Глава МЧС России вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — заявили в ведомстве.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в настоящий момент площадь лесного пожара в регионе составляет 500 га.

Также глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин заявил, что режим ЧС начал действовать на территории Кудомского участкового лесничества в его районе.