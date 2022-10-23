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В «Ростехе» заявили, что не сотрудничают с предприятием «Мотор Сич» с 2014 года

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«Ростех» не сотрудничает с украинским предприятием «Мотор Сич» с 2014 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В «Ростехе» заявили, что не сотрудничают с предприятием «Мотор Сич» с 2014 года
  • РИА Новости

Отмечается, что до 2014 года на вертолётную технику устанавливались украинские двигатели.

«Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее СБУ сообщила о задержании директора украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и главы департамента предприятия, их подозревают в работе на Россию.

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