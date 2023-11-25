«Нанести максимальный урон ВСУ»: как работа снайперов помогает выполнять задачи в зоне спецоперации

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Мастера точной стрельбы ведут прицельный огонь по противнику на Южно-Донецком направлении, поддерживая штурмовые действия «чёрных беретов». По данным военного ведомства, снайперы ТОФ могут «нанести максимальный урон ВСУ и при этом остаться незамеченными». На их счету сотни поражённых целей. По словам экспертов, опыт СВО доказал, насколько важна роль снайперов как при обороне, так и в наступлении: грамотная работа мастеров точной стрельбы способна сковать действия противника и деморализовать его.

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте кадры боевой работы тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Мастера точной стрельбы ведут прицельный огонь на Южно-Донецком направлении, поддерживая штурмовые действия «чёрных беретов».

Напомним, тяжёлые снайперы — это военнослужащие, которые работают, как правило, с крупнокалиберной снайперской винтовкой и оказывают поддержку штурмовым действиям пехоты на глубину до 2 км. Они занимаются ликвидацией снайперов, командиров и артиллерийских корректировщиков противника.

«Выдвигаясь к линии боевого соприкосновения, снайперы стараются подойти к противнику поближе, но так, чтобы их не заметили. Для работы в ночное время суток используется тепловизионная аппаратура, позволяющая обнаруживать врага и наносить ему огневое поражение», — говорится на сайте военного ведомства России.

Боевая работа тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ на Южно-Донецком направлении

Судя по видеокадрам, снайперы 155-й бригады смогли застать противника врасплох и пресекли ротацию на позициях. В Минобороны РФ подчёркивают, что бойцы морской пехоты ТОФ умеют «нанести максимальный урон ВСУ и при этом остаться незамеченными». По данным военного ведомства, на счету отряда тяжёлых снайперов сотни поражённых целей.

«С февраля текущего года они смогли уничтожить почти целый вражеский батальон, а на днях помогли штурмовым подразделениям взять лесополосу в районе Никольского», — сообщили в Минобороны.

«Огонь на поражение»

По данным военного ведомства, помимо снайперов из подразделений морской пехоты, в зоне СВО активно действуют мастера точной стрельбы ВДВ. Их работа позволяет сдерживать попытки противника атаковать малыми группами российские позиции вблизи Артёмовска. Поражение происходит на дистанции более 1 тыс. м.

«Снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и готовятся к стрельбе. После учёта и сопоставления всех факторов, влияющих на работу снайпера, таких как направление ветра, дистанция до цели и других, корректировщик даёт целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение», — говорится в материалах Минобороны России.

Работа снайперов помогает российским пехотинцам выбивать украинских боевиков из опорных пунктов, они подавляют огневые точки и пулемётные расчёты противника, обеспечивая подход штурмовиков к вражеским позициям.

Правда, и сами снайперы нуждаются в прикрытии. Эта задача возложена на расчёты станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя». Гранатомётчики ведут огонь по целеуказаниям снайпера-наблюдателя.

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Как отмечают в военном ведомстве, эффективное выполнение боевых задач требует от снайпера отличной физической формы, способности ориентироваться на местности, владения искусством маскировки.

В настоящее время обучением снайперов занимаются опытные инструкторы, которые прививают навыки разведки, маскировки, скрытного передвижения и стрельбы ночью и при любой погоде. Также новичков учат пользоваться современными приборами наблюдения, навигационными комплексами и различными средствами связи.

«Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания во время стрельбы для военнослужащих ежедневно создаётся новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Снайперы учатся поражать мишени на дистанциях в несколько сотен метров и даже на 1,5 км. Кроме того, на тренировках новички отрабатывают длительные марши, оборудование ложных и основных позиций для стрельбы, обнаружение замаскированных целей и ликвидацию командиров противника.

«Помимо этого, проводятся занятия по классификации целей, определению дальности до целей с применением как дневных, так и ночных приборов наблюдения и прицеливания. Особое внимание уделяется действиям снайперов в составе подразделений и групп на открытой местности», — отмечают в Минобороны.

Как рассказал в интервью ТАСС инструктор с позывным Белый, снайперов стараются отбирать из числа охотников и биатлонистов. Впрочем, точность попадания по мишеням — не самое главное требование к новичкам. По мнению военнослужащего, хороший снайпер должен быть выносливым, терпеливым и мотивированным на изучение нюансов применения высокоточного оружия.

«Первое и ключевое требование к тем, кто будет использовать высокоточную винтовку, — это желание обучаться. Потому что здесь гораздо больше нюансов: расчёты, поправки… Чтобы в цель попасть, нужно время, причём буквально, поэтому снайпер должен быть выносливым и иметь соответствующую физическую подготовку», — пояснил инструктор.

С расстояния 1000 м: российские снайперы уничтожают украинских боевиков в районе Артёмовска

По словам Белого и другого инструктора, с позывным День, опыт СВО требует от снайпера умения из-за высокой интенсивности боёв вести огонь из нестандартных позиций.

«Не всегда работаем из традиционной снайперской лёжки, зачастую приходится стрелять из неудобных положений или вообще неожиданно вступать в бой. Также часто бывают боестолкновения, неожиданные по рельефу местности: приходится работать в тех условия и в тех предметах, которые находятся рядом», — пояснил День.

Как заявил в комментарии RT военный обозреватель Александр Бутырин, СВО отчётливо продемонстрировала, насколько значима роль снайпера как в обороне, так и при наступлении. Грамотная работа снайперской пары или четвёрки способна сковать и деморализовать противника, говорит эксперт.

«Главное преимущество снайпера — скрытность. Если он застал противника врасплох, тот может легко растеряться, поддаться панике и тем самым только ухудшить своё положение. Насколько я могу судить, наши снайперы очень хорошо приспособились к реалиям так называемого контрнаступления ВСУ. Противнику зачастую не удаётся продвинуться вперёд даже малыми штурмовыми группами», — отметил Бутырин.

«Баланс и эргономика»

В настоящее время для стрельбы на короткие и средние дистанции российские военнослужащие широко применяют снайперские винтовки Драгунова, а для выстрелов на 800 и более метров — АСВК «Корд», винтовки частных отечественных компаний Lobaev Arms, ORSIS, BespokeGun.

В начале ноября гендиректор BespokeGun Ярослав Табольский сообщил РИА Новости о передаче военнослужащим очередной партии высокоточных винтовок Raptor Tactical .338 LM, способных эффективно поражать цели на дальности до 1850 м.

Новейшая винтовка компании BespokeGun

© BespokeGun/Telegram

Масса оружия без дополнительных приспособлений составляет 7,1 кг, кучность стрельбы не выходит за 0,3 угловой минуты (MOA) и стремится к 0,1. Как заявил Табольский в августовском интервью RT, показатели точности Raptor означают, что опытный стрелок «может буквально дважды попасть в одну точку». По его словам, в мире существуют единицы моделей дальнобойных винтовок с подобными характеристиками.

«Наша новинка Raptor Tactical .338 LM гарантирует просто экстремальную точность. Достичь её нам удалось благодаря интеграции десятков новых технических решений. Прежде всего специалисты BespokeGun тщательно проработали вопросы обеспечения баланса и эргономики оружия», — рассказал Табольский.

Также в зоне СВО хорошо зарекомендовала себя новейшая винтовка МЦ-566 от разработчика, входящего в госкорпорацию «Ростех», — тульского ЦКИБ СОО (Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивного-охотничьего оружия). Оружие выполнено в калибре 7,62 мм. Кучность стрельбы из него достигает 0,5 МОА. Более мощной версией этого оружия является МЦ-567, использующая патроны калибра 12,7 мм.

«Бойцы добровольческих подразделений, участвующих в специальной военной операции на Украине, высоко оценили снайперские винтовки МЦ-566 и МЦ-567 производства филиала АО «КБП» — ЦКИБ СОО. Бойцы отзываются о них как о мощном современном оружии, доказавшем свою эффективность при выполнении боевых задач», — заявили в «Ростехе».

Ещё один государственный разработчик — завод имени Дегтярёва — создал модификацию своей сверхмощной винтовки АСВК «Корд» в натовском калибре .338 Lapua Magnum (8.6 × 70 мм). Оружие уже прошло обкатку в зоне СВО. Характеристики этой модели пока не раскрываются. Известно, что базовая версия «Корда» выполнена в калибре 12,7 мм. Это оружие способно пробивать броню украинской БРДМ с расстояния более 1,2 тыс. м и разрушать кирпичные стены, за которыми может скрываться вражеская пехота.

Как заявил ранее в комментарии RT главный конструктор направления стрелково-пушечного вооружения завода имени Дегтярёва Роман Спирин, у предприятия есть подтверждённая информация о том, что в реальных боевых условиях «Корд» поражал цели на дальности до 2 км.

По мнению Александра Бутырина, спецоперация послужила мощнейшим стимулом для совершенствования отечественного снайперского оружия и дополнительных приспособлений к нему: прицелов, приборов ночного видения, тепловизоров, средств наблюдения и корректировки огня.

«Свою эффективность доказали как штатные армейские винтовки, так и новые образцы разработки Lobaev Arms, других частных производителей и государственных предприятий. Кроме того, Россия стала улучшать компетенции по дополнительным приспособлениям для стрельбы, сокращая зависимость от зарубежных поставок», — добавил Бутырин.

Снайпер ВС РФ

© РИА Новости / Иван Родионов

Аналогичной точки зрения придерживается полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В комментарии RT он сообщил, что российские производители сосредоточились на создании оружия под натовский патрон .338 Lapua Magnum. Производство этого боеприпаса освоено российскими предприятиями.

«Патрон .338 Lapua Magnum мощнее того, что используется в нашей СВД. Он позволяет стрелять на дальние дистанции, сохраняя при этом хорошие показатели кучности и бронепробиваемости. Его происхождение не имеет значения, главное, что наша промышленность производит этот боеприпас и поставляет его нашим войскам», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, благодаря усилиям частных и государственных разработчиков российские войска обеспечиваются по-настоящему современным снайперским вооружением.

«Стоит понимать, что наш противник в массе своей использует разнообразные западные винтовки, но никакого преимущества у боевиков ВСУ нет. И это результат не только мастерства наших снайперов, но и усилий наших предприятий», — подытожил Матвийчук.