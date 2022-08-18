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Рослесхоз: в Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров

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Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров.
Рослесхоз: в Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.

Отмечается, что это не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область ещё три самолёта и два вертолёта для тушения крупных лесных пожаров.

Гарь из-за пожаров в Рязанской области второй день ощущается в Москве.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также ходить на улице в маске и регулярно проводить влажную уборку.

Также «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе объявили чрезвычайный класс пожарной опасности.

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