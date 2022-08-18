«Скрывали реальные площади возгорания»: прокуратура проводит проверку в связи с лесными пожарами в Рязанской области

По поручению Генпрокуратуры РФ начата проверка в связи с пожарами в Рязанской области, где горят десятки гектаров леса. К ликвидации ЧП привлечены порядка 850 человек и 300 единиц техники, включая авиацию. Смог от пожаров добрался до Москвы, хотя синоптики утверждают, что повторения ситуации 2010 года в столице не будет. В Рослесхозе считают, что положение с пожарами в Рязанской области усугубилось из-за бездействия местных чиновников, которые скрывали реальные масштабы возгорания. Это не позволило вовремя нарастить федеральную группировку сил для борьбы с огнём.

В Центральной России бушуют природные пожары. По состоянию на утро 18 августа огнём был объят 181 га леса в Рязанской области, горели торфяники во Владимирской области, а смог добрался до Москвы. Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку в связи со стихийным бедствием.

«В рамках надзорных мероприятий прокурорами будет дана оценка причинам возгораний, достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременности привлечения сил и средств тушения огня», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, комментируя ситуацию в Рязанской области.

Глава МЧС России Александр Куренков посетил регион, чтобы оценить ситуацию и проконтролировать оказание помощи населению. Как отмечал накануне врио губернатора области Павел Малков, огонь прошёл уже 800 га, затронув территорию Окского биосферного заповедника и нацпарк «Мещёрский».

В четверг, 18 августа, в пресс-службе Рослесхоза заявили, что ситуация с пожарами не была бы столь критичной, если бы органы лесного хозяйства Рязанской области не скрывали реальную ситуацию. В итоге за ночь площадь пожаров в лесах региона увеличилась с 84,8 до 181 га.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — подчеркнули в Рослесхозе.

В Спасском и Клепиковском районах региона был введён режим ЧС. Власти отмечают, что угрозы для населённых пунктов пока нет. При этом региональное управление МЧС подготовило план эвакуации посёлка Голованово, расположенного в непосредственной близости от территорий, охваченных огнём.

По последним данным, к ликвидации пожаров в Рязанской области привлечены 850 человек и порядка 300 единиц техники, включая авиацию МЧС России. В регион направлены два самолёта-амфибии Бе-200ЧС, два Ил-76, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ка-32А, а также BK 117, используемый для разведки ситуации.

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населённых пунктов с учётом складывающейся пожарной обстановки», — подчеркнул глава МЧС России в ходе координационного совещания.

«Вонь невыносимая»



Очевидцы, проживающие неподалёку от объятых огнём районов Рязанской области, утверждают, что пожары усилились из-за сильного ветра, поднявшегося в последние сутки.

«Дыма много, самое страшное — верховой пожар, который по верхушкам леса сейчас разносит ветер, — объяснили RT сотрудники усадьбы Трубиных в посёлке Деулино. — И ветер ведь усиливается, дует северо-восточный, очень ждём, когда поменяется на восточный и начнёт отгонять дым от нас. Эвакуацию не объявляли».

Жители Деулина также рассказали RT, что из-за ветхого деревянного моста через реку Пра спасателям пришлось добираться к месту пожара в объезд — через город Спас-Клепики.

«Машин много стоит — из Москвы помощь прибыла, но они на открытой местности более эффективны. Так что стоят наготове по всей деревне, а леса больше тушат с вертолётов. На помощь нашим, рязанским спасателям вчера вызвались мои односельчане, привозили ребятам еду и воду. Жарко, вонь от дыма невыносимая, глаза слезятся», — говорит жительница посёлка Татьяна.

Другая местная жительница, Любовь Журавлёва, из-за пожаров и задымления в районе Деулина вместе с семьёй перебралась в город.

«За дом переживаем, на выходных поедем смотреть, — вздыхает женщина. — Уехали, со слов знакомых, пока только дачники, кто постоянно живёт — они там, у них всё-таки хозяйство, живность, скотина. Сейчас там есть автобусы для возможной эвакуации, пожарная техника прямо на центральных улицах стоит».

Смог добрался до Москвы

В Рослесхозе подтвердили, что на юге и юго-востоке Москвы наблюдается задымление от пожара в Рязанской области. Жители некоторых районов столицы жалуются в соцсетях на запах гари и смог. В то же время эксперты утверждают, что ситуация 2010 года в Москве не повторится. Такую позицию, в частности, высказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«2010 год нам не грозит, потому что тогда продолжительность этого засушливого периода достигала почти 40 дней, — напомнил собеседник RT. — Это началось в конце июня и закончилось во второй половине августа. Погода тогда была очень жаркая, с высокими температурами. Да, у нас сейчас жарко. И ещё неделю простоит жаркая погода. На следующей неделе — +30…+32 °С без всяких осадков. И такая же погода стоит в области антициклона, который занимает фактически всю европейскую территорию России».

Шувалов признал, что ситуация с лесными пожарами остаётся сложной, и подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в предотвращении появления новых очагов возгорания.

«Необходимо максимально предотвратить выход людей в леса, ввести запрет на посещение лесов, — настаивает синоптик. — Потому что 90% лесных пожаров, от которых появляется гарь, идущая на Москву, появляется, потому что кто-то не затушил костёр, кто-то пожарил шашлыки, кто-то бросил бутылку, которая потом сфокусировала солнечный свет... Важно не допустить возникновения новых очагов, а это в очень большой степени зависит от поведения людей в лесах».

В свою очередь, Роспотребнадзор из-за появления запаха гари в Москве рекомендовал временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также ходить на улице в маске и регулярно проводить влажную уборку в помещениях. Также в ведомстве посоветовали обильное питьё. Предпочтение стоит отдать щелочной минеральной воде, несладким отварам шиповника или брусники, зелёному чаю.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (при появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу», — говорится в рекомендации.