Губернаторам российских регионов ЦФО и ПФО рекомендовали ввести запрет на посещение лесов
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Соответствующее заявление он сделал на координационном совещании в Рязанской области.
«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населённых пунктов с учётом складывающейся пожарной обстановки... ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации и приостановить сезон охоты до стабилизации пожарной обстановки», — цитирует его ТАСС.
Также он призвал их усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков.
Ранее сообщалось, что Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.