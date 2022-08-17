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Власти ввели режим ЧС на территории лесничества в Рязанской области

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Глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин заявил, что режим ЧС начал действовать на территории Кудомского участкового лесничества в его районе.
Власти ввели режим ЧС на территории лесничества в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост на странице Тишина в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с распоряжением администрации Спасского района от 16 августа ввёл режим ЧС на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество». Силы и средства мобилизованы на тушение лесного пожара. Обеспечиваем снабжение огнеборцев продуктами питания, водой и необходимой техникой», — написал он.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС России и Минобороны возобновила тушение крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.

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