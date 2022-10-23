СБУ подтвердила задержание главы украинского «Мотор Сич» Богуслаева

СБУ сообщила о задержании директора украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и главы департамента предприятия, их подозревают в работе на Россию.

«Сотрудники Службы безопасности задержали президента АО «Мотор Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия», — говорится в сообщении в Telegram.

Задержанных подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По информации СБУ, задержанные сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

Полученную продукцию в России якобы использовали для производства и ремонта российских ударных вертолётов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о задержании Богуслаева в Запорожье.