Власти ввели режим ЧС на территории лесничества в Рязанской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост на странице Тишина в соцсети «ВКонтакте».
«В соответствии с распоряжением администрации Спасского района от 16 августа ввёл режим ЧС на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество». Силы и средства мобилизованы на тушение лесного пожара. Обеспечиваем снабжение огнеборцев продуктами питания, водой и необходимой техникой», — написал он.
Ранее сообщалось, что авиация МЧС России и Минобороны возобновила тушение крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.