Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания российских двигателей для отечественной авиаотрасли.

Об этом он сказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

Путин отметил, что Минтранс оставил на территории России те самолёты, которые были взяты в лизинг, однако вечно на них летать не получится.

«Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать ещё? Год, два, три. К тому времени нам уже свои машины... Они у нас есть, но их нужно тиражировать — а). И б) — улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.