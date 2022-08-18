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МЧС заявило об усилении группировки сил для тушения торфяного пожара во Владимирской области

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В ГУ МЧС по Владимирской области заявили об усилении группировки сил для тушения торфяного пожара в регионе.
МЧС заявило об усилении группировки сил для тушения торфяного пожара во Владимирской области
  • © 33.mchs.gov.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Во Владимирской области усиливается группировка, направленная на тушение загорания торфа в Гусь-Хрустальном районе. В районе населённого пункта Панфилово продолжаются работы по ликвидации загорания торфа на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений «ФАСКО+», — рассказали в МЧС.

По состоянию на 18 августа площадь очага составляет 4 га, площадь активного горения — 2 га.

«Группировка в настоящее время составляет 58 единиц техники и 158 человек, в том числе к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве девяти единиц техники и 50 человек, а также группировка Департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек», — отметили в ведомстве.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.

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