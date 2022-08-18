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Глава МЧС России вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

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Глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.
Глава МЧС России вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — заявили в ведомстве.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в настоящий момент площадь лесного пожара в регионе составляет 500 га.

Также глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин заявил, что режим ЧС начал действовать на территории Кудомского участкового лесничества в его районе.

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