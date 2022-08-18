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Губернаторам российских регионов ЦФО и ПФО рекомендовали ввести запрет на посещение лесов

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Глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.
Губернаторам российских регионов ЦФО и ПФО рекомендовали ввести запрет на посещение лесов
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Соответствующее заявление он сделал на координационном совещании в Рязанской области.

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населённых пунктов с учётом складывающейся пожарной обстановки... ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации и приостановить сезон охоты до стабилизации пожарной обстановки», — цитирует его ТАСС.

Также он призвал их усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков.

Ранее сообщалось, что Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.

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