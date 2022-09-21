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Путин призвал начать производство конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства в стране конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации.

«Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт», — приводит РИА Новости его слова.

Путин добавил, что в своё время в этой отрасли «никто ничего не делал».

«Конечно, лучше покупать, дешевле и комфортнее, боинги и эйрбасы. Но, если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда», — подытожил российский президент.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.

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