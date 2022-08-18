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Синоптик Тишковец: запах гари в Москве ощущается из-за лесных пожаров в Рязанской области

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Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, 18 августа, в том числе и в центре столицы.
Синоптик Тишковец: запах гари в Москве ощущается из-за лесных пожаров в Рязанской области
  • АГН «Москва»

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому лесные пожары в Рязанской области.

«В нижнем пограничном слое сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, а значит, те пожары, которые сейчас наблюдаются в Рязанской области, частицы этой гари будут доходить до Москвы и ухудшат экологическую обстановку. В ближайшие 36—48 часов направление ветра не изменится», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён на территории Клепиковского района Рязанской области по причине лесных пожаров. Режим ЧС начал действовать также на территории Кудомского участкового лесничества Спасского района области.

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