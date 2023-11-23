«Способна работать против любых западных бронетранспортёров»: чем уникальна боевая машина пехоты БМП-2

Российской армии отправлена партия отремонтированных усовершенствованных БМП-2. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы». Боевые машины пехоты получили новые основные узлы, агрегаты и специальные крепления для установки комплектов дополнительной защиты. Самая современная модификация — БМП-2М с боевым модулем «Бережок», в состав которого входят пусковые установки противотанковых ракет «Корнет». По мнению экспертов, БМП-2 доказала боевую эффективность в зоне СВО и не исчерпала свой модернизационный потенциал.

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») отправил российским войскам новую партию отремонтированных и усовершенствованных боевых машин пехоты БМП-2. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Работу выполнили сотрудники 560-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ), расположенного в Амурской области.

«Во время проведённых работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Сотрудники 560-го БТРЗ оснащают БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Как заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин, в настоящее время в России реализуется адекватная политика по продлению ресурса БМП-2, массово выпускавшихся в советский период. Ремонтные работы, которые проводят «Высокоточные комплексы», позволяют достаточно быстро вернуть в строй большое количество повреждённой техники, причём без существенных финансовых затрат, подчеркнул эксперт.

«На наших предприятиях БПМ-2 проходят капитально-восстановительный ремонт с частичной или полноценной модернизацией. Насколько я могу судить, чаще всего на них устанавливаются крепления под решётчатые экраны (защищают борта и башню от поражения кумулятивными снарядами ручных гранатомётов. — RT) и боевые модули «Бережок». С заводов в войска фактически поставляются новые машины», — заявил Литовкин.

«Мощь и мобильность»

БМП-2 была разработана специалистами Курганского машиностроительного завода (КМЗ) и стоит на вооружении нашей армии с 1980 года. Машина предназначена для огневой поддержки и транспортировки пехоты к месту выполнения боевой задачи.

Экипаж БМП-2 состоит из трёх человек — командира, оператора-наводчика и механика-водителя. Десантное отделение способно вместить семь военнослужащих. Масса машины составляет около 14 т, максимальная скорость — 65 км/ч, запас хода 550—600 км.

Партия отремонтированных БМП-2

Боевое отделение, расположенное в средней части БМП-2, занимает башню и подбашенное пространство в корпусе. Вооружение машины состоит из 30-мм автоматической пушки 2А42 и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ).

Орудие способно вести огонь бронебойными, осколочно-фугасно-зажигательными и осколочными трассирующими снарядами. Боекомплект пушки составляет 500 боеприпасов. Прицельная дальность стрельбы 2А42 по наземным целям может достигать 4000 м, по воздушным объектам — 2500 м.

«В БМП-2 появилась двухместная башня, в которой, кроме оператора-наводчика, теперь помещается командир отделения, получивший максимальный обзор… Новую пушку разработал В.П. Грязев из тульского КБ приборостроения всего за полгода, взяв за основу свои авиационные наработки. Автоматическая пушка впервые устанавливалась на машины этого класса», — говорится в материалах «Ростеха».

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Для борьбы с танками и другими бронированными машинами экипаж БМП-2 может использовать ПТРК «Фагот» или «Конкурс», а для маскировки — шесть дымовых гранатомётов калибра 81 мм.

Для обеспечения наилучшей защиты от пуль, малокалиберных снарядов и осколков детали корпуса имеют различные толщины и конструктивные углы.

Несмотря на солидный возраст, БМП-2 остаётся одной из самых популярных бронемашин в мире. На вооружении российской армии находится несколько модификаций. Например, с 2000 года ВС РФ используют БМП-2М с боевым модулем «Бахча-У», оснащённым 100-мм пушкой, и БМП-2 с противотанковым комплексом «Корнет» и новой системой управления огня.

Самой современной модификацией является БМП-2М с боевым модулем «Бережок». В начале сентября «Высокоточные комплексы» передали войскам очередную партию этих машин.

БМП-2М с боевым отделением «Бережок» был разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова. Комплекс применяется для уничтожения живой силы, укреплений и бронированной техники противника, в том числе танков.

Арсенал «Бережка» включает пушку 2А42, 7,62-мм пулемёт (ПКТМ), 30-мм автоматический гранатомёт АГ-30М, две пусковые установки противотанковых ракет «Корнет». Огневые возможности модуля позволяют поражать цели на дальности до 8 км.

Комментируя передачу БМП-2М «Бережок», индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Бекхан Оздоев назвал эту технику востребованной в зоне СВО.

«Комплекс БМП-2М с «Бережком» показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днём, так и ночью, отмечают её высокую огневую мощь и мобильность», — цитирует Оздоева пресс-служба «Ростеха».

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Максимальная скорость БМП-2М составляет 65 км/ч, на плаву — до 7 км/ч. Машина оснащается шестицилиндровым дизельным двигателем УТД-23 с турбонаддувом мощностью 360 л. с.

По информации Минобороны РФ, в модернизированной БМП-2 идеально сочетаются «высокая боевая эффективность, простота конструкции и эксплуатации».

«Основным отличием новой версии является наличие новейшей радиостанции пятого поколения «Акведук» с возможностью ведения засекреченной связи. Новая радиостанция в несколько раз повышает скорость передачи информации и её защищённость», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Главной особенностью БМП-2М «Бережок» кандидат военных наук Сергей Суворов назвал комплекс «Корнет». В беседе с RT эксперт заявил, что пусковые установки противотанковых ракет значительно усилили огневую мощь машины.

БМП-2

© Минобороны РФ

«На сегодняшний день «Корнет» — самый эффективный ПТРК в мире. Любой носитель способен превращать в металлолом любые танки, разрушать укрепления, подавлять огневые точки противника и поражать низколетящие вертолёты», — отметил Суворов.

Кроме того, как рассказал эксперт, к безусловным достоинствам БМП-2М можно отнести прицелы с тепловизионным каналом, которым пользуются командир и наводчик. Они позволяют экипажу выполнять боевые задачи ночью и в сложных метеоусловиях.

«Манёвренная и быстрая»

По мнению Виктора Литовкина, БМП-2 остаётся достаточно эффективной боевой машиной пехоты, что подтверждает практика её применения в зоне СВО.

«БМП-2 применяется нашими мотострелками как в обороне, так и в наступлении. Машина манёвренная и быстрая, неплохо преодолевает водные преграды. В зоне спецоперации она доставляет стрелков на позиции, прикрывает танки от гранатомётчиков ВСУ, работает по огневым точкам украинских боевиков в ходе штурмовых действий», — рассказал Литовкин.

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По словам эксперта, важнейшей задачей сейчас является насыщение подразделений мотострелковых войск БМП-2. Одновременно имеет смысл прорабатывать варианты дальнейшей модернизации этой машины.

«БМП-2 способна работать против любых западных бронетранспортёров и гусеничных машин. Кроме того, для этой техники почти не существует бездорожья, она быстро набирает скорость. Конечно, БМП-2 не лишена определённых недостатков и более совершенной является БМП-3. Однако после распада СССР у нас осталось много «двоек». Этим ресурсом необходимо пользоваться, устанавливать «Бережок» и, возможно, другое вооружение», — подчеркнул Литовкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Сергей Суворов. Как полагает эксперт, модернизационный потенциал БМП-2 по-прежнему не исчерпан. В частности, на основе опыта СВО машина может получить более солидные защиту и вооружение, однако в таком случае на неё необходимо установить и более мощный двигатель.

«БМП-2 очень помогает нашей пехоте. Модернизация ей, безусловно, нужна, но она часто увеличивает боевую массу машины, а это требует установки более мощного мотора с турбонаддувом. При этом, на мой взгляд, машина должна оставаться недорогой в производстве, что обеспечит её массовые поставки в войска», — резюмировал Суворов.