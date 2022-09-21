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Путин заявил о необходимости создания российских двигателей для отечественной авиаотрасли

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания российских двигателей для отечественной авиаотрасли.

Об этом он сказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

Путин отметил, что Минтранс оставил на территории России те самолёты, которые были взяты в лизинг, однако вечно на них летать не получится.

«Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать ещё? Год, два, три. К тому времени нам уже свои машины... Они у нас есть, но их нужно тиражировать — а). И б) — улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.

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