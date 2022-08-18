Рослесхоз: в Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
Отмечается, что это не позволило вовремя нарастить федеральные силы.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область ещё три самолёта и два вертолёта для тушения крупных лесных пожаров.
Гарь из-за пожаров в Рязанской области второй день ощущается в Москве.
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также ходить на улице в маске и регулярно проводить влажную уборку.
Также «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе объявили чрезвычайный класс пожарной опасности.