглавил ведомство, ныне известное как ФБР. Развёрнутая ими кампания по дискредитации левых идей оказала сильное влияние на настроения в американском обществе.

21 декабря 1919 года американские власти выдворили из Соединённых Штатов почти 250 левых активистов-иммигрантов, задержанных в ходе так называемых рейдов Палмера. Кампания по борьбе с «красной угрозой», инициированная политиками, чиновниками и крупными бизнесменами, привела к значительному росту недоверия к левым идеям в американском обществе.

Революционное влияние

Октябрьскую революцию 1917 года власти США восприняли настороженно, однако не так агрессивно, как британские и французские политики. Посольству Соединённых Штатов в России было рекомендовано воздержаться от прямых контактов с Совнаркомом, но уже в начале марта 1918 года президент США Вудро Вильсон отправил приветственную телеграмму Всероссийскому съезду Советов в Москве.

Американские власти надеялись убедить большевиков остаться верными союзническим обязательствам в Первой мировой войне, но сделать это не удалось — советская Россия подписала с Германией сепаратный мир. Кроме того, вскоре у элит США появился новый повод для беспокойства.

«Октябрьская революция привлекла внимание всего мира. На Западе у её идей возникло много поклонников, включая видных интеллектуалов», — рассказал в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Экономическое положение обычных рабочих в США в годы Первой мировой войны было достаточно сложным, а идеи большевиков о переустройстве общества привлекали интеллектуалов.

«На фоне Октябрьской революции коммунистическая идеология могла составить серьёзную конкуренцию американскому капитализму», — отметил Блохин.

В Соединённых Штатах начала расти популярность левых и профсоюзных организаций, в частности «Индустриальных рабочих мира». По словам Константина Блохина, активизация рабочего движения не нравилась представителям крупного бизнеса, так как потенциально угрожала их доходам.

«Европейский анархизм» пытается уничтожить американскую свободу, карикатура 1919 г.

© Wikimedia Commons

«Красная угроза»

Левое движение в США было достаточно неоднородным. Наряду с организациями, использовавшими легальные методы политической борьбы, в него также входили радикалы и террористы. В 1919 году в США произошла серия взрывов. До того несколько десятков взрывных устройств были отправлены по почте политикам, чиновникам и предпринимателям. Впрочем, ни один человек, бывший целью террористов, не погиб, но были случайные жертвы.

В организации терактов подозревали анархистов, но достаточных улик против них собрано не было. Тем не менее даже без достаточных доказательств по конкретному делу принятые после вступления США в Первую мировой войну законы «О мятеже» и «О шпионаже» позволяли правоохранителям предпринимать определённые меры в отношении лиц, призывающих к смене политического режима или нелояльно высказывающихся о политике США. Это, в частности, дало возможность властям Соединённых Штатов депортировать в июне 1919 года одного из лидеров американского анархистского движения итальянца Луиджи Галлеани.

Одним из тех, кому были отправлены бомбы, был генеральный прокурор США Александр Палмер. От взрыва пострадал его дом, однако сам он уцелел. После этого Палмер решил развернуть жёсткую борьбу со всеми американскими левыми. В этом деле генпрокурор решил опереться на созданное в 1908 году при Министерстве юстиции Бюро расследований.

На тот момент сотрудники ведомства не имели права носить оружие и производить аресты, однако Палмер попытался обойти данные ограничения, создав под юрисдикцией бюро новую структуру — отдел общей разведки (ООР). Секретным указом, фактически противоречащим законодательству США, он расширил полномочия его сотрудников. Руководство отделом было возложено на помощника Палмера — Джона Эдгара Гувера.

Сотрудники ООР создали картотеку, включавшую личные данные сотен тысяч подозрительных лиц. Они тайно следили за левыми активистами, вскрывали их письма, направляли в их организации агентов. В частности, пристальное внимание американских властей привлекала организация анархистского толка «Союз русских рабочих».

В первое время деятельность генерального прокурора и ООР никак не меняла ситуацию в американском обществе. В 1919 году участие в забастовочном движении принимал уже каждый пятый наёмный работник в США. Дошло до того, что в Бостоне забастовку объявили даже недовольные своими зарплатами полицейские.

Александр Палмер

© Wikimedia Commons

С целью дискредитации левых организаций в их ряды засылались провокаторы (в том числе сотрудники детективных агентств), занимавшиеся радикальной пропагандой. Гувер убедил руководство министерства труда отменить правовые нормы, гарантировавшие юридическую защиту работникам-иммигрантам. Это развязало руки силовикам, оказывающим давление на активистов из числа переехавших в США иностранцев.

Рейды Палмера

7 ноября 1919 года начались так называемые рейды Палмера. Сотрудники ООР и полиции вламывались в офисы левых, иммигрантских и рабочих организаций и задерживали активистов. При этом они грубо нарушали американское законодательство: использовали пустые ордеры, в которые фамилии вписывались уже после ареста, прибегали к насилию во время допросов. По разным данным, в ходе первой волны рейдов были задержаны от 1 до 3 тыс. активистов. Часть из них арестовали, других избили и отпустили.

Также по теме «Противовес Германии и Японии»: как СССР и США установили дипломатические отношения 16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки. США стали одним...

21 декабря 1919 года власти США доставили 249 левых и профсоюзных активистов-иммигрантов на борт судна UST Buford. Более половины из них составляли члены «Союза русских рабочих». Через 24 часа после выхода судна в море капитан распечатал пакет с указаниями от американских властей — отвезти депортированных в Европу и предоставить им возможность попасть на территорию Советской России. Очевидно, в связи со временем распечатки конверта, в ряде источников указывается, что депортация фактически была произведена 22 декабря.

Узники UST Buford были доставлены сначала в Прибалтику, а затем — Финляндию. При пересечении российско-финской границы депортированные были торжественно встречены представителями советской власти.

Тем временем новые рейды в США прошли в январе 1920 года. Общее количество задержанных достигло 6—10 тыс. человек. Входившие в их число иностранцы направлялись в иммиграционную тюрьму, где людей держали на каменном полу без элементарных удобств. Некоторые из них, ожидая решения о своей дальнейшей судьбе, умирали от пневмонии.

Американский военный грузовой пароход UST Buford

© Library of Congress

Деятельность Палмера широко освещалась в средствах массовой информации. Трансляция его позиции воодушевила американское общество и создала в нём антибольшевистские настроения. Генеральный прокурор нагнетал истерию, обещая попытку революции в США уже 1 мая 1920 года.

«Полным ходом шло создание образа врага. Этим «врагом Америки» были назначены левые. Палмер был убедителен и, воодушевив свою аудиторию, решил трансформировать личную известность в политический капитал», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

В то же самое время, по словам эксперта, когда Палмер стал демонстрировать президентские амбиции, он начал утрачивать политическую поддержку в Вашингтоне. В частности, его высмеивали из-за выдуманной революции. В какой-то мере поддержка Палмера восстановилась после взрывов на Уолл-стрит в сентябре 1920 года, но шансы переехать в Белый дом он всё же утратил. Министерство труда восстановило право иммигрантов на юридическую защиту. Значительную часть задержанных иностранцев пришлось отпустить.

«Рейды прекратились, Палмер в 1921 году уволился, зато для Гувера история с рейдами стала началом большой карьеры», — отметил Андрей Кошкин. В возрасте 29 лет бывший помощник Палмера стал главой Бюро расследований и руководил им во время трансформации ведомства в ФБР.

«Несмотря на сворачивание рейдов Палмера, левое движение в США было дискредитировано и практически обезглавлено. Это стало идейным прологом к «холодной войне», Вьетнаму, Чили, Кубе и другим конфликтам, в ходе которых американские власти занимались демонизацией СССР и левых сил. При этом следует признать, что, не будь рейдов Палмера, история США могла пойти по совсем другому пути. Нет никаких гарантий, что существующий режим в Соединённых Штатах пережил бы Великую депрессию, если бы в Америке существовала мощная левая оппозиция», — резюмировал Кошкин.