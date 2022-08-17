Авиация возобновила тушение пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области

Авиация МЧС России и Минобороны возобновила тушение крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМ ЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России продолжают работы по тушению пожара и окарауливание близлежащих населенных пунктов. Сегодня утром возобновила работу авиация МЧС России и Минобороны. В тушении задействованы вертолёты Ми-8, самолёты Бе-200 и Ил-76 — всего пять воздушных судов», — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что авиация провела свыше 160 сбросов общим количеством более 520 т воды.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.