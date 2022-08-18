Роспотребнадзор рекомендовал ограничить прогулки и носить маски из-за запаха гари в Москве
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Также в ведомстве посоветовали обильное питьё: щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный чай.
«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (при появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу», — заявили в ведомстве.
Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы, в том числе на севере и в центре столицы.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому лесные пожары в Рязанской области.
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в настоящий момент площадь лесного пожара в регионе составляет 500 га.