Губернаторам российских регионов ЦФО и ПФО рекомендовали ввести запрет на посещение лесов

Глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.

Соответствующее заявление он сделал на координационном совещании в Рязанской области.

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населённых пунктов с учётом складывающейся пожарной обстановки... ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации и приостановить сезон охоты до стабилизации пожарной обстановки», — цитирует его ТАСС.

Также он призвал их усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков.

Ранее сообщалось, что Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.