Путин призвал начать производство конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства в стране конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации.

«Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт», — приводит РИА Новости его слова.

Путин добавил, что в своё время в этой отрасли «никто ничего не делал».

«Конечно, лучше покупать, дешевле и комфортнее, боинги и эйрбасы. Но, если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда», — подытожил российский президент.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.