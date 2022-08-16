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СК возбудил уголовное дело после пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.
СК возбудил уголовное дело после пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — отмечается в заявлении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают собственников пострадавших в результате пожара строений и причинённый им ущерб, а также причины возгорания.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице.

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